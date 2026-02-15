Από 12 συνεχόμενες επιτυχίες η Λυών, υπολογίσιμη εντός έδρας η Μαγιόρκα

Τρεις νίκες και μία ισοπαλία για τη Λυών στα 4 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της με τη Νις.
Τις 12 σερί επιτυχίες σε όλες τις διοργανώσεις έχει φτάσει η Λυών, με τον πρώην προπονητή των Ρόμα και Μίλαν, Πάουλο Φονσέκα, να κατεβάζει τις περισσότερες φορές ενδεκάδα χωρίς Γάλλο στο γήπεδο. Την περασμένη εβδομάδα επικράτησε με 1-0 εκτός έδρας της Ναντ με το 13ο γκολ του Τσέχου Σουλτς, που ήρθε την τρέχουσα σεζόν από τη Βικτόρια Πλζεν. Τιμωρημένος είναι ο Βραζιλιάνος φορ Έντρικ (5 γκολ), που αφίχθη τον Γενάρη από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Νις έρχεται από το εντός έδρας 0-0 στο γειτονικό ντέρμπι με τη Μονακό, τέσσερις μέρες μετά από την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Κυπέλλου Γαλλίας με το 3-2 επί της Μονπελιέ. Έχει την τέταρτη χειρότερη επίδοση στην άμυνα με 38 γκολ παθητικό. Στο πιο πρόσφατο εκτός έδρας παιχνίδι της στη λίγκα επικράτησε, πάντως, με 4-1 της Ναντ. Στον πρώτο γύρο νίκησε με 3-2 την ομάδα του Φονσέκα. Φαβορί σήμερα η Λυών, με τη Νις όμως να έχει τα φόντα να σκοράρει, όπως έκανε στις 9/11 πιο πρόσφατες παρουσίες της στην αντίπαλη έδρα. Σε υψηλές αποδόσεις προσφέρεται το combo 1&G.
Η Μαγιόρκα δεν κατάφερε όπως αναμενόταν να φύγει με κάποιο βαθμολογικό όφελος από το «Καμπ Νόου», χάνοντας με 3-0 από την Μπαρτσελόνα. Εδώ και πέντε αγωνιστικές πάει εναλλάξ από ήττα σε νίκη. Στο σπίτι της παρουσιάζεται ιδιαίτερα δυνατή, με 5-4-2 απολογισμό και τρεις νίκες στα τέσσερα πιο πρόσφατα παιχνίδια της εκεί. Απών ο Ιάπωνας φορ Ασάνο (1 γκολ). Χάρη στο 10ο φετινό γκολ του Βραζιλιάνου Άντονι, η Μπέτις έφυγε με το τρίποντο από την εκτός έδρας μονομαχία με την Ατλέτικο Μαδρίτης (1-0), παίρνοντας έτσι τη ρεβάνς για την ήττα της με 0-5 από την ίδια ομάδα τρεις μέρες νωρίτερα για το Κύπελλο Ισπανίας. Ήταν η 3η εκτός έδρας νίκη της σε 12 ματς, ενώ έχει και 7 ισοπαλίες στα παιχνίδια αυτά, τις περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα στο πρωτάθλημα. Απουσιάζουν ξανά οι επιθετικοί Ερνάντες (10 γκολ) και Άβιλα (3 γκολ), όπως και ο 30χρονος αμυντικός Μπεγερίν.
Υπολογίσιμη εντός έδρας η Μαγιόρκα, δύσκολα χάνει μακριά από τη Σεβίλλη η Μπέτις. Το «Χ» είναι μία αρκετά πιθανή εξέλιξη στο ματς.
617. ΛΥΩΝ - ΝΙΣ 1&G 3,25
623. ΜΑΓΙΟΡΚΑ - ΜΠΕΤΙΣ Χ 3,20