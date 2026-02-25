Για την άνοδο στο Λονδίνο, ρεβάνς για πρόκριση στους «16» στο Παρίσι

Η 5η Μίλγουολ υποδέχεται την 9η Μπέρμιγχαμ, 13 αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της Τσάμπιονσιπ, με τις δύο ομάδες να έχουν δεχτεί τον ίδιο αριθμό τερμάτων, από 40. Επαναληπτικός στα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ το Παρί Σεν Ζερμέν - Μονακό, με την γηπεδούχο να έχει το υπέρ της 3-2 από το α’ ματς.

Στο 7-6-7 ο απολογισμός της Μίλγουολ στους 20 τελευταίους εντός έδρας αγώνες της με την Μπέρμιγχαμ.

Πριν από 36 χρόνια ήταν η πιο πρόσφατη παρουσία της Μίλγουολ στην Πρέμιερ και βλέπει τώρα για πρώτη φορά μετά από 24 έτη την πιθανότητα να βρίσκεται τουλάχιστον στα πλέι οφ ανόδου. Υπάρχει βέβαια χρόνος και για την απευθείας άνοδο. Μετά από τις δύο εκτός έδρας επιτυχίες επί των Ρέξαμ και Σέφιλντ Γουένσντεϊ, ηττήθηκε με 1-3 στο Λονδίνο από την Πόρτσμουθ. Σκοράρει ανελλιπώς από τις 4 Ιανουαρίου και μετά, που μεταφράζεται σε 9 ματς. Από την ίδια ημερομηνία διατηρεί το αήττητό της η Μπέρμιγχαμ, με 6 νίκες και 4 ισοπαλίες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Πήρε 13 βαθμούς στα 5 πιο πρόσφατα εκτός έδρας παιχνίδια της (4-1-0), όμως, είχε πάρει μόλις έναν πόντο στα 7 αμέσως προηγούμενα μακριά από την πόλη της. Η διπλή ευκαιρία υπέρ της υπολογίσιμης εντός έδρας Μίλγουολ σε συνδυασμό με το Under που εμφανίστηκε στις 13/16 τελευταίες μονομαχίες της με την Μπέρμιγχαμ καλύπτει πολλά ενδεχόμενα στο παιχνίδι.

Η Παρί Σεν Ζερμέν επέστρεψε στην κορυφή της Ligue 1, επικρατώντας με 3-0 εντός έδρας της Μετς και εκμεταλλευόμενη την ήττα της Λανς από τη Μονακό. Στο πρώτο παιχνίδι με τους Μονεγάσκους βρέθηκε να χάνει με 2-0 στο 18’, αστόχησε σε πέναλτι στο 22’, όμως μέχρι το ημίχρονο είχε ισοφαρίσει. Η νίκη ήρθε στο 67’ και ενώ στο 48’ η αντίπαλος είχε μείνει με 10. Απών ξανά ο επιθετικός Ντεμπελέ (10 γκολ). Όπως έχασε από την Παρί Σεν Ζερμέν, έτσι ανέτρεψε το ματς με τη Λανς η Μονακό: στο 56’ έχανε με 2-0, στο 72’ προηγούταν με 3-2, που ήταν και το τελικό σκορ. Πέμπτη διαδοχική αγωνιστική χωρίς ήττα, παραμένει όμως στο -3 από τις ευρωπαϊκές θέσεις. Στο τελευταίο εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι της έχασε 6-1 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ήταν όμως το πέμπτο σερί διεθνές ματς μακριά από το γήπεδό της που βρίσκει δίχτυα. Τιμωρημένος είναι ο διεθνής Ρώσος μέσος Γκολόβιν (2 γκολ).

Τρία σερί γκολ/γκολ ανάμεσα στους πρωταθλητές Ευρώπης και τη Μονακό στο Παρίσι. Το εν λόγω σημείο μαζί με τον άσο της πιο συμπαγούς γηπεδούχου είναι μια πιθανή εξέλιξη.

910. ΜΙΛΓΟΥΟΛ - ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 1Χ&U 2,5 2,40

938. ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ - ΜΟΝΑΚΟ 1&G 2,25



