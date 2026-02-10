Από σπουδαία νίκη έρχεται η Χέρτα, τις λιγότερες ήττες μετράει η Κλάιντ

Η Χέρτα είναι η μοναδική ομάδα των προημιτελικών του Κυπέλλου Γερμανίας που αγωνίζεται στη Β’ κατηγορία. Αντίπαλός της είναι η Φράιμπουργκ. Για τη Β’ Σκωτίας, η Κλάιντ αντιμετωπίζει τη δέκα βαθμούς κατώτερη Έλγκιν, η οποία έρχεται από δύο ισοπαλίες.

Χέρτα και Φράιμπουργκ ήρθαν ισόπαλες από το πρώτο ημίχρονο στις δύο πιο πρόσφατες μεταξύ τους μονομαχίες.

Νικηφόρα με 3-0 από την έδρα της 3ης εκείνη την στιγμή στη βαθμολογία, Έλφερσμπεργκ, πέρασε το Σάββατο η Χέρτα, και πλησίασε στους 6 βαθμούς τη δεύτερη θέση που οδηγεί απευθείας στην άνοδο. Η ίδια είναι 6η, ενώ αυτή ήταν η έκτη διαδοχική αγωνιστική χωρίς ήττα. Στις προηγούμενες πέντε, ωστόσο, πήρε το «Χ». Από νίκη έρχεται και η Φράιμπουργκ, 1-0 εντός έδρας τη Βέρντερ Βρέμης με γκολ στο 13’. Διατηρήθηκε έβδομη στην Μπουντεσλίγκα, μία θέση πίσω από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Νίκησε μόνο στα 2/11 παιχνίδια μακριά από την πόλη της στο πρωτάθλημα, εμφανίζοντας την 3η χειρότερη εκτός έδρας επίδοση στην άμυνα. Συνεχίζει παράλληλα την ευρωπαϊκή πορεία της, όπου σε έναν μήνα θα ριχτεί στη φάση των «16» του Γιουρόπα Λιγκ. Επικράτησε μόνο στη μία από τις επτά τελευταίες εκτός έδρας συναντήσεις της με τη Χέρτα (τρεις ισοπαλίες). Δεδομένης της πρόσφατης παράδοσης, αλλά και των διαδοχικών «Χ» της γηπεδούχου, το εν λόγω σημείο δεν αποκλείεται να κάνει ξανά την εμφάνισή του σε αυτό το κρίσιμο νοκ άουτ παιχνίδι.

Μόλις μία ήττα στους 18 τελευταίους αγώνες της στο πρωτάθλημα μετράει η Κλάιντ, η οποία αν και βρίσκεται στην 3η θέση, εννέα βαθμούς πίσω από την κορυφή, έχει τις λιγότερες ήττες στη λίγκα, μόλις 3 σε 21 παιχνίδια. Επιπλέον, εμφανίζει την καλύτερη άμυνα με 21 γκολ, ενώ έχει και τα περισσότερα «Χ», εξ ου και το γεγονός ότι βρίσκεται τόσο πίσω από την κορυφή. Στον πιο πρόσφατο αγώνα της πήρε 1-1 από την 7η Άνναν, στο όγδοο διαδοχικό της γκολ/γκολ. Η Έλγκιν είχε ματς Κυπέλλου με την ανώτερης κατηγορίας Πάρτικ Θιστλ το Σάββατο. Ισοφάρισε δύο φορές, αλλά το γκολ στο 80’ της στέρησε την πρόκριση (2-3). Είχε προηγηθεί το εντός έδρας 3-3 με την πρωτοπόρο Σπάρτανς και το εκτός έδρας 2-2 με την προτελευταία Νταμπάρτον. Η ίδια βρίσκεται στην 8η θέση, με μόλις μία νίκη σε 10 ματς μακριά από την πόλη της.

Στο 5-3-0 ο εντός έδρας απολογισμός της Κλάιντ στα 8 πιο πρόσφατα εντός έδρας παιχνίδια της με την Έλγκιν. Τα διαδοχικά γκολ/γκολ των δύο ομάδων προδιαθέτουν για ακόμη ένα, συνδυασμένο με μια πιθανή νίκη από πλευράς γηπεδούχων που έχουν τα λιγότερα αρνητικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα.

