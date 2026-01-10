Αήττητη εδώ και 14 ματς η Κέμπριτζ και σε 7 αγώνες η Γουότφορντ

Δύο νίκες για την Κέμπριτζ και τρεις για την Μπέρμιγχαμ στις πέντε μεταξύ τους κόντρες στην έδρα της πρώτης.
Στην 6η θέση της Β’ Αγγλίας βρίσκεται η Κέμπριτζ, έχοντας να επιδείξει τις λιγότερες ήττες μετά από την πρωτοπόρο Μπρόμλεϊ, μόλις 5 σε 24 ματς, αλλά και την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος με παθητικό 19 γκολ. Τα 28 τέρματα που έχει σημειώσει, ωστόσο, είναι η χειρότερη επίδοση ανάμεσα στις 13 πρώτες ομάδες της κατάταξης. Τρέχει ένα εκπληκτικό σερί με 14 αγώνες χωρίς ήττα. Τελευταία της αποτυχία ήταν στο Νότιγχαμ τον Οκτώβρη και την ήττα με 2-0 από τη Νοτς Κάουντι. Εξαιρετικά είναι τα εντός έδρας στατιστικά της, με 12-3-1 φέτος σε όλες τις διοργανώσεις. Η Μπέρμιγχαμ είναι 14η στην Τσάμπιονσιπ, με συγκομιδή 9-7-10. Την Πρωτοχρονιά έχασε 3-0 από τη Γουότφορντ, τρεις μέρες μετά επικράτησε με 3-2 εντός έδρας της πρωτοπόρου Κόβεντρι. Έχασε τους 4 τελευταίους εκτός έδρας αγώνες της και σε όλους δέχθηκε από δύο τέρματα και πάνω. Μία ισοπαλία το καλύτερο που πήρε στα 7 τελευταία μακριά από το σπίτι της. Σε υψηλή απόδοση ο άσος στο «ισοπαλία όχι στοίχημα».
Μπρίστολ Σίτι και Γουότφορντ ήρθαν ισόπαλες 1-1 πριν από δύο μήνες στο πρωτάθλημα στην έδρα της δεύτερης. Στη 10η θέση της Τσάμπιονσιπ βρίσκεται η Μπρίστολ Σίτι με 11-6-9. Την περασμένη Κυριακή έχασε 2-0 εντός έδρας από την Πρέστον, όμως την πρώτη μέρα του έτους είχε νικήσει με 5-0 την Πόρτσμουθ. Αποκτήθηκε ο βασικός την περασμένη τετραετία στην Ίπσουιτς, αμυντικός μέσος Μόρσι, και ίσως κάνει το ντεμπούτο του. Ο Ιρλανδός μέσος Σάικς (3 γκολ) θα λείψει ξανά. Η Γουότφορντ ανέβηκε στην 6η θέση της κατάταξης μετά από τη νίκη της επί της Μπέρμιγχαμ, που ήταν η 4η διαδοχική της στο πρωτάθλημα. Έχει να ηττηθεί από την 1η Δεκέμβρη, 2-1 από την Μπέρμιγχαμ για τον α’ γύρο. Βρίσκει δίχτυα εδώ και 15 παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Ο επιθετικός Ντουμπιά βρίσκεται με την εθνική Μάλι, η οποία πάντως αποκλείστηκε χτες από τη Σενεγάλη στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.
Η γηπεδούχος έχει δημιουργήσει ένα αήττητο σερί 6 εντός έδρας αγώνων επί της Γουότφορντ (4 ισοπαλίες), η οποία στην τρέχουσα χρονική περίοδο είναι αήττητη σε 7 ματς. Πιθανή η ισοπαλία στην αποψινή τους μονομαχία.
628. ΚΕΜΠΡΙΤΖ - ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 1 DNB 3,25
629. ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ - ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ Χ 3,30