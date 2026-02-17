Παράδοση έχει χτίσει η Σριούσμπερι, εδώ και 15 ματς σκοράρει η Ρεάλ Μαδρίτης

Σε μία δύσκολη για αυτήν έδρα πάει η Νοτς Κάουντι, το «Γκρίνχαους Μίντοου» της Σριούσμπερι, στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της Β’ Αγγλίας. Μπενφίκα και Ρεάλ Μαδρίτης ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ όπως τις τελείωσαν στη φάση των ομίλων: με μεταξύ τους μονομαχία στο «Ντα Λουζ».

Δέκα νίκες, ισάριθμες ισοπαλίες και μόλις τρεις ήττες για τη Σριούσμπερι στις 23 φορές που έχει υποδεχτεί τη Νοτς Κάουντι.

Από δύο εντός έδρας νίκες έρχεται η Σριούσμπερι: 2-1 την 20ή Μπάροου, 3-1 την 3η Σουίντον. Η ίδια βρίσκεται στη 19η θέση και ευελπιστεί να ανανεώσει την παρουσία της στην κατηγορία, στην οποία βρέθηκε φέτος έπειτα από μία δεκαετία στη Λιγκ 1. Εντός έδρας έχει σημειώσει τις 6 από τις 7 νίκες της στο τρέχον πρωτάθλημα, με συνολικό απολογισμό στην πόλη της 6-5-5. Η Νοτς Κάουντι έρχεται από το εκτός έδρας 1-1 με την πρωτοπόρο Μπρόμλεϊ. Έμεινε για 7ο διαδοχικό ματς αήττητη και βρίσκεται στην 4η θέση, ισοβαθμώντας με την 3η Σουίντον. Στο 7-4-4 η εκτός έδρας συγκομιδή της, με τέσσερα διαδοχικά γκολ/γκολ μακριά από το Νότιγχαμ. G/G είχαν και τα 9/11 τελευταία παιχνίδια της με την αποψινή της αντίπαλο, με τα 8 από αυτά να ξεφεύγουν στο Over 3.5 και τα 4 πιο πρόσφατα Over 4.5. Το εκατέρωθεν σκοράρισμα με το απλό Over 2.5 συνθέτουν ήδη μια ικανοποιητική απόδοση.

Με γκολ του τερματοφύλακά της, Τρούμπιν, στο 98’, πήρε την πρόκριση για τα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ η Μπενφίκα, επικρατώντας με 4-2 της Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά από εκείνο το ματς ακολούθησαν μία ισοπαλία (Τόντελα 0-0) και δύο νίκες για τους «αετούς», με 2-1 επί των Αλβέρκα και Σάντα Κλάρα. Αποτελούν τη μοναδική αήττητη ομάδα στο πορτογαλικό πρωτάθλημα (15-7-0), βρίσκονται όμως στην 3η θέση, πίσω από Πόρτο και Σπόρτινγκ. Μία νίκη για τον Μουρίνιο σε έξι ματς με αντίπαλο την ισπανική ομάδα, την οποία καθοδήγησε για τρία χρόνια. Η Ρεάλ Μαδρίτης αντέδρασε με νίκες μετά από την ήττα στη Λισσαβόνα: 2-1 τη συμπολίτισσα Βαγιεκάνο, 2-0 τη Βαλένθια, 4-1 τη φορμαρισμένη Σοσιεδάδ το Σάββατο που μας πέρασε. Ο αμυντικός Ασένθιο (2 γκολ) και ο μέσος Ροντρίγκο (3 γκολ) που αποβλήθηκαν στο προηγούμενο ματς στο Τσάμπιονς Λιγκ θα απουσιάσουν απόψε.

Η Ρεάλ Μαδρίτης σκοράρει εδώ και 15 παιχνίδια, στα 14 από αυτά από δύο γκολ και πάνω. Με γκολ/γκολ και Over έληξαν οι τέσσερις τελευταίοι αγώνες της στο Τσάμπιονς Λιγκ. Η νίκη της με το να δεχτεί και η ίδια γκολ δημιουργούν μία αρκετά υψηλή τιμή.

