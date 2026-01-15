Επτά παιχνίδια χωρίς νίκη στη Serie A η Μπολόνια, αήττητη εντός έδρας η Κόμο

Βερόνα - Μπολόνια και Κόμο - Μίλαν είναι τα εξ αναβολής ματς που ολοκληρώνουν τη 16η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος. Η Βερόνα μετράει 1-0-4 στα 5 τελευταία εντός, ενώ η Κόμο εμφανίζει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην άμυνα, και η Μίλαν την τρίτη.

Οι 5/8 τελευταίοι αγώνες της Βερόνα με την Μπολόνια ανεξαρτήτως έδρας είχαν γκολ/γκολ. Στη Βερόνα είχαμε 2-3-1 στα 6 τελευταία μεταξύ τους.

Μετά από το 2-2 στην έδρα της πρωταθλήτριας Νάπολι, όπου προηγήθηκε με 2-0, η Βερόνα ηττήθηκε 1-0 στο σπίτι της από τη Λάτσιο, δεχόμενη το γκολ στο 79’ με αυτογκόλ. Έφτασε τις 4 σερί αγωνιστικές χωρίς τρίποντο. Ολοκλήρωσε τις διεθνείς του υποχρεώσεις ο Αλγερινός αμυντικός Μπελγκαλί (2 γκολ) και επιστρέφει. Εκτός παραμένει ο 33χρονος μέσος Ακπά Ακπρό. Ο 43χρονος Πάολο Τζανέτι μετράει 4 νίκες και 1 ήττα ως προπονητής απέναντι στην Μπολόνια. Η φιλοξενούμενη προηγήθηκε στο 49’ με 1-0 στο Κόμο, για να δεχτεί την ισοφάριση στο 94’ (1-1). Από το 56’ έπαιζε με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του σκόρερ Καμπιάγκι (επιθετικός, 3 γκολ). Συμπλήρωσε 7 παιχνίδια στη Serie A χωρίς νίκη. Στο 3-4-3 ο εκτός έδρας απολογισμός της. Εκτός του Καμπιάγκι, θα λείψουν ο Κολομβιανός αμυντικός Λουκούμι και ο 31χρονος φορ Μπερναρντέσκι (1 γκολ). Τα πρόσφατα αποτελέσματα των δύο ομάδων και η πρόσφατη παράδοση οδηγούν στην επιλογή της ισοπαλίας.

Μετά από την περσινή πολύ καλή χρονιά, στην επαναφορά της στην κατηγορία, όπου τερμάτισε στη μέση της βαθμολογίας κάνοντας ένα εξαιρετικό δεύτερο μισό, η Κόμο τα πάει πολύ καλά και φέτος. Μαζί με τη Γιουβέντους τις λιγότερες ήττες μετά από τη Μίλαν, μόλις 3 σε 19 ματς. Εντός έδρας εμφανίζει την καλύτερη άμυνα, με 4 γκολ σε 9 αγώνες, ενώ παραμένει αήττητη εκεί. Η πολυεθνική του Φάμπρεγκας (δεν έπαιξε ούτε ένας Ιταλός στο σαββατιάτικο ματς με την Μπολόνια) θα στερηθεί τις υπηρεσίες του αμυντικού Ραμόν (1 γκολ), του μέσου Αντάι (3 γκολ) και των επιθετικών Μοράτα, Ντιαό. Η Μίλαν έρχεται από δύο ισοπαλίες: 1-1 εντός με Τζένοα, 1-1 εκτός με Φιορεντίνα. Στο τελευταίο αυτό ματς βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 66’ και ισοφάρισε στο 90’ με τον Γάλλο Ενκουνκού, ο οποίος είχε περάσει στο παιχνίδι στο 74’. Τραυματίστηκαν και θα λείψουν ο αμυντικός Πάβλοβιτς (2 γκολ) και o Γερμανός επιθετικός Φίλκρουγκ, ο οποίος ήρθε πριν από δύο εβδομάδες ως δανεικός από τη Γουέστ Χαμ.

Χωρίς ήττα στην πόλη της η Κόμο, από την πρεμιέρα έχει να χάσει η γειτόνισσά της (45 χλμ.) Μίλαν. Η ισοπαλία δεν θα εκπλήξει στη μεταξύ τους κόντρα.

909. ΒΕΡΟΝΑ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ Χ 3,15

913. ΚΟΜΟ - ΜΙΛΑΝ Χ 3,20

