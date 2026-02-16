Στη Σαρδηνία η επιθετικά αδύναμη Λέτσε, δεύτερος με πρώτο στο Κόβεντρι

Την επαναφορά της στις επιτυχίες θα επιδιώξει η Κάλιαρι απέναντι στην κατώτερη βαθμολογικά Λέτσε στο κλείσιμο της 25ης αγωνιστικής του ιταλικού πρωταθλήματος. Κόβεντρι και Μίντλεσμπρο κατέχουν την πρώτη δυάδα της Τσάμπιονσιπ και μονομαχούν απόψε για την κορυφή.

Μόλις μία ήττα (6 νίκες) έχει η Κάλιαρι στους 12 τελευταίους εντός έδρας αγώνες της με τη Λέτσε.

Μετά από τα τρίποντα επί των Γιουβέντους, Φιορεντίνα και Βερόνα, η Κάλιαρι έχασε με 2-0 στην πρωτεύουσα από τη Ρόμα. Βρίσκεται στη 13η θέση με απολογισμό 7-7-10. Είναι η μοναδική ομάδα από το δεύτερο μισό της κατάταξης που έχει σημειώσει περισσότερα γκολ από όσα έχει δεχτεί όσον αφορά τα εντός έδρας παιχνίδια. Εξακολουθεί να απουσιάζει ο Μπελότι, ο οποίος είχε σημειώσει τα δύο γκολ απέναντι στη Λέτσε στον πρώτο γύρο (2-1). Οκτώ αγωνιστικές είχε να κερδίσει η Λέτσε, μέχρι που το έκανε την περασμένη εβδομάδα απέναντι στην Ουντινέζε (2-1). Στο 90’ με τον Μπαντά που είχε περάσει αλλαγή ήρθε το νικητήριο τέρμα, όμως τώρα ο επιθετικός από τη Ζάμπια θα λείψει καθώς συμπλήρωσε κάρτες. Η Λέτσε έχει σημειώσει τα λιγότερα εκτός έδρας γκολ στο πρωτάθλημα, 6 σε 11 ματς, αλλά και γενικότερα στη Serie A (15 σε 24 παιχνίδια). Λείπουν και οι Μπερίσα (μέσος, 2 γκολ), Καμάρντα (επιθετικός, 1 γκολ). Σχεδόν τα διπλάσια γκολ έχει πετύχει η Κάλιαρι, και είναι το φαβορί για τη νίκη στον αγώνα.

Αρκετό χρονικό διάστημα πέρασε στην 1η θέση η Κόβεντρι, όμως πλέον είναι δεύτερη, καθώς στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές μάζεψε μόλις έναν βαθμό, στο 0-0 με την Όξφορντ την περασμένη εβδομάδα. Νωρίτερα είχε ηττηθεί με 2-1 από τη Νόριτς και την ΚΠΡ, και στις δύο περιπτώσεις με ανατροπή. Με το 4-2 του α’ γύρου, συμπλήρωσε έξι διαδοχικές νίκες επί της Μίντλεσμπρο. Απόντες οι επιθετικοί Τόμας Ασάντε (10 γκολ) και Μέισον-Κλαρκ (6 γκολ). Έξι συνεχόμενες νίκες μετράει η φιλοξενούμενη μετά και το 2-1 επί της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ. Φιλοδοξεί πλέον να πάρει την απευθείας άνοδο στην Πρέμιερ Λιγκ, στην οποία έχει να παίξει 9 χρόνια. Έχει μαζέψει τους περισσότερους βαθμούς από οποιαδήποτε ομάδα της κατηγορίας στα εκτός έδρας παιχνίδια, αλλά από την άλλη δέχτηκε και γκολ στους 11 πιο πρόσφατους αγώνες της μακριά από την πόλη της. Συνεχίζουν να λείπουν οι αμυντικοί Έντμουντσον, Μπανγκουρά, Τζόουνς (1 γκολ) και ο μέσος Κάστλνταϊν.

Η Κόβεντρι έχει δημιουργήσει θετική παράδοση απέναντι στη Μίντλεσμπρο, όμως η τελευταία έρχεται από έξι επιτυχίες. Η ισοπαλία σε αυτό το παιχνίδι κορυφής δεν θα εκπλήξει, παρά την υψηλή της απόδοση.

