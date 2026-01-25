Σερί επιτυχίες για την Μπενφίκα επί της Εστρέλα, εν μέσω Ευρώπης η Μπέτις

Η αήττητη Μπενφίκα υποδέχεται τη 12η Εστρέλα για τη 19η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος. Για την 21η ημέρα της La Liga, η Αλαβές, η οποία βρίσκεται στην τελευταία τριάδα, υποδέχεται την Μπέτις, που στοχεύει και φέτος στην ευρωπαϊκή έξοδο.

Δέκα διαδοχικές νίκες για την Μπενφίκα απέναντι στην Εστρέλα. Εντός έδρας μετράει 12 σερί επιτυχίες και στις 5 τελευταίες δεν δέχθηκε γκολ.

Τρεις ήττες στα τέσσερα τελευταία της παιχνίδια έχει η Μπενφίκα. Έχασε 1-3 από την Μπράγκα στο Λιγκ Καπ, 1-0 από την Πόρτο στο Κύπελλο και την περασμένη Τετάρτη από τη Γιουβέντους με 2-0 για τη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Τέσσερις μέρες νωρίτερα είχε νικήσει με το ίδιο σκορ τη Ρίο Άβε για το πρωτάθλημα. Την Τετάρτη θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης και χρειάζεται μόνο νίκη για να προκριθεί στην επόμενη φάση του Τσάμπιονς Λιγκ. Ο 32χρονος μεσοεπιθετικός Ράφα Σίλβα, ο οποίος αγωνιζόταν στον σύλλογο από το 2016 ως το 2024, επέστρεψε από την Μπεσίκτας. Η Εστρέλα έρχεται από την εντός έδρας ήττα με 5-0 από την Εστορίλ, σε ματς που βρέθηκε να χάνει στο 3’ και που έμεινε με 10 στο 45’. Στο δεύτερο 45λεπτο δέχτηκε άλλα τέσσερα τέρματα. Ο Μάρκους (Νιγηριανός φορ, 3 γκολ) είναι τώρα τιμωρημένος. Η Εστρέλα βρήκε δίχτυα στους 4/5 τελευταίους εκτός έδρας αγώνες της και δεν είναι απίθανο να συνεισφέρει στο σκορ και απόψε.

Οι 4/6 τελευταίοι εντός έδρας αγώνες της Αλαβές με την Μπέτις έληξαν ισόπαλοι. Στους άλλους δύο επικράτησε η Μπέτις. Οι νίκες στο Κύπελλο επί της Σεβίλλης (1-0) και της Βαγιεκάνο (2-0) είναι οι μοναδικές για την Αλαβές στα 7 πιο πρόσφατα παιχνίδια της. Βρίσκεται στα προημιτελικά του Κυπέλλου όπου θα υποδεχτεί τη Σοσιεδάδ, την ώρα που στο πρωτάθλημα μετράει 5 νίκες σε 20 αγωνιστικές. Τους 15 από τους 19 βαθμούς της, πάντως, τους έχει συγκεντρώσει εντός έδρας. Η Μπέτις έρχεται από την ήττα με 2-0 στην Τούμπα από τον πολύ σοβαρό ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» εξασφάλισε τη συνέχεια στον θεσμό και την ερχόμενη Πέμπτη παίζει μέσα στην πρωτοπόρο Λυών, με στόχο την πρώτη οκτάδα. Αυτή ήταν για την Μπέτις η πρώτη ήττα στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ και για την τελευταία αγωνιστική θα υποδεχτεί τη Φέγενορντ. Στο πρωτάθλημα έχει μόνο 4 ήττες, μετρώντας 8 νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες. Απουσιάζουν ο αμυντικός Μπεγερίν, οι μέσοι Λο Σέλσο (3 γκολ), Ίσκο και ο επιθετικός Ερνάντες (επιθετικός, 10 γκολ).

Με κάποιες σημαντικές απουσίες παρατάσσεται η Μπέτις, ενώ ετοιμάζεται και για ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αρκετές πιθανότητες για ισόπαλο αποτέλεσμα, καθώς για την γηπεδούχο είναι πολύτιμος κάθε βαθμός.

