Αμπερντίν και Ρέιντζερς παίζουν ξανά, δυνατό ματς για τους «32» του Κυπέλλου Γαλλίας

Για την 22η αγωνιστική της Πρέμιερ Σκωτίας η ντεφορμέ και 8η Αμπερντίν υποδέχεται την 3η Ρέιντζερς που πλησιάζει την κορυφή. Νοκ άουτ αναμέτρηση ανάμεσα στη Λιλ και τη Λυών για τους «32» του Κυπέλλου Γαλλίας. Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθούν απευθείας πέναλτι.

Η Αμπερντίν είναι αήττητη στους 4 τελευταίους εντός έδρας αγώνες της με τη Ρείντζερς (2-2-0).

Με τη Ρέιντζερς ήταν το πιο πρόσφατο παιχνίδι της Αμπερντίν, πριν από 4 μέρες. Την γηπεδούχο καθοδήγησε ο Πίτερ Λέβεν ως υπηρεσιακός, κάτι που έχει κάνει σε δύο ακόμη διαφορετικές περιόδους το 2024. Η αντίπαλος αποδείχτηκε πιο αποτελεςματική και νίκησε 2-0. Ήταν η 3η διαδοχική ήττα για τους «Ντονς», όλες εκτός έδρας. Στο «Πίτοντρι» ωστόσο είναι αήττητοι εδώ και 5 αγωνιστικές (3 ισοπαλίες). Η Ρέιντζερς έφτασε τις 4 διαδοχικές επιτυχίες, με την προηγούμενη να έρχεται στο μεγάλο ντέρμπι με τη Σέλτικ, με 3-1 εκτός έδρας. Μετράει τις λιγότερες ήττες στο πρωτάθλημα μαζί με την πρωτοπόρο Χαρτς, μόλις 2 σε 21 ματς. Δέχτηκε γκολ στους 14/17 φετινούς αγώνες της μακριά από το «Άιμπροξ», ενώ η εστία της παραβιάστηκε στις 7 πιο πρόσφατες επισκέψεις της στο Αμπερντίν. Θετική η εντός έδρας παράδοση της Αμπερντίν, αλλά η Ρέιντζερς δείχνει σημαντικά βελτιωμένη. Όμως, το διπλό χρειάζεται κάλυψη, σε ένα ματς στο οποίο δεν αναμένεται να ξεφύγει ψηλά το σκορ.

Τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία για τη Λυών στους 5 τελευταίους αγώνες της με τη Λιλ. Στην 4η θέση του γαλλικού πρωταθλήματος βρίσκεται η Λιλ, με 10 νίκες σε 17 αγώνες. Στο πρώτο της παιχνίδι για το 2026 έχασε 2-0 εντός έδρας από την 6η Ρεν, παίζοντας από το 14’ με παίκτη λιγότερο. Τα γκολ ήρθαν στο πρώτο τέταρτο του β’ ημιχρόνου. Εντός έδρας έχει απολογισμό 6-1-2. Τιμωρημένος είναι ο Βραζιλιάνος αμυντικός Αλεσάντρο. Με την εθνική Αλγερίας ο αμυντικός Μαντί (1 γκολ), με αυτήν του Μαρόκου ο επιθετικός Ιγκαμάν (5 γκολ), ο οποίος είχε σημειώσει δύο τέρματα και στο 3-4 από τον ΠΑΟΚ για το Γιουρόπα Λιγκ. Για τη συγκεκριμένη διοργάνωση θα παίξει σε 11 μέρες με τη Θέλτα στο Βίγκο, ενώ ενδιάμεσα θα αντιμετωπίσει την Παρί Σεν Ζερμέν στο πρωτάθλημα. Η Λυών έρχεται από την εκτός έδρας νίκη με 3-1 επί της Μονακό, επιτυχία που ήταν η 4η σερί για όλες τις διοργανώσεις. Στο 3-3-3 η εκτός έδρας συγκομιδή της. Δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε ο 19χρονος Βραζιλιάνος φορ Έντρικ και πιθανότατα να κάνει το ντεμπούτο του.

Η Λυών προσφέρεται σε τιμές αουτσάιντερ και έχει τα φόντα να χτυπήσει την πρόκριση. Πιθανό το γκολ/γκολ στο παιχνίδι.

712. ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ - ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ Χ2&U 2,5 2,50

725. ΛΙΛ - ΛΥΩΝ Χ2&G 2,50