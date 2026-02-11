Οι πολλές ισοπαλίες της Μπράιτον και οι εκτός έδρας αδυναμίες της Αμπερντίν

Σταθερά στην πρώτη τετράδα της Πρέμιερ Λιγκ βρίσκεται η Άστον Βίλα, η οποία όμως μετράει μόλις μία νίκη στα τελευταία 5 στο πρωτάθλημα και η Μπράιτον δεν χάνει εύκολα. Νταντί Γιουνάιτεντ εναντίον Αμπερντίν στην Πρέμιερ Σκωτίας, με την παράδοση υπέρ της έδρας.

Μόλις μία νίκη για την Μπράιτον στις 17 συνολικά παρουσίες της στο «Βίλα Παρκ» (12-4-1).

Η Άστον Βίλα προηγήθηκε στο Μπόρνμουθ, δέχτηκε όμως την ισοφάριση στο 2ο ημίχρονο (1-1). Μία εβδομάδα νωρίτερα είχε ηττηθεί εντός έδρας από την Μπρέντφορντ (0-1), η οποία έπαιζε για ένα ημίχρονο με παίκτη λιγότερο. Η ομάδα του Ουνάι Έμερι βρίσκεται στους «16» του Γιουρόπα Λιγκ, όπου ένας από τους 4 πιθανούς αντιπάλους της είναι ο ΠΑΟΚ. Ακολουθεί το Σάββατο το εντός έδρας παιχνίδι Κυπέλλου με τη Νιούκαστλ. Η Μπράιτον έρχεται από ανάλογα αποτελέσματα, ισοπαλία 1-1 με την Έβερτον και ήττα 0-1 από την Κρίσταλ Πάλας. Σκόραρε στους 5 τελευταίους εκτός έδρας αγώνες της, ενώ ακολουθεί και για αυτήν ματς Κυπέλλου, εκτός έδρας με τη Λίβερπουλ. Εδώ και 13 παιχνίδια φέρνει «Χ» κάθε δεύτερο ματς και τώρα είναι «σειρά» για ένα ακόμη. Με βάση και τη φόρμα των δύο αντιπάλων η ισοπαλία είναι πιθανή στο σημερινό παιχνίδι.

Με τέρματα στο 74’ και το 81’, η Νταντί Γιουνάιτεντ ανέτρεψε το 1-0 με το οποίο έχανε από το 36’ στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Χιμπέρνιαν, όμως δέχτηκε άλλα δύο γκολ, στο 89’ και το 93’ και τελικά έφυγε χωρίς βαθμούς από το Εδιμβούργο. Ήταν η 4η διαδοχική ήττα της στο πρωτάθλημα, έχοντας ενδιάμεσα νικήσει 2-0 την Έιρ για το Κύπελλο, εκεί όπου για τους «16» θα υποδεχθεί την τρεις κατηγορίες κατώτερη Σπάρτανς. Έχει χάσει μόνο στους 8/25 εντός έδρας αγώνες της με την Αμπερντίν, ενώ στα τελευταία 8 ματς ο υπέρ της απολογισμός είναι 6-1-1. Η φιλοξενούμενη έρχεται επίσης από ήττα, 3-0 από την προτελευταία Κιλμάρνοκ. Ήταν η 6η αποτυχία της στις 8 τελευταίες αγωνιστικές, στις οποίες έχει κερδίσει μόνο την ουραγό Λίβινγκστον. Θα ακολουθήσουν δύο ματς με την πολύ καλή φέτος Μάδεργουελ, το ένα για το Κύπελλο. Μετράει 6 διαδοχικές ήττες εκτός έδρας, χωρίς να καταφέρει να σκοράρει στις 5 από αυτές.

Από αρνητικά αποτελέσματα έρχονται οι δύο ομάδες, με την Νταντί Γιουνάιτεντ να διατηρείται αήττητη φέτος από τους «Ντονς» (2-0, 1-1), οι οποίοι έχουν να πάρουν θετικό αποτέλεσμα μακριά από την πόλη τους εδώ και δύο μήνες. Έχοντας και την παράδοση με το μέρος της (3 σερί εντός έδρας νίκες) η Γιουνάιτεντ είναι πιθανό να επιστρέψει στις επιτυχίες.

906. ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ - ΜΠΡΑΪΤΟΝ Χ 3,70

931. ΝΤΑΝΤΙ Γ. - ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 1 2,27

