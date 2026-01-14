Παράλληλη πορεία για Σερβέτ και Λωζάνη, Πόρτο εναντίον Μπενφίκα στο Κύπελλο

Εξ αναβολής παιχνίδι για τη 18η αγωνιστική του ελβετικού πρωταθλήματος, το Σερβέτ – Λωζάνη, κόντρα ομάδων που έχουν από 5 νίκες. Νοκ άουτ, «τελικός», Πόρτο – Μπενφίκα, με παράταση και πέναλτι αν χρειαστεί, στα προημιτελικά του Κυπέλλου Πορτογαλίας.

Στο 9-6-5 ο εντός έδρας απολογισμός της Σερβέτ στα 20 πιο πρόσφατα εντός έδρας παιχνίδια της με τη Λωζάνη.

Η Σερβέτ έκλεισε το 2025 με ισοπαλία 1-1 στην έδρα της νταμπλούχου Βασιλείας, έπεσε ωστόσο μία θέση στην κατάταξη και πλέον βρίσκεται στη 10η ανάμεσα σε 12 ομάδες. Την τελευταία εβδομάδα έδωσε δύο φιλικά: ήρθε ισόπαλη με τη γερμανική Χόλσταϊν Κίελ και έχασε 2-1 από τη βελγική Μαλίν. Ο γέννημα-θρέμμα Γενεύης, όπου εδρεύει η Σερβέτ, 25χρονος μέσος Αντούνες (2 γκολ), μεταγράφηκε στην Γκέζτεπε. Τραυματίας ο Τυνήσιος αμυντικός Μπρον. Η Λωζάνη πήγε στη χειμερινή διακοπή με την ήττα 0-4 από τη Λουκέρνη, ενώ σε φιλικό πριν από 6 μέρες επικράτησε με 4-2 της Ξάμαξ. Τερμάτισε στην 9η θέση της League Phase του Κόνφερενς Λιγκ και συνεχίζει στα πλέι οφ της διοργάνωσης. Απέκτησε από την Ατλέτικο Μαδρίτης τον 19χρονο φορ Τζάνε, ο οποίος πιθανόν να αγωνιστεί απόψε, έπειτα και από τον τραυματισμό του Καναδού επιθετικού Μπέιρ (6 γκολ). Τιμωρημένος ο φορ Λεκουεϊρί (4 γκολ). Η παράλληλη πορεία των δύο ομάδων στη Super League κάνει την ισοπαλία να φαντάζει πιθανότερο αποτέλεσμα στο μεταξύ τους ματς.

Ακάθεκτη συνεχίζει στο πρωτάθλημα η Πόρτο, με 16 νίκες και 1 ισοπαλία σε 17 αγωνιστικές, έχοντας δεχτεί μόνο 4 γκολ. Η μοναδική της απώλεια βαθμών ήταν με αντίπαλο την Μπενφίκα, στο 0-0 εντός έδρας πριν από τρεις μήνες. Στον προηγούμενο γύρο απέκλεισε τη Φαμαλικάο με 4-1. Στο Γιουρόπα Λιγκ, όπου μετράει 4-1-1, αντιμετωπίζει σε 8 μέρες στην Τσεχία την αήττητη στη League Phase, Βικτόρια Πλζεν. Λείπει ο αμυντικός Μόουρα (2 γκολ). Η Μπενφίκα στέκεται στην 3η θέση στο πρωτάθλημα, αλλά και 10 βαθμούς πίσω από την Πόρτο. Είναι επίσης αήττητη, με τις πέντε νίκες λιγότερες από την αντίπαλό της να τις έχει ως ισοπαλίες. Σε μία εβδομάδα παίζει στο Τορίνο με τη Γιουβέντους για το Τσάμπιονς Λιγκ. Πριν από μία εβδομάδα έχασε με 3-1 στον νοκ άουτ ημιτελικό του Λιγκ Καπ με την Μπράγκα και αποκλείστηκε. Το μοναδικό της τέρμα σημείωσε ο Παυλίδης με πέναλτι. Αποβλήθηκε και θα λείψει ο 37χρονος αμυντικός Οταμέντι (3 γκολ).

Οι αήττητες στο πρωτάθλημα Πόρτο και Μπενφίκα έχει η κάθε μία τις δικές της ισχυρές πιθανότητες πρόκρισης. Δεν αποκλείεται η ισοπαλία στο 90λεπτο.

890. ΣΕΡΒΕΤ - ΛΩΖΑΝΗ Χ 3,60

900. ΠΟΡΤΟ - ΜΠΕΝΦΙΚΑ Χ 3,05



