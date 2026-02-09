Με ισχυρή παράδοση η ανώτερη Αταλάντα, πέντε σερί νίκες η Μίντλεσμπρο

Ένα ακόμη βήμα προς την εξάδα θα επιδιώξει να κάνει η Αταλάντα στον εντός έδρας αγώνα με την Κρεμονέζε που δεν έχει νίκη σε εννέα αγώνες (0-3-6). Την έκτη διαδοχική της νίκη στην Τσάμπιονσιπ θα κυνηγήσει η Μίντλεσμπρο στο Σέφιλντ απέναντι στη Γιουνάιτεντ.

Η Αταλάντα είναι αήττητη από την Κρεμονέζε εδώ και 32 χρόνια, σε 14 αγώνες (9-5-0), ανεξαρτήτως έδρας ή διοργάνωσης.

Στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας βρίσκεται η Αταλάντα μετά από το 3-0 επί της Γιουβέντους την Πέμπτη. Στο πρωτάθλημα παραμένει χωρίς ήττα εδώ και έξι αγωνιστικές, με πιο πρόσφατο αποτέλεσμα το 0-0 με τη φορμαρισμένη Κόμο. Στο 6-4-2 ο εντός έδρας απολογισμός της, με τρεις σερί νίκες στο σπίτι της για τη Serie A. Τιμωρημένοι είναι οι Άχανορ (αμυντικός, 1 γκολ) και Ντε Ρόον (μέσος, 2 γκολ). Η Κρεμονέζε έχει μαζέψει έναν βαθμό περισσότερο στα εκτός έδρας παιχνίδια, κυρίως γιατί ξεκίνησε καλά τη σεζόν. Την περασμένη εβδομάδα έχασε 0-2 από την Ίντερ, δεχόμενη τα γκολ μέχρι το 31’. Κατρακυλά σιγά σιγά στην κατάταξη, βρίσκεται μόλις πέντε βαθμούς πλέον πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Ο 39χρονος Τζέιμι Βάρντι που ήρθε φέτος από τη Λέστερ ήταν ο ένας από τους τρεις μη Ιταλούς στην ενδεκάδα της. Οι άλλοι ήταν ο Ινδονήσιος τερματοφύλακας Αουντέρο και Μαροκινός μέσος Μαλέ. Θα προσπαθήσει να δυσκολέψει και την ανώτερη αγωνιστικά Αταλάντα, με την οποία μετρούν τρία διαδοχικά γκολ/γκολ στα μεταξύ τους. Ο φαβορί άσος πληρώνει καλά σε συνδυασμό με το γκολ/γκολ.

Την Τρίτη η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ βρέθηκε να χάνει στο 13’ του εντός έδρας αγώνα με την προτελευταία Όξφορντ, όμως με γκολ στο 41’, το 66’ και το 83’ πήρε το αναμενόμενο τρίποντο και παρέμεινε 16η. Μετράει 12 νίκες, όσες και η 6η Ρέξαμ, όμως με μόνο 3 ισοπαλίες -οι λιγότερες στο πρωτάθλημα- που τη φέρνουν αρκετά πίσω στην κατάταξη, χωρίς ωστόσο τα πλέι οφ να είναι απλησίαστα. Μένουν άλλωστε ακόμη 15 αγωνιστικές. Με τέρμα στο 17’ ήρθε το 1-0 της Μίντλεσμπρο επί της Νόριτς, κλείνοντας το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Γενάρη με 4 στα 4. Τα 29 γκολ που έχει δεχτεί είναι η δεύτερη καλύτερη άμυνα στην Τσάμπιονσιπ. Στον α’ γύρο επικράτησε με 1-0 της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

Η γηπεδούχος σκόραρε στους 8 τελευταίους εντός έδρας αγώνες της, δέχτηκε όμως και γκολ στα 7 πιο πρόσφατα παιχνίδια της με τη Μίντλεσμπρο, η οποία καλπάζει προς την άνοδο. Η διπλή ευκαιρία υπέρ της σε συνδυασμό με το εκατέρωθεν σκοράρισμα καλύπτει αρκετά πιθανά ενδεχόμενα στο παιχνίδι.

