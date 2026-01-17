Επτά σερί νίκες για τη Γαλατά, αήττητη στην Μπουντεσλίγκα η Μπάγερν

Για τη 18η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος η πρωτοπόρος Γαλατάσαραϊ υποδέχεται την 9η Γκαζιάντεπ. Στην αντίστοιχη ημέρα της Μπουντεσλίγκα, η 3η στη βαθμολογία Λειψία φιλοξενεί την πρωτοπόρο και αήττητη Μπάγερν Μονάχου.

Επτά σερί νίκες για τη Γαλατάσαραϊ απέναντι στην Γκαζιάντεπ, ανεξαρτήτως έδρας. Στην Κωνσταντινούπολη η γηπεδούχος έχει 5 σερί νίκες, οι 4/5 είχαν και γκολ από τις δύο ομάδες.

Η Γαλατάσαραϊ επικράτησε με 2-1 εκτός έδρας της Φετίγιεσπορ και έκανε το 2 στα 2 στον 1ο όμιλο του Κυπέλλου Τουρκίας. Προηγουμένως είχε χάσει στον τελικό του Σούπερ Καπ από τη Φενέρμπαχτσε με 2-0, έχοντας προκριθεί με 4-1 επί της Τράμπζονσπορ στα ημιτελικά. Στο πρωτάθλημα έχει ηττηθεί μόνο μία φορά, τον Νοέμβρη από την Κοτσάελισπορ. Την Τετάρτη θα υποδεχθεί την Ατλέτικο Μαδρίτης για το Τσάμπιονς Λιγκ. Τιμωρημένος είναι ο μέσος Τορέιρα (1 γκολ). Στο Κύπελλο Αφρικής οι Τζέικομπς (αμυντικός) και Όσιμεν (επιθετικός, 6 γκολ). Η Γκαζιάντεπ νίκησε 1-0 την Κοτσάελισπορ πριν από 4 μέρες, στην πρώτη της επιτυχία στους δύο αγώνες στον 3ο όμιλο του Κυπέλλου. Είχαν προηγηθεί δύο φιλικά με τις ρουμανικές Πετρόλουλ και Άρτζες, με τις οποίες ήρθε 1-1 (εντός) και νίκησε 2-1 εκτός, αντίστοιχα. Στο 3-3-2 η συγκομιδή της μακριά από την πόλη της, αλλά παραμένει χωρίς νίκη σε 4 αγωνιστικές, με μοναδικό θετικό αποτέλεσμα το 2-2 στην Μπεσίκτας. Τιμωρημένοι είναι οι Ροντρίγκες (αμυντικός, 2 γκολ), Καμαρά (μέσος, 2 γκολ). Με το G/G να έχει εμφανιστεί στις 6/7 εντός έδρας συναντήσεις της Γαλατά με την Γκαζιάντεπ, το combo με τον άσο δημιουργεί απόδοση για παιχνίδι.

Οι 8/11 τελευταίοι αγώνες ανάμεσα στη Λειψία και την Μπάγερν συνοδεύτηκαν από Over 3,5. Η Μπάγερν σκόραρε στους 13 τελευταίους αγώνες της με τη Λειψία, η οποία από την πλευρά της βρήκε δίχτυα στα 11/12 πιο πρόσφατα με τους Βαυαρούς. Η Λειψία έκλεισε με ήττα 1-3 από τη Λεβερκούζεν το 2025, ξεκίνησε όμως το 2026 με νίκη 2-0 επί της Φράιμπουργκ. Το 1-3 αποτελεί τη μοναδική έως τώρα απώλεια βαθμών στο σπίτι της. Λείπουν οι Κλόστερμαν (αμυντικός), Μπακαγιόκο (μέσος, 2 γκολ), Ουεντραόγκο (επιθετικός, 3 γκολ). Η Μπάγερν ξεκίνησε με τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς το νέο έτος: 5-0 τη Σάλτσμπουργκ σε φιλικό, 8-1 τη Βόλφσμπουργκ στην Μπουντεσλίγκα και 3-1 την Κολωνία, επίσης στο πρωτάθλημα. Τα 66 γκολ που έχει σημειώσει σε 17 ματς στη λίγκα αναλογούν σε 3,8 τέρματα ανά παιχνίδι. Ακολουθεί την Τετάρτη η εντός έδρας μονομαχία με την Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ για τη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Ο Σενεγαλέζος φορ Τζάκσον λείπει με την εθνική Σενεγάλης.

Πιθανή μια ακόμα νίκη για την άκρως παραγωγική ομάδα του Κομπανί, σε συνδυασμό με γκολ/γκολ.

342. ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ - ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ 1&G 2,35

347. ΛΕΙΨΙΑ - ΜΠΑΓΕΡΝ 2&G 2,42