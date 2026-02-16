Η Stoiximan καλωσορίζει την Ελίνα Τζένγκο στην ομάδα των αθλητών της

Η Stoiximan ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τη συνεργασία της με την πρωταθλήτρια ακοντισμού Ελίνα Τζένγκο, ενισχύοντας περαιτέρω το δυναμικό των αθλητών που πλαισιώνουν τις πρωτοβουλίες της. Η συμφωνία έχει διάρκεια έως το τέλος του 2028 και εδράζεται σε ένα κοινό σύστημα αξιών: προσήλωση στους στόχους, διαρκή εξέλιξη και ήθος εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της συνέπειας και της υπευθυνότητας, προβάλλοντας πρότυπα που εμπνέουν τη νέα γενιά και ενισχύουν τον ρόλο του αθλητισμού ως μοχλού κοινωνικής προόδου.

Με καταγωγή από τη Νέα Καλλικράτεια και σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η αθλήτρια συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εκπροσώπους της νέας γενιάς του ελληνικού στίβου. Από το 2016 συμμετέχει σταθερά σε διοργανώσεις παγκόσμιας εμβέλειας, όπως Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου, το Diamond League και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, καταγράφοντας συνεχή αγωνιστική άνοδο και εδραιώνοντας τη θέση της στην παγκόσμια ελίτ του ακοντισμού.

Σταθμός στην πορεία της αποτέλεσε το 2022, όταν κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών στο Μόναχο με βολή 65,81 μ., επίδοση που αποτελεί προσωπικό και πανελλήνιο ρεκόρ, καθιστώντας τη νεότερη πρωταθλήτρια Ευρώπης στην ιστορία του αγωνίσματος.

Η ανοδική της πορεία συνεχίστηκε δυναμικά και τα επόμενα χρόνια: το 2025 αναδείχθηκε νικήτρια του Diamond League κατακτώντας το Diamond Trophy, ενώ την ίδια χρονιά κατέλαβε την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Τόκιο με 62,72 μ. Έναν χρόνο νωρίτερα, το 2024, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού ολοκλήρωσε την παρουσία της στην 9η θέση.

Από νεαρή ηλικία είχε ήδη ξεχωρίσει διεθνώς, κατακτώντας χρυσό στο Ευρωπαϊκό Κ23 (2023, Έσποο), χρυσό στο Ευρωπαϊκό Κ20 (2021, Ταλίν), ασημένιο στο Παγκόσμιο Κ20 (2021, Ναϊρόμπι) και χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων 2018 στο Μπουένος Άιρες, όπου σημείωσε Ολυμπιακό ρεκόρ Κ18 με 63,34 μ.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Ελίνα Τζένγκο θα συμμετέχει σε δράσεις και ενέργειες της Stoiximan που αναδεικνύουν τον αθλητισμό ως πηγή έμπνευσης και θετικής επιρροής για τη νέα γενιά.

Η Ελίνα Τζένγκο δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που ξεκινά η συνεργασία μου με τη Stoiximan. Είναι σημαντικό για έναν αθλητή να έχει δίπλα του συνεργάτες που πιστεύουν στην προσπάθεια και στη διαρκή εξέλιξη. Ανυπομονώ για όσα θα δημιουργήσουμε μαζί τα επόμενα χρόνια».

Ο Κώστας Διορέλης, Εμπορικός Διευθυντής της Stoiximan, σημείωσε: «Η Ελίνα Τζένγκο εκπροσωπεί μια γενιά αθλητών που συνδυάζουν υψηλές επιδόσεις με ήθος και συνέπεια. Η πορεία της αντανακλά τις αξίες που πρεσβεύουμε και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα τη στηρίξουμε στα επόμενα αγωνιστικά της βήματα».

Με τη νέα αυτή συνεργασία, η Stoiximan συνεχίζει να επενδύει σε προσωπικότητες που εμπνέουν, ενισχύοντας διαχρονικά τη σύνδεσή της με την προσπάθεια, την πρόοδο και την αριστεία στον ελληνικό αθλητισμό.

- ΤΕΛΟΣ -

Σχετικά με τη Stoiximan

Από το 2012, η Stoiximan κατέχει ηγετική θέση στον χώρο του διαδικτυακού αθλητικού στοιχήματος και gaming στην Ελλάδα και την Κύπρο. Με σταθερή επένδυση στην καινοτομία και την τεχνολογία, προσφέρει κορυφαίες υπηρεσίες ψυχαγωγίας, με έμφαση στην αξιοπιστία και την εμπειρία του χρήστη.

Βασική προτεραιότητα της Stoiximan είναι η προώθηση του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, με τη δέσμευση να διασφαλίζει ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον για κάθε παίκτη.

Η εταιρεία διατηρεί ενεργή παρουσία στην αθλητική κοινότητα μέσω ενός εκτενούς προγράμματος χορηγιών, ενισχύοντας ουσιαστικά τον αθλητισμό στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ξεχωρίζουν οι συνεργασίες με κορυφαίες ομάδες, όπως ο Ολυμπιακός, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο ΑΠΟΕΛ και ο Απόλλωνας Λεμεσού, η ομάδα των Legends 2004, καθώς και με σημαντικές διοργανώσεις όπως η Stoiximan Super League, η Stoiximan GBL και η Cyprus League by Stoiximan. Παράλληλα, στηρίζει εθνικές ομάδες, όπως η Εθνική Πόλο Ανδρών και Γυναικών της Ελλάδας και η Εθνική Ποδοσφαίρου Ανδρών της Κύπρου, αλλά και διακεκριμένους Ολυμπιονίκες. Από το 2024, μέσα από τη συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ ενισχύει και τον ελληνικό στίβο με την ονοματοδοσία στα Stoiximan Πανελλήνια Πρωταθλήματα Στίβου.

Η κοινωνική υπευθυνότητα αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της Stoiximan, η οποία υλοποιεί δράσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο μέσα από το πρόγραμμα–ομπρέλα “Iroes”. Κάτω από αυτό αναπτύσσονται τα τρία βασικά CSR προγράμματα της εταιρείας: Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν, Empower Forward και Wheels of Change, έχοντας υποστηρίξει περισσότερους από 100.000 ωφελούμενους μέχρι σήμερα.