Αήττητη εδώ και 14 ματς η Κέμπριτζ και σε 7 αγώνες η Γουότφορντ

Για τον 3ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας η Κέμπριτζ της Λιγκ 2 υποδέχεται την Μπέρμιγχαμ που παίζει στην Τσάμπιονσιπ. Ομάδες της δεύτερης στην ιεραρχία των αγγλικών κατηγοριών είναι και οι Μπρίστολ Σίτι και Γουότφορντ που μονομαχούν στο «Άστον Γκέιτ».

Δύο νίκες για την Κέμπριτζ και τρεις για την Μπέρμιγχαμ στις πέντε μεταξύ τους κόντρες στην έδρα της πρώτης.

Στην 6η θέση της Β’ Αγγλίας βρίσκεται η Κέμπριτζ, έχοντας να επιδείξει τις λιγότερες ήττες μετά από την πρωτοπόρο Μπρόμλεϊ, μόλις 5 σε 24 ματς, αλλά και την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος με παθητικό 19 γκολ. Τα 28 τέρματα που έχει σημειώσει, ωστόσο, είναι η χειρότερη επίδοση ανάμεσα στις 13 πρώτες ομάδες της κατάταξης. Τρέχει ένα εκπληκτικό σερί με 14 αγώνες χωρίς ήττα. Τελευταία της αποτυχία ήταν στο Νότιγχαμ τον Οκτώβρη και την ήττα με 2-0 από τη Νοτς Κάουντι. Εξαιρετικά είναι τα εντός έδρας στατιστικά της, με 12-3-1 φέτος σε όλες τις διοργανώσεις. Η Μπέρμιγχαμ είναι 14η στην Τσάμπιονσιπ, με συγκομιδή 9-7-10. Την Πρωτοχρονιά έχασε 3-0 από τη Γουότφορντ, τρεις μέρες μετά επικράτησε με 3-2 εντός έδρας της πρωτοπόρου Κόβεντρι. Έχασε τους 4 τελευταίους εκτός έδρας αγώνες της και σε όλους δέχθηκε από δύο τέρματα και πάνω. Μία ισοπαλία το καλύτερο που πήρε στα 7 τελευταία μακριά από το σπίτι της. Σε υψηλή απόδοση ο άσος στο «ισοπαλία όχι στοίχημα».

Μπρίστολ Σίτι και Γουότφορντ ήρθαν ισόπαλες 1-1 πριν από δύο μήνες στο πρωτάθλημα στην έδρα της δεύτερης. Στη 10η θέση της Τσάμπιονσιπ βρίσκεται η Μπρίστολ Σίτι με 11-6-9. Την περασμένη Κυριακή έχασε 2-0 εντός έδρας από την Πρέστον, όμως την πρώτη μέρα του έτους είχε νικήσει με 5-0 την Πόρτσμουθ. Αποκτήθηκε ο βασικός την περασμένη τετραετία στην Ίπσουιτς, αμυντικός μέσος Μόρσι, και ίσως κάνει το ντεμπούτο του. Ο Ιρλανδός μέσος Σάικς (3 γκολ) θα λείψει ξανά. Η Γουότφορντ ανέβηκε στην 6η θέση της κατάταξης μετά από τη νίκη της επί της Μπέρμιγχαμ, που ήταν η 4η διαδοχική της στο πρωτάθλημα. Έχει να ηττηθεί από την 1η Δεκέμβρη, 2-1 από την Μπέρμιγχαμ για τον α’ γύρο. Βρίσκει δίχτυα εδώ και 15 παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Ο επιθετικός Ντουμπιά βρίσκεται με την εθνική Μάλι, η οποία πάντως αποκλείστηκε χτες από τη Σενεγάλη στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Η γηπεδούχος έχει δημιουργήσει ένα αήττητο σερί 6 εντός έδρας αγώνων επί της Γουότφορντ (4 ισοπαλίες), η οποία στην τρέχουσα χρονική περίοδο είναι αήττητη σε 7 ματς. Πιθανή η ισοπαλία στην αποψινή τους μονομαχία.

628. ΚΕΜΠΡΙΤΖ - ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 1 DNB 3,25

629. ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ - ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ Χ 3,30