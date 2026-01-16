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Έξαλλος Μεντιλίμπαρ, η ατάκα που έκανε τη διαφορά!💥

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Τι είπε στους παίκτες μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ και η απαίτηση του.

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Έξαλλος Μεντιλίμπαρ, η ατάκα που έκανε τη διαφορά!💥