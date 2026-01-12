Με την Κόρδοβα η φόρμα, να πλησιάσει την κορυφή θέλει η Γιουβέντους

Με το παιχνίδι Ουέσκα - Κόρδοβα ολοκληρώνεται η 21η αγωνιστική της Β’ Ισπανίας. Η γηπεδούχος είναι 19η, εντός θέσεων υποβιβασμού, 11η η Κόρδοβα, με μία νίκη παραπάνω από την αντίπαλό της. Την Κρεμονέζε υποδέχεται η Γιουβέντους στο Τορίνο για τη Serie A.

Έξι διαδοχικές νίκες για την Ουέσκα επί της Κόρδοβα, η οποία προηγουμένως έτρεχε σερί επτά αγώνων χωρίς ήττα από την αντίπαλό της.

Την ήττα με 4-1 από την 4η στη βαθμολογία Καστεγιόν γνώρισε την προηγούμενη αγωνιστική η Ουέσκα, σε ματς που έχανε 3-0 στο ημίχρονο. Αυτό ήταν το τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι χωρίς νίκη, καθώς είχαν προηγηθεί οι ισοπαλίες 1-1 με Οσασούνα και Σανταντέρ, με την πρώτη από αυτές να την αφήνει εκτός συνέχειας Κυπέλλου (στα πέναλτι). Όμως, έφτασε τα έξι συνεχόμενα παιχνίδια που βρίσκει δίχτυα. Τιμωρημένος είναι ο 31χρονος μέσος Πίνια. Τέσσερις αγώνες χωρίς ήττα έχει από την πλευρά της η Κόρδοβα, μετά και από το 2-0 επί της Μπούργος, με το σκορ να κλειδώνει στο 53’. Έχει δεχτεί μόνο ένα γκολ στην τελευταία τετράδα παιχνιδιών της. Δεν έχει ηττηθεί στους 7 πιο πρόσφατους εκτός έδρας αγώνες της στο πρωτάθλημα (4-3-0). Λείπει ο αμυντικός Ρούμπεν Άλβες (1 γκολ). Σε αρκετά υψηλή απόδοση προσφέρεται το διπλό της φορμαρισμένης Κόρδοβα.

Η Γιουβέντους δεν έχει ηττηθεί ποτέ από την Κρεμονέζε, μετρώντας 16 νίκες και 6 ισοπαλίες. Με ένα αυτογκόλ στο 16’ και δύο τέρματα στο 62’ και το 63’, η Γιουβέντους πέρασε νικηφόρα με 3-0 από την έδρα της Σασουόλο. Έτσι, παρέμεινε αήττητη για έκτο διαδοχικό παιχνίδι, σερί που ξεκίνησε από το 2-0 επί της Πάφου στα μέσα Δεκέμβρη. Σε 9 μέρες θα παίξει ξανά για το Τσάμπιονς Λιγκ, εντός έδρας με αντίπαλο την Μπενφίκα. Είναι αήττητη στα εντός έδρας παιχνίδια της για τη Serie A, με απολογισμό 5 νίκες και 4 ισοπαλίες. Εκτός παραμένουν οι αμυντικοί Γκάτι, Ρουγκάνι και ο επιθετικός Βλάχοβιτς. Η Κρεμονέζε προηγήθηκε 2-0 εντός έδρας της Κάλιαρι με ασίστ και γκολ του 39χρονου Βάρντι, αλλά η αντίπαλος μείωσε στο 51’ και πήρε το «Χ» με γκολ στο 88’. Πέμπτο σερί ματς χωρίς νίκη για την Κρεμονέζε, η οποία βρίσκεται στη 13η θέση με συνολικό 5-7-7. Ο 52χρονος προπονητής της, Ντάβιντε Νικόλα, μεταξύ άλλων τεχνικός των Ουντινέζε, Τζένοα, Τορίνο, Έμπολι και Κάλιαρι, δεν έχει νικήσει ποτέ τη Γιουβέντους από τον πάγκο, με απολογισμό 4 ισοπαλίες και 11 ήττες. Απών εδώ και καιρό ο μέσος Κολόκολο.

Ευκαιρία για την Γιουβέντους να παραμείνει δυνατά στο παιχνίδι της τετράδας, απέναντι σε μια ομάδα που μάχεται, ειδικά με τον ακούραστο Βάρντι.

733. ΟΥΕΣΚΑ - ΚΟΡΔΟΒΑ 2 2,67

737. ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ - ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ 1&G 3,05