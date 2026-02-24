Μία νίκη στα 4 τελευταία η Ίπσουιτς, έξι ματς αήττητη η Ντέρμπι από τη Χαλ

Απομένουν 13 αγωνιστικές για την ολοκλήρωση της Τσάμπιονσιπ Αγγλίας και η βαθμολογία αρχίζει να φλέγεται, δεδομένου ότι οι ομάδες μέχρι και τη 16η θέση τρέφουν ελπίδες εισόδου στην πρώτη εξάδα. Τα αποψινά ματς σε Γουότφορντ και Χαλ αφορούν ομάδες που βρίσκονται από τις θέσεις 4 έως 9.

Οκτώ νίκες και τρεις ήττες για τη Γουότφορντ στις 11 τελευταίες φορές που φιλοξένησε την Ίπσουιτς.

Με το πρώτο γκολ του 23χρονου Δανού Κγιέρουμγκααρντ μετά από δύο μήνες, η Γουότφορντ άνοιξε το σκορ στο 5’ του εντός έδρας αγώνα με την Ντέρμπι, για να κάνει το 2-0 στο 90’ με τον Ντουμπιά που είχε περάσει ως αλλαγή. Το τρίποντο αυτό την έφερε στην 9η θέση, μόλις τρεις βαθμούς από τα πλέι οφ. Είναι η 4η καλύτερη εντός έδρας ομάδα της κατηγορίας, με απολογισμό 9-5-3 και 26-17 τέρματα. Η Ίπσουιτς είναι η 2η καλύτερη ομάδα εντός έδρας (10-5-1), όμως, μακριά από την πόλη της είναι 14η στη σχετική βαθμολογία, με 5-4-6 (24-22 τέρματα). Έρχεται από δύο απανωτές ήττες στην Ουαλία από τη Ρέξαμ, 1-0 για το Κύπελλο και 5-3 για το πρωτάθλημα. Υποχώρησε στην 4η θέση της κατάταξης, με μία νίκη στις 4 τελευταίες αγωνιστικές. Η αουτσάιντερ Γουότφορντ είναι δυνατή στο «Βίκαρεϊτζ Ρόουντ» και μπορεί τουλάχιστον να μην χάσει από την Ίπσουιτς, η οποία σκόραρε σε 12/14 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της.

Χωρίς νίκη κυλάει ο Φεβρουάριος για την 5η στη βαθμολογία Χαλ, έχοντας δώσει εντός έδρας και τα 4 παιχνίδια της μέσα στον μήνα. Ξεκίνησε με το 0-0 με τη Γουότφορντ και ακολούθησαν οι ήττες με Μπρίστολ Σίτι (2-3), Τσέλσι (0-4, Κύπελλο) και ΚΠΡ (1-3). Κρατιέται στις θέσεις των πλέι οφ, όμως, στις 3 από τις 4 επόμενες αγωνιστικές θα παίξει με τις υπόλοιπες ομάδες που βρίσκονται στις θέσεις των μπαράζ, Μίλγουολ, Ίπσουιτς και Ρέξαμ. Στο 8-3-6 ο εντός έδρας απολογισμός της. Η Ντέρμπι είναι τρεις βαθμούς πίσω από την εξάδα, απόρροια και της πρόσφατης ήττας με 2-0 στο Γουότφορντ. Πριν από το ματς εκείνο μετρούσε τρεις διαδοχικές νίκες, όσον αφορά τα εκτός έδρας παιχνίδια της. Έχει σημειώσει τις περισσότερες εκτός έδρας νίκες μαζί με τις Μίντλεσμπρο και Χαλ, από 8. Στον α’ γύρο επικράτησε με 2-1 της αντιπάλου της με γκολ στο 83’ και έφτασε τα 6 σερί ματς εναντίον της χωρίς ήττα (5 νίκες).

Από ήττες έρχονται Χαλ και Ντέρμπι, με τη γηπεδούχο να μετράει τρεις νίκες παραπάνω φέτος, αλλά τη φιλοξενούμενη να τρέχει θετική πρόσφατη παράδοση. Ένα ματς που το «Χ» ταιριάζει πολύ στην αγωνιστική τους κατάσταση.

812. ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ - ΙΠΣΟΥΙΤΣ 1Χ&G 2,50

817. ΧΑΛ - ΝΤΕΡΜΠΙ Χ 3,25