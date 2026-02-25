Στόχος η επιστροφή στη Λιγκ 2 για την Καρλάιλ, χαμηλά σκορ εκτός έδρας η Μπενφίκα

Μετά από τους δύο διαδοχικούς υποβιβασμούς, η Καρλάιλ παίζει φέτος στη Νάσιοναλ Λιγκ, όπου έπειτα από 33 ματς βρίσκεται στην 3η θέση. Φιλοξενείται απόψε από την 9η Χάρτλπουλ. Ρεάλ Μαδρίτης και Μπενφίκα συναντιούνται στη ρεβάνς του 1-0 υπέρ των Ισπανών για τα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ.

Η Καρλάιλ νίκησε με 3-1 τη Χάρτλπουλ και στα 3 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια

Με δύο γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο, δεχόμενη και η ίδια τέρμα στο εν λόγω διάστημα, η Χάρτλπουλ έφυγε το Σάββατο με το υπέρ της 4-3 από την έδρα της 11ης Σόλιχαλ Μουρς και σταμάτησε το αρνητικό σερί των τεσσάρων αγώνων χωρίς νίκη. Επιστρέφει τώρα στο «Βικτόρια Παρκ», εκεί όπου έχασε τους 4/6 τελευταίους αγώνες της και δέχτηκε γκολ σε 8/9 πιο πρόσφατους. Η Καρλάιλ νίκησε με 3-0 τη Γέοβιλ, σημειώνοντας όλα τα γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν η τρίτη διαδοχική της επιτυχία, έχοντας πετύχει από τρία γκολ και στις δύο προηγούμενες αναμετρήσεις της. Στο 9-2-4 ο εκτός έδρας απολογισμός της. Νίκησε στις 4/6 τελευταίες παρουσίες της στο Χάρτλπουλ, με τις 14/15 πιο πρόσφατες εκεί να συνοδεύονται από Over. Το να νικήσει ξανά η φαβορί Καρλάιλ σε συνδυασμό με το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βγάζει combo με υψηλή απόδοση.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχασε 2-1 στην έδρα της Οσασούνα, με τον Βινίσιους Τζούνιορ να ισοφαρίζει στο 73’ το γκολ που είχε δεχτεί η ομάδα του στο 38’. Το μοιραίο χτύπημα για τη «βασίλισσα» ήρθε στο 90’. Έτσι, η Μπαρτσελόνα πέρασε ξανά μπροστά, με έναν βαθμό διαφορά, 13 αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Η Ρεάλ βρήκε δίχτυα στους 41 τελευταίους εντός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της. Απών είναι ο Εμπαπέ (40 γκολ φέτος), τιμωρημένος ο Ροντρίγκο (επιθετικός, 3 γκολ). Η Μπενφίκα διατήρησε το αήττητο στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, επικρατώντας με 3-0 από το ημίχρονο της ουραγού Άβες. Ο Ζοσέ Μουρίνιο ξεκίνησε 5 από τους παίκτες που ήταν βασικοί στο ματς με τη Ρεάλ, ανάμεσά τους και ο Παυλίδης, τον οποίο έβγαλε αλλαγή στο 81’. Στο μείον 7 από την κορυφή της Primeira Liga οι «αετοί» και σε 11 μέρες φιλοξενούν την πρωτοπόρο Πόρτο. Εκτός ο φορ Πρεστιάνι (2 γκολ).

Η επιθετική ζωτικότητα της Ρεάλ Μαδρίτης πιθανόν να την οδηγήσει ακόμα και χωρίς τον Εμπαπέ σε μια δεύτερη νίκη επί της Μπενφίκα, η οποία μετράει 7 Under και 8 No Goal στους 9 τελευταίους εκτός έδρας αγώνες της στην Ευρώπη. Σε ικανοποιητική τιμή ο άσος σε συνδυασμό με το Under 3,5.

930. ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ - ΚΑΡΛΑΪΛ 2&G 4,00

939. ΡΕΑΛ Μ. - ΜΠΕΝΦΙΚΑ 1&U 3,5 2,60

