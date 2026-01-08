Ομάδες με ίδιο στόχο Κρεμονέζε και Κάλιαρι, από την πρεμιέρα έχει να χάσει η Μίλαν

Εννέα Under στα 11 παιχνίδια ανάμεσα στην Κρεμονέζε και την Κάλιαρι την τελευταία 35ετία. Από το 1996 έχουν να βρεθούν στην ίδια κατηγορία.
Με γκολ στις καθυστερήσεις η Κρεμονέζε έχασε 1-0 στη Φλωρεντία από τη Φιορεντίνα, στο τέταρτο σερί ματς που μένει μακριά από τις νίκες, αλλά και από το σκοράρισμα. Ο 38χρονος Τζέιμι Βάρντι, πρωταθλητής με τη Λέστερ, ξεκίνησε ξανά βασικός, έχοντας ως παρτενέρ του τον 10 χρόνια μικρότερό του, Μπονατσόλι. Στο 2-3-3 ο εντός έδρας απολογισμός της. Η Κάλιαρι έρχεται επίσης από ήττα με 1-0, στη Σαρδηνία από τη Μίλαν. Ήταν η πρώτη φορά μετά από 7 παιχνίδια που δεν σκόραρε. Στο 2-3-4 η εκτός έδρας συγκομιδή της. Εξακολουθεί να λείπει ο 32χρονος φορ Μπελότι (2 γκολ) που ήρθε το καλοκαίρι από την Μπενφίκα. Τα 10/18 παιχνίδια της έληξαν ισόπαλα στο α’ ημίχρονο. Το γκολ παραμένει δύσκολη υπόθεση για την Κρεμονέζε, με την ισοπαλία να διατηρεί την απόσταση 3 βαθμών από την Κάλιαρι.
Αήττητη η Μίλαν (5 νίκες) στις 9 τελευταίες μονομαχίες της με την Τζένοα. Όπως έκλεισε τη χρονιά, έτσι την ξεκίνησε η Μίλαν, με νίκη. Το 3-0 επί της Βερόνα ακολουθήθηκε από το 1-0 επί της Κάλιαρι, με γκολ του Λεάο στο 50’. Βρίσκεται στην πεντάδα που διεκδικεί τον τίτλο και αποτελείται ακόμη από τις Ίντερ, Νάπολι, Γιουβέντους και Ρόμα. Η εντός έδρας ήττα της πρεμιέρας από την Κρεμονέζε εξακολουθεί να είναι η μοναδική της στο πρωτάθλημα, ενώ τα 13 γκολ που έχει δεχτεί αποτελούν μία από τις καλύτερες επιδόσεις στη Serie A. Τραυματίες ο μέσος Λόφτους Τσικ (1 γκολ) και ο επιθετικός Ενκουνκού (3 γκολ). Η Τζένοα προηγήθηκε στο 15’ του εντός έδρας αγώνα με την ουραγό της κατάταξης Πίζα, για να δεχτεί την ισοφάριση στο 38’ (1-1). Με 3 νίκες σε 18 ματς κινείται μόνιμα στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Εκτός έδρας έχει σημειώσει τα διπλάσια γκολ (12 σε 8 ματς) απ ότι εντός έδρας (6 γκολ σε 10 ματς). Τραυματίστηκε και θα λείψει ο φορ Εκούμπαν (1 γκολ), εκτός και ο Δανός χαφ Γκρόνμπαεκ. Με την εθνική Καμερούν ο μέσος Ονανά.
Η Τζένοα έχει σκοράρει φέτος και στα 8 παιχνίδια πρωταθλήματος που έδωσε μακριά από το γήπεδό της. Η Μίλαν είναι το φαβορί και αναμένεται να πάρει τη νίκη, έστω κι αν δεχθεί γκολ.
476. ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ - ΚΑΛΙΑΡΙ Χ 3,00
481. ΜΙΛΑΝ - ΤΖΕΝΟΑ 1&G 3,85