Τέσσερις συνεχόμενες ήττες για τη Λέτσε, μονομαχία τριάδας στη Μασσαλία

Στη 18η θέση έπεσε η Λέτσε, έχοντας πάρει μόλις έναν βαθμό στα 6 τελευταία παιχνίδια της και για την 22η αγωνιστική της Serie A υποδέχεται την 9η Λάτσιο που νίκησε σε 1/6 τελευταία. Για την ημέρα της Ligue 1, σε μια δυνατή κόντρα 3η Μαρσέιγ φιλοξενεί τη 2η Λανς.

Οι 10/13 τελευταίοι αγώνες ανάμεσα στη Λέτσε και τη Λάτσιο είχαν γκολ/γκολ, με τα 3 NG στα 4 πιο πρόσφατα.

Τέταρτη διαδοχική ήττα για τη Λέτσε, με 1-0 στην έδρα της Μίλαν, τέσσερις μέρες πριν έχασε στο ίδιο γήπεδο με το ίδιο σκορ από την Ίντερ. Έχει σημειώσει τα λιγότερα γκολ, 13 σε 21 ματς, ενώ μετράει τις περισσότερες ήττες στο πρωτάθλημα, 12. Τιμωρημένος είναι ο Αγκολέζος αμυντικός Γκασπάρ. Τραυματίες οι μέσοι Μπερίσα (2 γκολ) και Πιερέ. Η Λάτσιο έχασε 3-0 εντός έδρας από την Κόμο, με 2-0 ημίχρονο και την αντίπαλο να αστοχεί σε πέναλτι. Στο 3-3-4 ο εκτός έδρας απολογισμός της. Αρκετές προσθαφαιρέσεις τον χειμώνα. Ο Αργεντινός επιθετικός Καστεγιάνος είναι εδώ και τρεις εβδομάδες παίκτης της Γουέστ Χαμ, ο Γάλλος μέσος Γκεντουζί πήγε στη Φενέρμπαχτσε, ενώ ο Έλληνας τερματοφύλακας Χρήστος Μανδάς έκλεισε πριν από τρία 24ωρα για την Μπόρνμουθ. Αποκτήθηκαν ο Ολλανδός μέσος Τέιλορ από τον Άγιαξ και ο 22χρονος Σέρβος φορ Ράτκοφ από τη Σάλτσμπουργκ. Τιμωρημένος ο μέσος Κατάλντι (2 γκολ). Η Λάτσιο μπορεί να νικήσει, αλλά, με χαμηλό σκορ.

Έξι νίκες και τρεις ήττες για τη Λανς στα 9 τελευταία ματς με τη Μαρσέιγ, η οποία επιδεικνύει την παραγωγικότερη εντός έδρας επίθεση, 24 γκολ σε 9 ματς. Μαζί με την νταμπλούχο Παρί Σεν Ζερμέν, που νίκησε 1-0 χτες την Οσέρ και ανέβηκε στην κορυφή, η Μαρσέιγ έχει σημειώσει τα περισσότερα γκολ, 41 σε 18 ματς. Την περασμένη εβδομάδα επικράτησε με 5-2 εκτός έδρας της Ανζέ, προηγούμενη με 4-0 στο 40’. Μεσοβδόμαδα όμως έχασε με 0-3 από τη Λίβερπουλ και θα ψάξει την Τετάρτη το θετικό αποτέλεσμα στο Βέλγιο με την Κλαμπ Μπριζ για να συνεχίσει στο Τσάμπιονς Λιγκ. Εκτός ο 31χρονος αμυντικός Έμερσον. Τις 10 συνεχόμενες νίκες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο έφτασε η Λανς, η οποία κάνει όνειρα για τον δεύτερο τίτλο της ιστορίας της – ο πρώτος ήταν πριν από 28 χρόνια (1998). Πιο πρόσφατο παιχνίδι της το 1-0 επί της Οσέρ, το οποίο ήρθε με το όγδοο γκολ στο πρωτάθλημα του 30χρονου Σαΐντ, ο οποίος διανύει τον πέμπτο χρόνο του στον σύλλογο. Απών ο αμυντικός Γκραντίτ και ο 21χρονος Αυστριακός μπακ Μπαϊντού (2 γκολ).

Τέσσερις συνεχόμενες εκτός έδρας νίκες για τη Λανς, με τη Μαρσέιγ να έχει το μυαλό της και στο Τσάμπιονς Λιγκ. Πιθανό και το γκολ/γκολ στο ματς.

