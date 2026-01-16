Κλαμπ Μπριζ και Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο κυνήγι των πρωτοπόρων

Η Λα Λουβιέρ νίκησε για πρώτη φορά την Κλαμπ Μπριζ στον α’ γύρο με 1-0. Προηγουμένως, μετρούσε 14 ήττες και 5 ισοπαλίες, ανεξαρτήτως έδρας.
Ολοκλήρωσε το 2025 με τρεις σερί νίκες η Κλαμπ Μπριζ και πλησίασε στον έναν βαθμό την πρωτοπόρο Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ. Την Τρίτη, ωστόσο, ηττήθηκε με 2-0 στο Σαρλερουά για τα προημιτελικά του Κυπέλλου και έμεινε εκτός διοργάνωσης. Δέχτηκε και τα δύο τέρματα στο πρώτο ημίχρονο. Σε φιλικό πέντε μέρες νωρίτερα είχε έρθει ισόπαλη 2-2 με την πρωταθλήτρια Αυστρίας Στουρμ Γκρατς. Την Τρίτη αγωνίζεται με την Καϊράτ στο Καζακστάν για το Τσάμπιονς Λιγκ. Η Λα Λουβιέρ έπαιξε επίσης στα προημιτελικά, αλλά ηττήθηκε και αυτή, με 2-1 στο 116’ της παράτασης από την Άντβερπ. Ο απολογισμός της στο πρωτάθλημα είναι 4-8-8, απέχοντας από τις νίκες εδώ και 7 ματς (5 ήττες), όμως, σκόραρε στους 4/5 τελευταίους αγώνες της. Με τα 4 πιο πρόσφατα παιχνίδια της Κλαμπ Μπριζ να εμφανίζουν G/G και Over, με τη νίκη της γηπεδούχου σε συνδυασμό με το γκολ/γκολ να συνθέτουν ένα δυνατό combo.
Τα 4/5 τελευταία ματς τόσο της Σπόρτινγκ όσο και της Κάζα Πία είχαν γκολ/γκολ, το ίδιο στα οι 9/12 πιο πρόσφατα μεταξύ τους, με την ομάδα της πρωτεύουσας να μετρά 21 συνεχόμενες νίκες. Η Σπόρτινγκ πήγε την περασμένη εβδομάδα στη Λεϊρία για την κατάκτηση του Λιγκ Καπ και έναν πιθανό τελικό με την Μπενφίκα, όμως αμφότερες έχασαν και το τρόπαιο κατέκτησε η Γκιμαράες στον τελικό με την Μπράγκα. Στο πρωτάθλημα έχει μόνο μία ήττα, από την πρωτοπόρο Πόρτο. Τιμωρημένοι είναι ο Δανός μέσος Χιούλμαντ (2 γκολ), ο οποίος είχε σκοράρει στον α’ γύρο με την Κάζα Πία (2-0), και ο επιθετικός Αραούχο (4 γκολ). Τραυματίστηκε ο Ιωαννίδης (6 γκολ φέτος), αλλά και ο μπακ Κουαρέσμα (1 γκολ). Την Τρίτη υποδέχεται την Παρί Σεν Ζερμέν για το Τσάμπιονς Λιγκ. Η φιλοξενούμενη έχει τρεις νίκες στο πρωτάθλημα, όλες εκτός έδρας. Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της, πριν από 12 μέρες, ηττήθηκε 3-1 από τη Ρίο Άβε, με όλα τα γκολ να σημειώνονται στο β’ μέρος.
Ο άσος της Σπόρτινγκ είναι μια από τις ισχυρές επιλογές της ημέρας. Στόχος της είναι μόνο οι τρεις βαθμοί, καθώς ακολουθεί το μεγάλο παιχνίδι με την Παρί. Πιθανή η νίκη της με χαμηλό σκορ στο παιχνίδι.
158. ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ - ΛΑ ΛΟΥΒΙΕΡ 1&G 2,65
165. ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. - ΚΑΖΑ ΠΙΑ 1&U 2,5 3,45