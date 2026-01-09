Με νέο προπονητή η Πορτ Βέιλ, μόνο νίκες μέσα στο 2026 για την Πρέστον

Στον 3ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας μπαίνουν οι 20 ομάδες της Πρέμιερ και οι 24 της Τσάμπιονσιπ. Μία από τις 8 ομάδες της Λιγκ 1 που συνεχίζουν, η Πορτ Βέιλ, υποδέχεται μία από τις 9 της Λιγκ 2, τη Φλίτγουντ. Στη Λιγκ 1 αγωνίζεται και η κυπελλούχος το 2013, Γουίγκαν, η οποία παίζει στο «Ντίπντεϊλ» με την Πρέστον της Τσάμπιονσιπ.

Η Πορτ Βέιλ έχασε τις δύο πρώτες φορές που φιλοξένησε τη Φλίτγουντ, το 2013 και το 2015, όμως στα υπόλοιπα 7 παιχνίδια στο σπίτι της πήρε 4 νίκες και παραχώρησε 3 ισοπαλίες.

Στην τελευταία θέση της Λιγκ 1 βρίσκεται η Πορτ Βέιλ, με 4 νίκες σε 24 ματς. Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της έδειξε σημάδια ανάκαμψης, καθώς επιβλήθηκε με 5-1 εντός έδρας της Μπλάκπουλ, ανατρέποντας το εις βάρος της 0-1 του α’ ημιχρόνου. Πέρσι αγωνιζόταν στη Λιγκ 2, από την οποία προβιβάστηκε ως 2η, και επανήλθε έτσι άμεσα στη Λιγκ 1. Απέκλεισε τις Μάλντον & Τίπτρι (5-1) και Μπρίστολ Ρόβερς (1-0) στους προηγούμενους γύρους. Το ντεμπούτο του θα κάνει ο 50χρονος προπονητής Τζον Μπρέιντι, ο οποίος ήρθε στον σύλλογο την Τρίτη. Η Φλίτγουντ μετέχει για δεύτερη διαδοχική σεζόν στη Β’, μετά από μία δεκαετία στην Α’. Είναι 13η, αγνοώντας τη νίκη εδώ και τρεις αγωνιστικές, χωρίς να έχει σκοράρει. Στους προηγούμενους γύρους πέρασε εντός τις Μπάρνετ (2-1) και Λούτον (4-2 στα πέναλτι, 2-2 στα 120’). Η θετική παράδοση της Πορτ Βέιλ και η νέα τάξη πραγμάτων στον πάγκο της καθιστούν πιθανό τον άσο, ο οποίος σε συνδυασμό με το G/G που εμφανίστηκε στις 8/9 τελευταίες μονομαχίες της με τη Φλίτγουντ, δημιουργεί μια γεμάτη απόδοση για παιχνίδι.

Η Πρέστον μετράει 4 σερί εντός έδρας νίκες επί της Γουίγκαν, οι τρεις από το πρώτο ημίχρονο. Στην 4η θέση της Τσάμπιονσιπ βρίσκεται η Πρέστον, με συνολικό απολογισμό 11-10-5 και 6-5-2 στα εντός έδρας παιχνίδια της. Ξεκίνησε νικηφόρα το 2026, με 3-0 τη Σέφιλντ Γουένσντεϊ και 2-0 την Μπρίστολ Σίτι. Βρήκε δίχτυα στους 12/14 φετινούς εντός έδρας αγώνες της. Απόντες παραμένουν οι Γκίμπσον (αμυντικός) και Μπρέιντι (μέσος). Η Γουίγκαν είναι 15η στην Α’ Αγγλίας, μετρώντας 7-9-8. Την Πρωτοχρονιά παραχώρησε 1-1 στην Μπάρνσλεϊ και στη συνέχεια έχασε 1-0 στο Κάρντιφ. Νίκησε στα 2/13 εκτός έδρα παιχνίδια της στο πρωτάθλημα. Λείπει ο 22χρονος μέσος Τρέβιτ.

Δεκαπέντε σερί Under 3,5 για τη Γουίγκαν στη Λιγκ 1, οκτώ διαδοχικά για την Πρέστον στην Τσάμπιονσιπ. Το combo με τον φαβορί άσο αυξάνει τις αποδόσεις.

498. ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ - ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 1&G 3,50

499. ΠΡΕΣΤΟΝ - ΓΟΥΙΓΚΑΝ 1&U 3,5 2,30