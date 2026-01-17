Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Έλληνας του εξωτερικού αλλάζει τις ισορροπίες στη Super League! 17-01-2026 22:00 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ένα στοιχείο που λείπει από τις περισσότερες ελληνικές ομάδες είναι το ελληνικό, με ελάχιστους προπονητές να δίνουν την ευκαιρία στους Έλληνες να αναδείξουν το ταλέντο τους. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ «Η απόλυτη ξεφτίλα»: Η ανάρτηση-φωτιά του γιου του Γιώργου Παπαδάκη για τους Χιώτη – Παυλόπουλο στο «Καλημέρα Ελλάδα» dailymedia.gr «Την κόβω όποτε θέλω»: Ο διάδοχος του Γεωργάτου που άφησε την κοκαΐνη να νικήσει το σπάνιο ταλέντο του menshouse.gr Εκτός μπάσκετ με το βλέμμα στο αύριο: Πολύ έξυπνη επένδυση για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ instanews.gr Δεν το ξεπέρασε ποτέ: Ο ιπτάμενος Έλληνας γκολκίπερ που περίμενε μάταια 7 μήνες να παίξει στην Ίντερ, «έφυγε» στα 52 με ένα παράπονο menshouse.gr Μόνο 1 στους 100 το τερματίζουν: Εάν κάνεις 10/10 σε αυτό το κουίζ ιστορίας έχεις γνώσεις καθηγητή πανεπιστημίου menshouse.gr Τα 2 «λαβράκια» που χτυπάει ο ΠΑΟΚ έχουν την πρώτη ύλη για σπουδαία πράγματα menshouse.gr Ποδοσφαιρική αντεπίθεση της ΕΡΤ: Αυτές είναι οι 2 διοργανώσεις που έκλεισε dailymedia.gr Τα βρήκε μπαστούνια η Κωνσταντοπούλου: Δέχθηκε μήνυση με αποζημίωση ύψους 500.000 ευρώ instanews.gr Έλληνας του εξωτερικού αλλάζει τις ισορροπίες στη Super League! SHARE