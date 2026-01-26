Εννέα ματς αήττητη η Μπεσίκτας, ξανά αντιμέτωπες Ντεν Χάαγκ και Φιτέσε

Η 19η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος ολοκληρώνεται με το Έγιουπσπορ - Μπεσίκτας. Στην προτελευταία (17η) θέση η γηπεδούχος, στην 5η η φιλοξενούμενη. Για την 23η ημέρα της Β’ Ολλανδίας, η πρωτοπόρος Ντεν Χάαγκ υποδέχεται την επίσης προτελευταία (19η) Φιτέσε.

Η Μπεσίκτας νίκησε την Έγιουπσπορ και τις 4 φορές που την αντιμετώπισε, όλες την τελευταία διετία. Όλα τα ματς έληξαν με Over, τα 3 πιο πρόσφατα και με γκολ/γκολ.

Από δύο θετικά αποτελέσματα έρχεται η Έγιουπσπορ, τη νίκη με 2-1 επί της Ίγκντιρ στο Κύπελλο και το 1-1 με τη 13η Κόνιασπορ στο πρωτάθλημα. Σε αυτό το τελευταίο ματς έφτασε στην ισοφάριση στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχει πετύχει τα λιγότερα γκολ, 11 σε 18 ματς, διαθέτει όμως και σχετικά αξιόλογη άμυνα, με 25 τέρματα παθητικό. Η Μπεσίκτας παραμένει αήττητη από τις αρχές Νοέμβρη, με απολογισμό 6 νίκες και 3 ισοπαλίες σε αυτό το διάστημα, επιτυχίες που την έχουν φέρει κοντά στις ευρωπαϊκές θέσεις. Απέχει ωστόσο 14 βαθμούς από την κορυφή και φαίνεται ότι θα μείνει εκτός τίτλου για πέμπτη διαδοχική σεζόν. Μακριά από το γήπεδό της έχει απολογισμό 4-3-2, έχοντας δεχτεί γκολ στους 4/5 πιο πρόσφατους εκτός έδρας αγώνες της. Τιμωρημένος ο Γερμανός αμυντικός Ουντοκάι. Πιθανή η νίκη της πιο ποιοτικής Μπεσίκτας, έστω κι αν η γηπεδούχος καταφέρει να σκοράρει.

Γκολ/γκολ είχαν οι 5 τελευταίες αναμετρήσεις της Ντεν Χάαγκ, η οποία φιλοδοξεί να επανέλθει στη μεγάλη κατηγορία της Ολλανδίας έπειτα από απουσία πέντε ετών. Την τρίτη διαδοχική της ήττα γνώρισε την Παρασκευή η Ντεν Χάαγκ. Αντίπαλός της ήταν η ομάδα που αντιμετωπίζει και απόψε, η Φιτέσε. Στο ημίχρονο έχανε 2-0, για να μειώσει στο 52’ με το έβδομο φετινό γκολ του 23χρονου Ρότιερ. Οι δύο αμέσως προηγούμενες ήττες της έληξαν επίσης με σκορ 2-1, από Γιόνγκ Αϊντχόφεν και Καμπούρ, φτάνοντας έτσι τα 18 Over στα 19 τελευταία παιχνίδια της. Στο 9-0-2 η εντός έδρας συγκομιδή της, με τις ήττες να έρχονται στα δύο πιο πρόσφατα παιχνίδια της στη Χάγη. Εξέτισε και επιστρέφει ο 22χρονος Αυστριακός επιθετικός Χάισλ (10 γκολ). Για τη Φιτέσε ήταν η 3η εκτός έδρας επιτυχία της. Βρίσκεται χαμηλά στην κατάταξη λόγω της αφαίρεσης των 12 βαθμών από την ομοσπονδία. Χωρίς την τιμωρία θα κατείχε αυτήν τη στιγμή τη 10η θέση. Ήταν πάντως μόλις η δεύτερη νίκη της στους 7 πιο πρόσφατους αγώνες της.

Η Φιτέσε έχει ενθουσιασμό από τη νίκη της πριν από τρία 24ωρα και ίσως καταφέρει ξανά να πάρει κάτι από την κόντρα με την πρωτοπόρο. Σε υψηλές αποδόσεις η ισοπαλία.

