Συνεπής στο σκοράρισμα η Μπόντο Γκλιμτ, 9 ήττες σε 10 ματς στην Αγγλία η Κάραμπακ

Επαναληπτικοί της φάσης των πλέι οφ για την πρόκριση στους «16» του Τσάμπιονς Λιγκ. Η Ίντερ υποδέχεται την Μπόντο Γκλιμτ στη ρεβάνς του εις βάρος της 3-1, ενώ η Νιούκαστλ φιλοξενεί την πρωταθλήτρια Αζερμπαϊτζάν Κάραμπακ με το υπέρ της 6-1 να της έχει δώσει, ουσιαστικά, την πρόκριση.

Στα 20 παιχνίδια που έχει διαιτητεύσει ο Ισπανός διαιτητής Αλεχάντρο Ερνάντες σφύριξε συνολικά 18 πέναλτι και μέσο όρο 3,9 κίτρινες ανά ματς. Θα τον δούμε απόψε στο «Τζουσέπε Μεάτσα».

Την έβδομη διαδοχική της νίκη στο πρωτάθλημα σημείωσε το Σάββατο η Ίντερ, 2-0 εκτός έδρας τη Λέτσε, και αύξησε στους 10 βαθμούς τη διαφορά από τη δεύτερη Μίλαν και στους 14 από την τρίτη Νάπολι, δεδομένου ότι οι δύο τελευταίες ηττήθηκαν. Ο Κίβου έκανε αρκετές αλλαγές στο αρχικό σχήμα προκειμένου να έχει έτοιμους τους βασικούς του για τη ρεβάνς με τους Νορβηγούς. Εκτός για δεύτερο σερί ματς ο Λαουτάρο Μαρτίνες (18 γκολ). Η Μπόντο Γκλιμτ δεν είχε ματς για το πρωτάθλημα, καθώς αυτό ξεκινάει στις 14 Μαρτίου. Μετράει μόλις μία νίκη στους 11 τελευταίους εκτός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της, σκόραρε ωστόσο σε όλους. Πέρσι έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ, μένοντας έξω από την Τότεναμ. Προηγουμένως, είχε αποκλείσει στα πέναλτι τη Λάτσιο. Πιθανότατα θα σκοράρει και πάλι κόντρα στην πρωτοπόρο της Serie A.

Την 4η ήττα της στις 5 τελευταίες αγωνιστικές στην Πρέμιερ υπέστη το Σάββατο η Νιούκαστλ, 2-1 από τη Μάντσεστερ Σίτι. Ως τότε, ωστόσο, μετρούσε τρεις σερί εκτός έδρας νίκες σε όλες τις διοργανώσεις: στο πρωτάθλημα επί της Τότεναμ (2-1), στο Κύπελλο επί της Νιούκαστλ (3-1) και το 6-1 στο Μπακού. Η Μάντσεστερ Σίτι θα είναι η αντίπαλός της στο Κύπελλο, Τσέλσι ή Μπαρτσελόνα στην επόμενη φάση του Τσάμπιονς Λιγκ. Απόντες ο Ελβετός αμυντικός Σερ (1 γκολ) και ο Βραζιλιάνος μέσος Μπρούνο Γκιμαράες (9 γκολ). Η Κάραμπακ δεν είχε αγώνα το Σαββατοκύριακο και πάει για μια αξιοπρεπή εμφάνιση στην Αγγλία. Εκεί έπαιξε και στο τελευταίο της παιχνίδι για τη League Phase, με αντίπαλο τη Λίβερπουλ, όπου είχε δεχτεί επίσης έξι τέρματα (6-0). Στην αμέσως προηγούμενη παρουσία της στην Αγγλία, ωστόσο, πήρε 2-2 από την Τσέλσι, που αποτελεί και τη μοναδική της ισοπαλία στους 29 ευρωπαϊκούς αγώνες της την τελευταία διετία. Είναι, επιπλέον, το μοναδικό θετικό αποτέλεσμα για αυτήν σε 10 ματς στην εν λόγω χώρα. Τραυματίστηκε ο αμυντικός Μουσταφαζάντα (1 γκολ).

Η Νιούκαστλ έκλεισε θέση για τη φάση των «16» και δεν έχει λόγο να ζοριστεί στο πρώτο από τα πέντε διαδοχικά εντός έδρας παιχνίδια της (Κάραμπακ, Έβερτον, Μάντσεστερ Γ., Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι ή Μπαρτσελόνα).

