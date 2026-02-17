Αήττητη στο Τσάμπιονς Λιγκ με τον Σπαλέτι η Γιούβε, αναθάρρησε η Ρόδεραμ

Πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στη Γαλατάσαραϊ και τη Γιουβέντους για τη φάση των πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ. Ο επαναληπτικός σε μία εβδομάδα. Στην Α’ Αγγλίας, Μπέρτον και Ρόδεραμ έχουν έναν βαθμό διαφορά και βρίσκονται κάτω από την γραμμή του υποβιβασμού.

Δύο νίκες και μία ισοπαλία για τη Γαλατάσαραϊ στις τρεις φορές που φιλοξένησε τη Γιουβέντους.

Μία ακόμη άνετη νίκη για την πρωταθλήτρια Τουρκίας στη Super Lig. Το 5-1 επί της Έγιουπσπορ άρχισε να διαμορφώνεται από το δεύτερο λεπτό και το γκολ του Ακγκούν, ενώ στο 48’ το σκορ είχε φτάσει στο 3-0. Η Γαλατάσαραϊ βρίσκεται μόνιμα στην κορυφή της βαθμολογίας με μόλις μία ήττα σε 22 αγωνιστικές, αλλά και την αήττητη Φενέρμπαχτσε να ακολουθεί σε απόσταση τριών βαθμών. Σκόραρε στους 8/9 τελευταίους αγώνες της, δέχτηκε και η ίδια γκολ στις 9/11 πιο πρόσφατες αναμετρήσεις της. Τιμωρημένος είναι ο μέσος Λεμινά. Η Γιουβέντους έχασε με τέρμα στο 90’ στο Derby d’ Italia από την Ίντερ (3-2), έχοντας ισοφαρίσει επτά λεπτά νωρίτερα σε 2-2, παίζοντας με παίκτη λιγότερο από το 42’. Έμεινε έτσι 15 βαθμούς πίσω από την αντίπαλό της, η οποία προπορεύεται στη Serie A. Απών ο Καναδός επιθετικός Ντέιβιντ (7 γκολ). Πάντως, με τον 66χρονο Λουτσιάνο Σπαλέτι στον πάγκο παραμένει αήττητη στο Τσάμπιονς Λιγκ, με τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες. Η Γιουβέντους είναι το φαβορί στο ματς και μπορεί να φύγει με το διπλό από την Κωνσταντινούπολη. Αρκεί να σκοράρει ένα τέρμα περισσότερο από την πολύ ικανή επιθετικά, Γαλατάσαραϊ.

Μπέρτον και Ρόδεραμ έχουν τον ίδιο αριθμό νικών και ηττών στο πρωτάθλημα, αλλά και στα μεταξύ τους παιχνίδια. Στην παράταση λύγισε από τη Γουέστ Χαμ για το Κύπελλο Αγγλίας η Μπέρτον, 0-1. Στο πρωτάθλημα έχει να κερδίσει εδώ και πέντε αγωνιστικές, με τελευταία της νίκη πριν από έναν μήνα και το 3-1 επί της 6ης Χάντερσφιλντ. Δέχτηκε γκολ στους 12/13 πιο πρόσφατους αγώνες της και στους 6 τελευταίους εντός. Στο 4-1-4 ο εντός έδρας απολογισμός της απέναντι στη Ρόδεραμ, στο 5-3-7 η συγκομιδή της στο «Πιρέλι Στέντιουμ» την τρέχουσα σεζόν. Η φιλοξενούμενη ηττήθηκε με 3-0 στην πόλη της από την πρωτοπόρο Κάρντιφ, στο τελευταίο της παιχνίδι πριν από 10 μέρες. Ήταν η πρώτη της αποτυχία μετά από τρεις αγωνιστικές. Μία εβδομάδα νωρίτερα, άλλωστε, είχε περάσει με το επιβλητικό 4-0 από την έδρα της 14ης Έξετερ. Σημείωσε 14 γκολ στους 7 πιο πρόσφατους εκτός έδρας αγώνες της.

Η Ρόδεραμ αναθάρρησε τον τελευταίο μήνα και θα προσπαθήσει να πάρει το θετικό αποτέλεσμα απόψε. Σε συνδυασμό με τα 6 συνεχόμενα γκολ/γκολ της Μπέρτον προκύπτει combo επιλογή.

804. ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ - ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2&G 3,90

814. ΜΠΕΡΤΟΝ - ΡΟΔΕΡΑΜ Χ2&G 2,50

