Έλληνας του εξωτερικού αλλάζει τις ισορροπίες στη Super League!

Ένα στοιχείο που λείπει από τις περισσότερες ελληνικές ομάδες είναι το ελληνικό, με ελάχιστους προπονητές να δίνουν την ευκαιρία στους Έλληνες να αναδείξουν το ταλέντο τους.

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