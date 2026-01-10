Τις διπλάσιες νίκες η Ρόμα, τρεις σερί ήττες εκτός έδρας η Γουέστον Σούπερ Μάρε

Έξι βαθμούς πίσω από την κορυφή βρίσκεται η Ρόμα και για την 20ή αγωνιστική της Serie A φιλοξενεί την 11η Σασουόλο, η οποία απέχει 5 ματς από τις νίκες. Για τον 3ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας, η Γκρίμσμπι της Λιγκ 2 υποδέχεται τη Γουέστον Σούπερ Μάρε της Νάσιοναλ Λιγκ Νότου.

Τρεις διαδοχικές νίκες για τη Ρόμα επί της Σασουόλο, όλες με ένα γκολ διαφορά.

Η Ρόμα επέστρεψε στις «καθαρές» νίκες στο εκτός έδρας 2-0 επί της Λέτσε με το τρίτο γκολ στο πρωτάθλημα του 21χρονου διεθνούς Ιρλανδού επιθετικού Φέργκιουσον και το επίσης τρίτο του Ουκρανού φορ Ντόβμπικ, ο οποίος επέστρεψε πριν από δύο εβδομάδες έπειτα από τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός έναν μήνα. Μισή ώρα αγωνίστηκε ο Τσιμίκας. Στο 6-0-3 ο εντός έδρας απολογισμός της Ρόμα, η οποία εξακολουθεί να μην έχει ισοπαλία στο πρωτάθλήμα. Η Σασουόλο ηττήθηκε με 3-0 στο σπίτι της από τη Γιουβέντους, με το σκορ να διαμορφώνεται στο 63’. Τα 23 γκολ που έχει σκοράρει αποτελούν την 7η καλύτερη επίθεση στην κατηγορία. Τραυματίστηκε και θα απουσιάσει ο Νορβηγός μέσος Τόρστβεντ (2 γκολ). Εκτός παραμένει ο Ρουμάνος χαφ Μπολόκα. Οι 6/8 τελευταίοι αγώνες της με τη Ρόμα είχαν γκολ/γκολ, καθώς στα δύο τελευταία η Ρόμα νίκησε με 1-0. Πιθανή η νίκη της γηπεδούχου, όχι όμως με υψηλό σκορ.

Δέκα χρόνια παρά 6 ημέρες έχουν περάσει από τη μοναδική μονομαχία της Γκρίμσμπι με τη Γουέστον Σούπερ Μάρε, για το FA Trophy, 3-2 η γηπεδούχος. Η Γκρίμσμπι έκλεισε με νίκη 1-0 το 2025, επί της Σριούσμπερι, και ανάλογα ξεκίνησε και το 2026, με το ίδιο σκορ στο γήπεδο της Φλίτγουντ. Και στις δύο περιπτώσεις σκόραρε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Βρίσκεται στη μέση της κατάταξης στη Λιγκ 2, έχοντας να επιδείξει 5-2-5 εντός έδρας απολογισμό. Στον 1ο γύρο του Κυπέλλου επικράτησε με 3-1 της Έμπσφλιτ, επίσης ομάδα της Νάσιοναλ Λιγκ Νότου, ενώ στον 2ο απέκλεισε τη Γουέλντστοουν (Νάσιοναλ Λιγκ) με 4-0. Αμφότερα τα ματς ήταν εντός έδρας. Η Γουέστον Σούπερ Μάρε βρίσκεται στη 2η θέση της κατηγορίας της, με απολογισμό 15-3-6. Η παρουσία της σε αυτόν τον γύρο του Κυπέλλου είναι η καλύτερη της ιστορίας της. Έρχεται επίσης από δύο νίκες στο πρωτάθλημα, 1-0 τη Σάλισμπερι και 4-1 τη Φάρνμπορο. Ηττήθηκε στους τρεις τελευταίους εκτός έδρας αγώνες της, σε όλους δεχόμενη από τρία γκολ και πάνω. Η ίδια ωστόσο σκόραρε στα 12/13 πιο πρόσφατα παιχνίδια της ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης.

Η φαβορί Γκρίμσμπι έχει τα φόντα να πάρει για την πρόκριση, ακόμη και αν δεχτεί γκολ από τη φιλόδοξη φέτος αντίπαλό της.

617. ΡΟΜΑ - ΣΑΣΟΥΟΛΟ 1&U 2,5 3,35

627. ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ - ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΕ 1&G 2,62

