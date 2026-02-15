Στόχος η επιστροφή στην τετράδα για τη Λειψία, από τέσσερις σερί ήττες η Μπολόνια

Στην 4η θέση της Μπουντεσλίγκα θα επιστρέψει η Λειψία αν νικήσει τη 15η Βόλφσμπουργκ, καθώς είδε χτες τις Στουτγάρδη και Λεβερκούζεν να νικούν και να την προσπερνούν. Η Τορίνο έχει μία νίκη λιγότερη από την Μπολόνια, η οποία έρχεται από 4 ήττες στο πρωτάθλημα.

Τρεις διαδοχικές επιτυχίες για τη Λειψία απέναντι στη Βόλφσμπουργκ, οι δύο πιο πρόσφατες από το πρώτο ημίχρονο.

Η Λειψία προηγήθηκε με 1-0 στο 6’ του εκτός έδρας αγώνα Κυπέλλου με την Μπάγερν την Τετάρτη, όμως το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Τα δύο τέρματα που δέχτηκε στο τρίλεπτο 64’-67’ διαμόρφωσαν το 2-0 για την πρωταθλήτρια Γερμανίας και η Λειψία αποχαιρέτησε τον θεσμό. Τρεις μέρες νωρίτερα είχε επικρατήσει με 2-1 εκτός έδρας της Κολωνίας με δύο γκολ του Μπαουμγκάρτνερ. Τιμωρημένος είναι ο αμυντικός Ράουμ (3 γκολ). Η Βόλφσμπουργκ ισοφάρισε με τον Κουλιεράκη το γκολ που είχε δεχτεί στο εντός έδρας ματς με την Ντόρτμουντ, όμως η τελευταία πήρε τελικά τη νίκη με τέρμα στο 87’. Στο 3-1-6 η εκτός έδρας συγκομιδή της, ενώ ηττήθηκε και στις 4/5 πιο πρόσφατες παρουσίες της στη «Ρεντ Μπουλ Αρένα». Λείπουν οι αμυντικοί Φίσερ και Ζέελτ. Η Βόλφσμπουργκ βρήκε δίχτυα στους 7/8 τελευταίους εκτός έδρας αγώνες της και μπορεί να το επαναλάβει κόντρα στη φαβορί Λειψία. Το combo του άσου με το γκολ/γκολ βγάζει απόδοση για παιχνίδι.

Αήττητη είναι η Μπολόνια από την Τορίνο στα 5 τελευταία με απολογισμό 3-2-0. Η Τορίνο προηγήθηκε στο 26’ του εκτός έδρας ματς με τη Φιορεντίνα, αλλά στο 57’ έχανε 2-1. Τελικά, με το δεύτερο φετινό γκολ του Χιλιανού αμυντικού Μάριπαν στο 94’, έφυγε με τον βαθμό από τη Φλωρεντία. Τρεις μέρες πιο πριν, είχε αποκλειστεί στο Κύπελλο από την Ίντερ, 2-1 στο Μιλάνο. Στο 4-2-6 η εντός έδρας συγκομιδή της. Θα λείψει ο Ισπανός αμυντικός Ομπραντόρ. Η Μπολόνια έμεινε επίσης εκτός Κυπέλλου, χάνοντας στα πέναλτι εντός έδρας από τη Λάτσιο (1-1 στο 90λεπτο). Δεν πήρε βαθμό στους 4 τελευταίους αγώνες της στη Serie A, με Φιορεντίνα, Τζένοα, Μίλαν και Πάρμα. Συνεχίζει, πάντως, στην Ευρώπη, όπου την Πέμπτη θα παίξει στη Νορβηγία με την Μπραν για τα πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ. Τιμωρημένος ο μέσος Πομπέγκα (3 γκολ). Λείπουν ακόμη οι αμυντικοί Λυκογιάννης, Χέγκεμ, Ντε Σιλβέστρι. Στο Under έμειναν οι 10/13 πιο πρόσφατες μονομαχίες της με την Τορίνο.

Σε καλύτερη φάση βρίσκεται η Τορίνο, η οποία όμως νίκησε μόνο στα 2/8 τελευταία εντός. Η πιο ποιοτική Μπολόνια δεν είναι στα καλύτερά της, αλλά, η ισοπαλία είναι μέσα στις δυνατότητές της.

575. ΛΕΙΨΙΑ - ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 1&G 2,47

593. ΤΟΡΙΝΟ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ Χ 3,20