Με δυνατή παράδοση η Λιλ, θετικό σερί για Ρεάλ Μαδρίτης και Σοσιεδάδ

Στις ευρωπαϊκές θέσεις βρίσκεται η Λιλ στο γαλλικό πρωτάθλημα, ωστόσο την έχουν πλησιάσει οι ομάδες που την κυνηγούν. Επτά βαθμούς πίσω βρίσκεται η Μπρεστ. Σταθερά στη 2η θέση της La Liga η Ρεάλ Μαδρίτης, φιλοξενεί τη Σοσιεδάδ που βρίσκεται επίσης σε καλή κατάσταση.

Η Λιλ είναι αήττητη (8 νίκες) στα 10 τελευταία εντός έδρας με την Μπρεστ. Το ματς του πρώτου γύρου έληξε 3-3.

Το 0-0 στην έδρα της ουραγού Μετς σταμάτησε το σερί ηττών της Λιλ, η οποία μετρούσε 4 ως τότε. Βέβαια, ενδιάμεσα υποχρέωσε τη Φράιμπουργκ στην πρώτη της ήττα στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ, με 1-0, παίρνοντας την πρόκριση για τα πλέι οφ της διοργάνωσης, εκεί όπου την Πέμπτη θα υποδεχθεί τον Ερυθρό Αστέρα. Τιμωρημένοι είναι οι αμυντικοί Μαντί (1 γκολ) και Ενγκόι (1 γκολ). Η Μπρεστ νίκησε με 2-0 εντός έδρας τη Λοριάν, που έτρεχε αήττητο σερί 12 αγώνων. Ήταν το ένατο παιχνίδι στα 10 πιο πρόσφατα που βρήκε δίχτυα. Η εκτός έδρας συγκομιδή της είναι σχετικά φτωχή (2-2-6) και για σήμερα είναι τιμωρημένος ο μέσος Ντουμπιά (4 γκολ). Για να νικήσει στο ματς η φαβορί Λιλ θα πρέπει να σκοράρει ένα τέρμα περισσότερο από την υπολογίσιμη Μπρεστ. Το combo 1&G προσφέρεται σε υψηλή απόδοση.

Τις επτά σερί νίκες έφτασε η Ρεάλ Μαδρίτης στο πρωτάθλημα με το εκτός έδρας 2-0 επί της Βαλένθια και τα γκολ της να σημειώνονται στο 65’ και το 91’. Είχε προηγηθεί το 2-1 επί της Βαγιεκάνο με πέναλτι του Εμπαπέ στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων, ενώ τέσσερις μέρες νωρίτερα είχε ηττηθεί με 4-2 από την Μπενφίκα με γκολ στο 98’ για το Τσάμπιονς Λιγκ, μένοντας στην 9η θέση της League Phase. Θα παίξει έτσι την προσεχή εβδομάδα στα πλέι οφ, ξανά με την Μπενφίκα. Λείπουν οι Μιλιτάο (αμυντικός, 1 γκολ), Μπέλιγχαμ (μέσος, 6 γκολ), Ροντρίγκο (χαφ, 3 γκολ). Η Σοσιεδάδ έρχεται από το εκτός έδρας 1-0 επί της Μπιλμπάο στο ντέρμπι των Βάσκων για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ισπανίας. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί σε τρεις εβδομάδες. Στο πρωτάθλημα είναι αήττητη εδώ και 7 αγωνιστικές, έχοντας πάρει βαθμούς με Ατλέτικο Μαδρίτης (1-1) και Μπαρτσελόνα (2-1). Μετράει όμως μόλις 2 νίκες σε 11 ματς μακριά από την πόλη της. Τιμωρημένος είναι ο μέσος Μέντεζ (5 γκολ). Απουσιάζει και ο Ιάπωνας επιθετικός Κούμπο (2 γκολ).

Επτά αγωνιστικές αήττητες είναι οι δύο ομάδες, με τη Ρεάλ να έχει 10-0-1 εντός έδρας και να μετράει 5 σερί νίκες επί της αντιπάλου της στη La Liga. Έχει τον πρώτο λόγο στο ματς, ακόμη και αν η Σοσιεδάδ σκοράρει.

406. ΛΙΛ - ΜΠΡΕΣΤ 1&G 3,45

431. ΡΕΑΛ Μ. - ΣΟΣΙΕΔΑΔ 1&G 2,55