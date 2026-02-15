Από 12 συνεχόμενες επιτυχίες η Λυών, υπολογίσιμη εντός έδρας η Μαγιόρκα

Στην 3η θέση έχει ανέβει η Λυών μετά από τα αλλεπάλληλα διαδοχικά θετικά αποτελέσματά της στη Ligue 1. Κόντρα στη μέτρια φέτος Νις μπορεί να διευρύνει το σερί της. Οριακά πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού βρίσκεται η Μαγιόρκα, η οποία φιλοξενεί την 5η Μπέτις.

Τρεις νίκες και μία ισοπαλία για τη Λυών στα 4 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της με τη Νις.

Τις 12 σερί επιτυχίες σε όλες τις διοργανώσεις έχει φτάσει η Λυών, με τον πρώην προπονητή των Ρόμα και Μίλαν, Πάουλο Φονσέκα, να κατεβάζει τις περισσότερες φορές ενδεκάδα χωρίς Γάλλο στο γήπεδο. Την περασμένη εβδομάδα επικράτησε με 1-0 εκτός έδρας της Ναντ με το 13ο γκολ του Τσέχου Σουλτς, που ήρθε την τρέχουσα σεζόν από τη Βικτόρια Πλζεν. Τιμωρημένος είναι ο Βραζιλιάνος φορ Έντρικ (5 γκολ), που αφίχθη τον Γενάρη από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Νις έρχεται από το εντός έδρας 0-0 στο γειτονικό ντέρμπι με τη Μονακό, τέσσερις μέρες μετά από την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Κυπέλλου Γαλλίας με το 3-2 επί της Μονπελιέ. Έχει την τέταρτη χειρότερη επίδοση στην άμυνα με 38 γκολ παθητικό. Στο πιο πρόσφατο εκτός έδρας παιχνίδι της στη λίγκα επικράτησε, πάντως, με 4-1 της Ναντ. Στον πρώτο γύρο νίκησε με 3-2 την ομάδα του Φονσέκα. Φαβορί σήμερα η Λυών, με τη Νις όμως να έχει τα φόντα να σκοράρει, όπως έκανε στις 9/11 πιο πρόσφατες παρουσίες της στην αντίπαλη έδρα. Σε υψηλές αποδόσεις προσφέρεται το combo 1&G.

Η Μαγιόρκα δεν κατάφερε όπως αναμενόταν να φύγει με κάποιο βαθμολογικό όφελος από το «Καμπ Νόου», χάνοντας με 3-0 από την Μπαρτσελόνα. Εδώ και πέντε αγωνιστικές πάει εναλλάξ από ήττα σε νίκη. Στο σπίτι της παρουσιάζεται ιδιαίτερα δυνατή, με 5-4-2 απολογισμό και τρεις νίκες στα τέσσερα πιο πρόσφατα παιχνίδια της εκεί. Απών ο Ιάπωνας φορ Ασάνο (1 γκολ). Χάρη στο 10ο φετινό γκολ του Βραζιλιάνου Άντονι, η Μπέτις έφυγε με το τρίποντο από την εκτός έδρας μονομαχία με την Ατλέτικο Μαδρίτης (1-0), παίρνοντας έτσι τη ρεβάνς για την ήττα της με 0-5 από την ίδια ομάδα τρεις μέρες νωρίτερα για το Κύπελλο Ισπανίας. Ήταν η 3η εκτός έδρας νίκη της σε 12 ματς, ενώ έχει και 7 ισοπαλίες στα παιχνίδια αυτά, τις περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα στο πρωτάθλημα. Απουσιάζουν ξανά οι επιθετικοί Ερνάντες (10 γκολ) και Άβιλα (3 γκολ), όπως και ο 30χρονος αμυντικός Μπεγερίν.

Υπολογίσιμη εντός έδρας η Μαγιόρκα, δύσκολα χάνει μακριά από τη Σεβίλλη η Μπέτις. Το «Χ» είναι μία αρκετά πιθανή εξέλιξη στο ματς.

617. ΛΥΩΝ - ΝΙΣ 1&G 3,25

623. ΜΑΓΙΟΡΚΑ - ΜΠΕΤΙΣ Χ 3,20

