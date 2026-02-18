Σκόραρε σε όλα του Τσάμπιονς Λιγκ η Νιούκαστλ, χωρίς νίκη το 2026 η Γουίγκαν

Πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στην Κάραμπακ και τη Νιούκαστλ για τη φάση των πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ. Γουίγκαν και Λούτον μονομαχούν για την 33η αγωνιστική της Α’ Αγγλίας, με τη γηπεδούχο να κινδυνεύει και τη φιλοξενούμενη να κυνηγάει την άνοδο.

Η ισοπαλία με 2-2 που πήρε τον Νοέμβριο η Κάραμπακ στο εντός έδρας παιχνίδι με την Τσέλσι ήταν το πρώτο της θετικό αποτέλεσμα στα 9 έως τώρα ματς με αγγλικό σύλλογο.

Στη 2η θέση του πρωταθλήματος Αζερμπαϊτζάν βρίσκεται η Κάραμπακ, με απολογισμό 14-3-3. Το Σάββατο επικράτησε 1-0 εκτός έδρας της 9ης Ιμισλί (σύνολο 12 ομάδες στη λίγκα), σκοράροντας στο 79’ με τον Κουμπαρνλί που είχε περάσει στο ματς ένα τέταρτο νωρίτερα. Η Κάραμπακ βρήκε δίχτυα και στους 7 φετινούς εντός έδρας αγώνες της στο Τσάμπιονς Λιγκ. Η Νιούκαστλ νίκησε 3-1 εκτός έδρας με ανατροπή ημιχρόνου την Άστον Βίλα και προκρίθηκε στους «16» του Κυπέλλου Αγγλίας. Εκεί θα υποδεχθεί τη Μάντσεστερ Σίτι. Στο πρωτάθλημα κατέχει τη 10η θέση, με 10 νίκες, ισάριθμες ήττες και 6 ισοπαλίες. Σκόραρε και στα 8 παιχνίδια της στο Τσάμπιονς Λιγκ, όπου είχε απολογισμό 4-2-2. Συναντά για πρώτη φορά στην ιστορία της σύλλογο από το Αζερμπαϊτζάν. Με τις δύο ομάδες να σκοράρουν με συνέπεια έως τώρα στη διοργάνωση, και με τη Νιούκαστλ να έχει μείνει αήττητη φέτος από Παρί Σεν Ζερμέν, Μπενφίκα, Μπιλμπάο, Λεβερκούζεν, το διπλό με το G/G συνθέτουν έναν αρκετά πιθανό συνδυασμό.

Τέσσερα γκολ από το 11’ μέχρι το 27’ δέχτηκε η Γουίγκαν στο εκτός έδρας ματς με την Άρσεναλ για τον 4ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας (4-0) και έμεινε εκτός συνέχειας της διοργάνωσης, την οποία είχε κατακτήσει το 2013. Ήταν η 5η διαδοχική της ήττα, αγνοώντας τη νίκη στο πρωτάθλημα μέσα στο 2026 (8 αγώνες). Η Λούτον έρχεται και αυτή από ήττα, 3-1 από την πρωτοπόρο Κάρντιφ, με γκολ που σημειώθηκαν επίσης στο πρώτο 45λεπτο. Είχαν προηγηθεί οι νίκες με 1-0 επί της 19ης Μπλάκπουλ και με 2-1 επί της 5ης Μπράντφορντ. Βρίσκεται στα προημιτελικά του Λιγκ Τρόφι, όπου την επόμενη εβδομάδα θα υποδεχθεί την Πλίμουθ. Στον α’ γύρο επικράτησε με 1-0 της Γουίγκαν, από την οποία ηττήθηκε μόνο μία φορά στους 8 πιο πρόσφατους μεταξύ τους αγώνες.

Χωρίς επιτυχία στη League 1 η Γουίγκαν μέσα στο νέο έτος και έχοντας σημειώσει 10 γκολ λιγότερα ενεργητικό από τη Λούτον, η οποία πέρσι αγωνιζόταν στην Τσάμπιονσιπ και πρόπερσι στην Πρέμιερ. Παίζεται το διπλό, το οποίο προσφέρεται σε μάλλον υψηλή απόδοση.

878. ΚΑΡΑΜΠΑΚ - ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 2&G 2,75

883. ΓΟΥΙΓΚΑΝ - ΛΟΥΤΟΝ 2 2,42