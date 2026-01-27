Εννέα αγώνες χωρίς νίκη η Ρόδεραμ, νίκησαν τις πρωτοπόρους Στράνραερ και Κλάιντ

Για την 29η αγωνιστική της Α’ Αγγλίας η 23η και προτελευταία Ρόδεραμ υποδέχεται την 21η Νορθάμπτον, με τις δύο ομάδες να έχουν από 13 ήττες. Όμοιο αριθμό νικών μετρούν από την πλευρά τους οι Στράνραερ και Κλάιντ, οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη τετράδα της Β’ Σκωτίας.

Η Ρόδεραμ μετράει 6 διαδοχικές νίκες απέναντι στη Νορθάμπτον ανεξαρτήτως έδρας, οι 5 τελευταίες για την Λιγκ 1 και όλες έληξαν με Under 3,5.

Στο 1-1 με τη 18η Γουίμπλεντον έμεινε η Ρόδεραμ το Σάββατο, δεχόμενη την ισοφάριση στο 82’ στο γκολ που είχε σημειώσει στο 50’. Ήταν το ένατο διαδοχικό ματς που δεν νίκησε, σερί που ξεκίνησε από το εντυπωσιακό εκτός έδρας 7-2 επί της Σάλφορντ για το Λιγκ Τρόφι. Από τότε υπέστη 8 συνεχόμενες ήττες, για να σπάσει το σερί στο ματς με τη Γουίμπλεντον. Παραμένει χωρίς νίκη στα 5 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της. Η Νορθάμπτον έχασε 2-0 στην έδρα της 22ης Ντόνκαστερ και έφτασε τα 6 σερί ματς πρωταθλήματος χωρίς τρίποντο (4 ήττες). Πριν από 10 μέρες επικράτησε ωστόσο με 4-2 εντός έδρας της Γουόλσολ και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Λιγκ Τρόφι. Εκεί, θα αντιμετωπίσει σε δύο εβδομάδες τη Γουίμπλεντον, η οποία ήταν η τελευταία ομάδα που νίκησε η Νορθάμπτον στη Λιγκ 1 (19 Δεκέμβρη). Ματς αξίας 6 βαθμών στη μάχη της παραμονής, με την παράδοση να δείχνει έδρα.

Οι 5/7 τελευταίοι αγώνες της Στράνραερ έληξαν ισόπαλοι. Τη νίκη με 2-0 πήρε η Στρανράερ το Σάββατο επί της 2ης Ιστ Κίλμπραϊντ και έφτασε τις 7 νίκες σε τριπλάσια ματς στο πρωτάθλημα. Τέσσερις μέρες νωρίτερα είχε ξεπεράσει στα πέναλτι την Κουίνς Παρκ της Τσάμπιονσιπ και προκρίθηκε στους «16» του Κυπέλλου, εκεί όπου την περιμένει το μεγάλο ματς με τη Ρέιντζερς, την οποία δεν έχει νικήσει ποτέ στην ιστορία της. Πανηγύρισε μόλις 2 νίκες σε 10 εντός έδρας παιχνίδια, την ώρα που μακριά από την πόλη της μετράει 5 επιτυχίες. Η Κλάιντ έρχεται επίσης από τρίποντο, καθώς νίκησε με 2-1 την πρωτοπόρο Σπάρτανς. Ήταν το 10ο διαδοχικό ματς που βρίσκει δίχτυα. Τελευταίο που δεν τα κατάφερε να σκοράρει ήταν απέναντι στη Στράνραερ για τον β’ γύρο του πρωταθλήματος, όπου παραχώρησε 0-0. Ισόπαλες οι δύο σημερινές αντίπαλοι είχαν έρθει και στον α’ γύρο (1-1). Η Κλάιντ εμφανίζει την καλύτερη άμυνα μακριά από το σπίτι της ανάμεσα στις 10 ομάδες της λίγκας (9 γκολ), ενώ έχει μόλις μία ήττα μακριά από το γήπεδό της (πέντε «Χ» σε εννέα αγώνες).

Τα περισσότερα «Χ» στο πρωτάθλημα έχει η Κλάιντ, 10 σε 20 παιχνίδια. Πιθανό ακόμη ένα, ανάμεσα σε δύο ισοδύναμες αντιπάλους.

821. ΡΟΔΕΡΑΜ - ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 1&U 3,5 2,70

879. ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ - ΚΛΑΪΝΤ Χ 3,30