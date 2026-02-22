Τις λιγότερες νίκες στην Eredivisie η Τέλσταρ, συνεχόμενες δύσκολες έξοδοι για τη Λυών

Στη δεύτερη θέση, που οδηγεί στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, βρίσκεται η Φέγενορντ, την ώρα που η Τέλσταρ κατέχει την αντίστοιχη θέση από το τέλος. Εκτός έδρας με το υπολογίσιμο Στρασβούργο παίζει η τρίτη στην κατάταξη Λυών.

Στον α’ γύρο η Φέγενορντ νίκησε με 2-1 την Τέλσταρ σημειώνοντας ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο και δέχθηκε τη μείωση στο 89’.

Μετά από την ήττα στο ματς με την πρωτοπόρο Αϊντχόφεν, η Φέγενορντ σημείωσε δύο νίκες με 1-0, επί των Ουτρέχτης και Γκόου Αχέντ Ιγκλς. Με 2 νίκες και 6 ήττες στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ έμεινε εκτός συνέχειας και έτσι αφοσιώνεται αποκλειστικά στο πρωτάθλημα, δεδομένου ότι έχει αποκλειστεί και στο Κύπελλο, με το εναντίον της 2-3 από τη Χέρενφεν. Στο 8-1-3 τα αποτελέσματά της εντός έδρας. Λείπουν οι μέσοι Στέιν (7 γκολ), Ταργκαλίν (2 γκολ). Η Τέλσταρ αγωνίζεται στην Eredivisie για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια και επιβεβαιώνει τον τίτλο του φαβορί για υποβιβασμό. Έχει σημειώσει τις λιγότερες νίκες, 3 σε 23 ματς, ενώ μετράει και 9 ισοπαλίες. Έχει μαζέψει περισσότερους βαθμούς εκτός έδρας από ό,τι εντός, ενώ το G/G έκανε την εμφάνισή του στους 7/8 τελευταίους αγώνες της. Η πιο ποιοτική Φέγενορντ δείχνει σοβαρή και να της αρκούν οι νίκες στα παιχνίδια. Η Τέλσταρ μπορεί να συνεισφέρει στο σκορ μέχρι με ένα γκολ. Ο περιορισμός στο σκορ ενισχύει σημαντικά την τιμή του άσου.

Μόλις έναν βαθμό πήρε το Στρασβούργο στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές και έτσι βρέθηκε εκτός προνομιούχου εξάδας μετά από 22 ματς, όμως υπάρχει ακόμη έδαφος για να πλασαριστεί στις ευρωπαϊκές θέσεις. Μαζί με την προσπάθεια αυτή, θα ριχτεί σε τρεις εβδομάδες και στο Κόνφερενς Λιγκ, εκεί όπου πρώτευσε στη League Phase και πήρε την απευθείας πρόκριση για τους «16». Στην κορυφή της αντίστοιχης φάσης τερμάτισε και η Λυών όσον αφορά το Γιουρόπα Λιγκ, αυτή όμως δεν έκανε κοιλιά. Μετράει 13 διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, σερί που την έφερε και στα προημιτελικά του Κυπέλλου Γαλλίας, αντιμέτωπη στις αρχές του επόμενου μήνα με τη Λανς. Πριν από τη Λανς θα δώσει ένα ακόμη εκτός έδρας ματς, με τη Μαρσέιγ στη Μασσαλία. Στον πρώτο γύρο λύγισε την αντίσταση του Στρασβούργου στο 91’ (2-1), ενώ πέρσι τέτοια εποχή ηττήθηκε στην Αλσατία με 4-2 (0-0 ημίχρονο).

Η Λυών νίκησε στους 5/11 εκτός έδρας αγώνες της και τώρα ακολουθούν δύο δύσκολες έξοδοι, με την πρώτη να είναι απέναντι σε μια ομάδα που σκοράρει εδώ και 10 ματς. Το Στρασβούργο είναι φαβορί στο ματς, αλλά, το «Χ» μοιάζει πιο πιθανό.

626. ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ - ΤΕΛΣΤΑΡ 1&U 3,5 2,42

628. ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΛΥΩΝ Χ 3,45

