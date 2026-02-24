Πρεμιέρα Fox Insider στο Foxbet.gr με Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ!

Το Fox Insider κάνει πρεμιέρα στο κανάλι του Foxbet.gr την Τρίτη στις 20:00 με τον εκρηκτικό και πάντα αποκαλυπτικό Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ.

Δέκα χρόνια μετά την κοινή τους συνύπαρξη στον ΠΑΟΚ, ο Κυριάκος Κυριάκος φιλοξενεί τον Βούλγαρο σούπερ σταρ σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη. Η οποία είναι και η μοναδική που έχει παραχωρήσει ποτέ ο Μπερμπάτοφ σε ελληνικό Μέσο.

Οι δυο τους θυμούνται σπαρταριστές ιστορίες από τη Θεσσαλονίκη και το παρασκήνιο εκείνης της περιόδου. Μάλιστα, ο Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ δεν διστάζει να μιλήσει με ονόματα και να τα πει... έξω από τα δόντια.

Δείτε την πρεμιέρα στο κανάλι του Foxbet.gr:

