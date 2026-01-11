Με 3,6 γκολ μέσο όρο φέτος η Μπάγερν, χτίζει σερί η Νάπολι επί της Ίντερ

Ασταμάτητη και ουσιαστικά χωρίς ανταγωνισμό φέτος η Μπάγερν, που βρίσκεται στο +8 με ματς λιγότερο. Για τη 16η αγωνιστική υποδέχεται τη Βόλφσμπουργκ, η οποία έχει 4 νίκες σε 15 παιχνίδια. Ίντερ και Νάπολι μονομάχησαν πέρσι για τον τίτλο και το ίδιο κάνουν και φέτος.

Η Μπάγερν είναι αήττητη από τη Βόλφσμπουργκ εδώ και 23 αγώνες, από τους οποίους νίκησε στους 20.

Ούτε στα φιλικά σταμάτησε να φορτώνει τα αντίπαλα δίχτυα η Μπάγερν. Την περασμένη Τρίτη επιβλήθηκε με 5-0 της Σάλτσμπουργκ, με την κάθε ομάδα να αλλάζει όλη την ενδεκάδα της στο ημίχρονο. Στο πρωτάθλημα έχει σημειώσει 55 γκολ, δηλαδή 3,6 ανά παιχνίδι, ενώ στο Τσάμπιονς Λιγκ είναι 2η, έχοντας να παίξει ακόμη με Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ και Αϊντχόφεν. Απουσιάζουν ο Γάλλος αμυντικός Μποΐ, ο διεθνής Σενεγαλέζος φορ Τζάκσον (3 γκολ) και ο μέσος Μουσιάλα. Η Βόλφσμπουργκ έδωσε επίσης φιλικό πριν από πέντε μέρες και ήρθε ισόπαλη 1-1 με την πορτογαλική Εστρέλα. Εκτός έδρας έχει πετύχει τις 3/4 νίκες της στη φετινή Μπουντεσλίγκα. Μαζί με το φιλικό με την Εστρέλα, έφτασε τα 8 σερί ματς που σκοράρει και δέχεται γκολ. Το G/G εμφανίστηκε και στους 7/10 τελευταίους αγώνες της με την Μπάγερν. Στο Κύπελλο Αφρικής ο Αλγερινός φορ Αμουρά (6 γκολ). Η Βόλφσμπουργκ μόνο σε 2/8 εκτός έδρας παιχνίδια της δέχθηκε δύο ή περισσότερα γκολ. Η νίκη της Μπάγερν με περιορισμό στο σκορ πληρώνει καλά.

Αήττητη η Νάπολι στα 4 τελευταία κόντρα στην Ίντερ. Μετά από την ήττα στα πέναλτι στον ημιτελικό του Σούπερ Καπ με την Μπολόνια, η Ίντερ επέστρεψε στο πρωτάθλημα με τρεις νίκες: 1-0 την Αταλάντα, 3-1 την Μπολόνια, 2-0 την Πάρμα. Έχει να επιδείξει τις περισσότερες επιτυχίες στη Serie A, 14 σε 18 ματς, και φιλοδοξεί να επιστρέψει στους τίτλους έπειτα από απουσία ενός έτους. Μαζί με την Ρόμα είναι οι μόνες ομάδες που δεν έχουν ισοπαλία στο πρωτάθλημα. Απών παραμένει ο Ολλανδός αμυντικός Ντάμφρις (1 γκολ). Η Νάπολι ήταν η ομάδα που στέρησε το πρωτάθλημα πέρσι από την Ίντερ και βρίσκεται ξανά στη διεκδίκηση του τίτλου. Έχει δύο τρίποντα λιγότερα από την αντίπαλό της, μετρούν όμως τις ίδιες ήττες, από τέσσερις. Την Τετάρτη βρέθηκε να χάνει 2-0 εντός έδρας από την εκ των ουραγών Βερόνα, όμως με γκολ στο 54’ και το 82’ πήρε την ισοπαλία. Έξι νίκες και τέσσερις ήττες ο εκτός έδρας απολογισμός της. Λείπουν οι μέσοι Ντε Μπρόινε (4 γκολ), Ανγκουισά (4 γκολ), Γκίλμουρ (1 γκολ) και ο φορ Λουκάκου.

Θα παλέψει για το μεγάλο αποτέλεσμα η Νάπολι, αλλά, δεν είναι εύκολη μια νίκη στο Μιλάνο. Πιθανή η ισοπαλία στο ματς.

707. ΜΠΑΓΕΡΝ - ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 1&U 3,5 2,82

724. ΙΝΤΕΡ - ΝΑΠΟΛΙ Χ 3,45