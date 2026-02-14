Σε καλή κατάσταση Λάτσιο και Αταλάντα, για ταξίδι ετοιμάζονται Ίντερ και Γιουβέντους

Δύο δυνατά παιχνίδια διεξάγονται απόψε στη Serie A. Η Λάτσιο υποδέχεται στη Ρώμη την Αταλάντα και η Ίντερ φιλοξενεί τη Γιουβέντους στο επονομαζόμενο Derby d’ Italia. Οι 4 ομάδες βρίσκονται στην πρώτη 8άδα της κατάταξης, με τις δύο τελευταίες να διεκδικούν και τον τίτλο.

Λάτσιο και Αταλάντα ήρθαν ισόπαλες χωρίς γκολ στον α’ γύρο, στο 4ο «Χ» στις 9 τελευταίες μονομαχίες τους.

Στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας προκρίθηκε την Τετάρτη η Λάτσιο, αποκλείοντας στα πέναλτι την Μπολόνια. Βρέθηκε να χάνει στο 30’, ισοφάρισε στο 48’ (1-1). Ήταν το τέταρτο σερί ματς χωρίς ήττα για τους πρωτευουσιάνους, οι οποίοι στον τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος έχασαν το τρίποντο από τη Γιουβέντους με γκολ στο 96’ (2-2). Τιμωρημένος ο 31χρονος αμυντικός Ρομανιόλι. Η Αταλάντα έρχεται από το 2-1 επί της Κρεμονέζε τη Δευτέρα που μας πέρασε, κάνοντας το 2-0 στο 25’ και δεχόμενη τη μείωση στο 94’. Τρίτο σερί ματς αήττητη και τρίτο που πορεύεται χωρίς τον Νιγηριανό επιθετικό Λούκμαν (3 γκολ), ο οποίος μεταγράφηκε στην Ατλέτικο Μαδρίτης έπειτα από μία τετραετία στο Μπέργκαμο. Βρίσκεται ομοίως στα ημιτελικά του Κυπέλλου, έχοντας αποκλείσει με 3-0 τη Γιουβέντους, αλλά και στα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ, όπου την Τρίτη παίζει στη Γερμανία με την Ντόρτμουντ. Διαθέσιμοι ξανά οι Άχανορ (αμυντικός) και Ντε Ρόον (μέσος, 2 γκολ). Σε καλή κατάσταση οι δύο ομάδες, αρκετά πιθανή ακόμη μία ισοπαλία μεταξύ τους.

Στην κορυφή της βαθμολογίας βρίσκεται η Ίντερ, με 19 νίκες σε 24 αγωνιστικές. Την περασμένη εβδομάδα επιβλήθηκε με 5-0 εκτός έδρας της Σασουόλο, προηγούμενη 2-0 στο μισάωρο. Τέσσερις μέρες νωρίτερα είχε αποκλείσει την Τορίνο στο Κύπελλο (2-1) και είναι έτσι η τρίτη ομάδα των ημιτελικών. Η τέταρτη είναι η Κόμο, την οποία και θα αντιμετωπίσει σε διπλή αναμέτρηση. Την προσεχή Τετάρτη η Ίντερ θα αγωνιστεί στη Νορβηγία με την Μπόντο Γκλιμτ για τα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ. Μόνιμα απών ο αμυντικός Ντάμφρις (3 γκολ). Ευρωπαϊκό ματς δίνει και η Γιουβέντους σε τρεις μέρες, εκτός έδρας με τη Γαλατάσαραϊ. Η ισοπαλία με τη Λάτσιο θεωρείται επιτυχία με τον τρόπο που ήρθε, την άφησε όμως 12 βαθμούς πίσω από την αποψινή της αντίπαλο, από την οποία είναι αήττητη εδώ και τρία ματς. Στον α’ γύρο ανέτρεψε το εις βάρος της 2-3 με τέρματα στον τελευταίο δεκάλεπτο (4-3). Τραυματισμός τελευταίας στιγμής για τον μέσο Τουράμ (2 γκολ), αμφίβολος για απόψε.

Για ταξίδι σε Νορβηγία και Τουρκία ετοιμάζονται Ίντερ και Γιούβε, οι οποίες έμειναν στο «Χ» στους 4/10 τελευταίους μεταξύ τους αγώνες. Δεν θα εκπλήξει ακόμα ένα.

