Κλαμπ Μπριζ και Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο κυνήγι των πρωτοπόρων

Πρώτη αγωνιστική στο Βέλγιο για το 2026 και το πρόγραμμα της 21ης ημέρας ξεκινάει με το παιχνίδι της 2ης Κλαμπ Μπριζ με τη 14η Λα Λουβιέρ, ομάδες που αμφότερες έμειναν εκτός Κυπέλλου. Στην Πορτογαλία, η 2η Σπόρτινγκ έχει σούπερ παράδοση κόντρα στην 15η Κάζα Πία.

Η Λα Λουβιέρ νίκησε για πρώτη φορά την Κλαμπ Μπριζ στον α’ γύρο με 1-0. Προηγουμένως, μετρούσε 14 ήττες και 5 ισοπαλίες, ανεξαρτήτως έδρας.

Ολοκλήρωσε το 2025 με τρεις σερί νίκες η Κλαμπ Μπριζ και πλησίασε στον έναν βαθμό την πρωτοπόρο Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ. Την Τρίτη, ωστόσο, ηττήθηκε με 2-0 στο Σαρλερουά για τα προημιτελικά του Κυπέλλου και έμεινε εκτός διοργάνωσης. Δέχτηκε και τα δύο τέρματα στο πρώτο ημίχρονο. Σε φιλικό πέντε μέρες νωρίτερα είχε έρθει ισόπαλη 2-2 με την πρωταθλήτρια Αυστρίας Στουρμ Γκρατς. Την Τρίτη αγωνίζεται με την Καϊράτ στο Καζακστάν για το Τσάμπιονς Λιγκ. Η Λα Λουβιέρ έπαιξε επίσης στα προημιτελικά, αλλά ηττήθηκε και αυτή, με 2-1 στο 116’ της παράτασης από την Άντβερπ. Ο απολογισμός της στο πρωτάθλημα είναι 4-8-8, απέχοντας από τις νίκες εδώ και 7 ματς (5 ήττες), όμως, σκόραρε στους 4/5 τελευταίους αγώνες της. Με τα 4 πιο πρόσφατα παιχνίδια της Κλαμπ Μπριζ να εμφανίζουν G/G και Over, με τη νίκη της γηπεδούχου σε συνδυασμό με το γκολ/γκολ να συνθέτουν ένα δυνατό combo.

Τα 4/5 τελευταία ματς τόσο της Σπόρτινγκ όσο και της Κάζα Πία είχαν γκολ/γκολ, το ίδιο στα οι 9/12 πιο πρόσφατα μεταξύ τους, με την ομάδα της πρωτεύουσας να μετρά 21 συνεχόμενες νίκες. Η Σπόρτινγκ πήγε την περασμένη εβδομάδα στη Λεϊρία για την κατάκτηση του Λιγκ Καπ και έναν πιθανό τελικό με την Μπενφίκα, όμως αμφότερες έχασαν και το τρόπαιο κατέκτησε η Γκιμαράες στον τελικό με την Μπράγκα. Στο πρωτάθλημα έχει μόνο μία ήττα, από την πρωτοπόρο Πόρτο. Τιμωρημένοι είναι ο Δανός μέσος Χιούλμαντ (2 γκολ), ο οποίος είχε σκοράρει στον α’ γύρο με την Κάζα Πία (2-0), και ο επιθετικός Αραούχο (4 γκολ). Τραυματίστηκε ο Ιωαννίδης (6 γκολ φέτος), αλλά και ο μπακ Κουαρέσμα (1 γκολ). Την Τρίτη υποδέχεται την Παρί Σεν Ζερμέν για το Τσάμπιονς Λιγκ. Η φιλοξενούμενη έχει τρεις νίκες στο πρωτάθλημα, όλες εκτός έδρας. Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της, πριν από 12 μέρες, ηττήθηκε 3-1 από τη Ρίο Άβε, με όλα τα γκολ να σημειώνονται στο β’ μέρος.

Ο άσος της Σπόρτινγκ είναι μια από τις ισχυρές επιλογές της ημέρας. Στόχος της είναι μόνο οι τρεις βαθμοί, καθώς ακολουθεί το μεγάλο παιχνίδι με την Παρί. Πιθανή η νίκη της με χαμηλό σκορ στο παιχνίδι.

158. ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ - ΛΑ ΛΟΥΒΙΕΡ 1&G 2,65

165. ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. - ΚΑΖΑ ΠΙΑ 1&U 2,5 3,45

