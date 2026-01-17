Σερί επιτυχιών για τη Γιουβέντους, ακολουθούν ΠΑΟΚ και Άγιαξ για Μπέτις και Βιγιαρεάλ

Η 21η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος φέρνει αντιμέτωπες τις Κάλιαρι και Γιουβέντους, με την τελευταία να είναι αήττητη στα 6 πιο πρόσφατα παιχνίδια της στη Serie A (5 νίκες). Δυνατή μονομαχία ανάμεσα στην 6η Μπέτις και την 3η Βιγιαρεάλ στη La Liga.

Οκτώ νίκες και δύο ισοπαλίες για τη Γιουβέντους στους 10 τελευταίους αγώνες της με την Κάλιαρι.

Η Κάλιαρι έχασε 3-0 τη Δευτέρα από την Τζένοα, δεχόμενη το πρώτο γκολ στο 7’ και τα υπόλοιπα δύο στο τελευταίο τέταρτο. Ένας βαθμός είναι ο απολογισμός της στα τρία ματς που έχει δώσει μέσα στο 2026. Στη Σαρδηνία έχει σημειώσει τις μισές από τις 4 νίκες της σε 20 παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Λείπουν οι μέσοι Ντεϊόλα, Φολορούνσο (1 γκολ). Η Γιουβέντους επιβλήθηκε με 5-0 εντός έδρας της Κρεμονέζε, κλείνοντας το ημίχρονο στο 3-0, σε ένα ματς όπου ο αντίπαλος έπαιζε με 10 από το 27’. Έξι μέρες νωρίτερα, η Γιούβε είχε νικήσει με 3-0 στην έδρα της Σασουόλο. Στο 5-2-3 η εκτός έδρας συγκομιδή της, με τρεις σερί νίκες. Την Τετάρτη θα υποδεχθεί την Μπενφίκα για την 7η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Διαθέσιμος ξανά ο Πορτογάλος επιθετικός Κονσεϊσάο (2 γκολ). Προβάδισμα νίκης για τη φορμαρισμένη φιλοξενούμενη, απέναντι στους νησιώτες που σκόραραν στα 4/5 τελευταία εντός.

Την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ισπανίας πήρε η Μπέτις, επικρατώντας 2-1 εντός έδρας της Έλτσε σε νοκ άουτ αγώνα. Τέσσερις μέρες νωρίτερα είχε φύγει με το 1-1 από το Οβιέδο, ισοφαρίζοντας στο 83’ το γκολ που είχε δεχτεί στο 64’. Διαθέτει την 5η καλύτερη επίδοση στην επίθεση με 31 γκολ σε 19 ματς. Την Πέμπτη θα βρεθεί στην Τούμπα για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της League Phase του Γιουρόπα Λιγκ, στην οποία παραμένει αήττητη. Η Βιγιαρεάλ είχε μείνει εκτός Κυπέλλου πριν από έναν μήνα από τη Σανταντέρ, οπότε αφοσιώνεται στους υπόλοιπους δύο στόχους της: στο πρωτάθλημα να κυνηγάει τις Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης και στο Τσάμπιονς Λιγκ, όπου διατηρεί κάποιες λιγοστές ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση και την Τρίτη θα υποδεχτεί τον Άγιαξ. Έχει να επιδείξει τέσσερις διαδοχικές νίκες εκτός έδρας στη La Liga, ενώ τα 17 τέρματα που έχει δεχτεί αποτελούν την καλύτερη επίδοση μαζί με αυτές των Ατλέτικο και Ρεάλ.

Τον Οκτώβριο οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 2-2, στο έκτο διαδοχικό μεταξύ τους γκολ/γκολ. Με τις αντιπάλους να έχουν μία νίκη διαφορά στο τρέχον πρωτάθλημα και με ευρωπαϊκά ματς να ακολουθούν, η ισοπαλία είναι ένα αρκετά πιθανό ενδεχόμενο.

370. ΚΑΛΙΑΡΙ - ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2&G 3,75

372. ΜΠΕΤΙΣ - ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Χ 3,50