Ομάδες με ίδιο στόχο Κρεμονέζε και Κάλιαρι, από την πρεμιέρα έχει να χάσει η Μίλαν

Κρεμονέζε και Κάλιαρι μονομαχούν για τη 19η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος, με τις δύο ομάδες να χωρίζει μία νίκη – ψηλότερα βρίσκεται η γηπεδούχος. Μισή ώρα μετά το τέλος του αγώνα, θα ξεκινήσει 120 χλμ. βορειότερα ο αγώνας της Μίλαν με την Τζένοα.

Εννέα Under στα 11 παιχνίδια ανάμεσα στην Κρεμονέζε και την Κάλιαρι την τελευταία 35ετία. Από το 1996 έχουν να βρεθούν στην ίδια κατηγορία.

Με γκολ στις καθυστερήσεις η Κρεμονέζε έχασε 1-0 στη Φλωρεντία από τη Φιορεντίνα, στο τέταρτο σερί ματς που μένει μακριά από τις νίκες, αλλά και από το σκοράρισμα. Ο 38χρονος Τζέιμι Βάρντι, πρωταθλητής με τη Λέστερ, ξεκίνησε ξανά βασικός, έχοντας ως παρτενέρ του τον 10 χρόνια μικρότερό του, Μπονατσόλι. Στο 2-3-3 ο εντός έδρας απολογισμός της. Η Κάλιαρι έρχεται επίσης από ήττα με 1-0, στη Σαρδηνία από τη Μίλαν. Ήταν η πρώτη φορά μετά από 7 παιχνίδια που δεν σκόραρε. Στο 2-3-4 η εκτός έδρας συγκομιδή της. Εξακολουθεί να λείπει ο 32χρονος φορ Μπελότι (2 γκολ) που ήρθε το καλοκαίρι από την Μπενφίκα. Τα 10/18 παιχνίδια της έληξαν ισόπαλα στο α’ ημίχρονο. Το γκολ παραμένει δύσκολη υπόθεση για την Κρεμονέζε, με την ισοπαλία να διατηρεί την απόσταση 3 βαθμών από την Κάλιαρι.

Αήττητη η Μίλαν (5 νίκες) στις 9 τελευταίες μονομαχίες της με την Τζένοα. Όπως έκλεισε τη χρονιά, έτσι την ξεκίνησε η Μίλαν, με νίκη. Το 3-0 επί της Βερόνα ακολουθήθηκε από το 1-0 επί της Κάλιαρι, με γκολ του Λεάο στο 50’. Βρίσκεται στην πεντάδα που διεκδικεί τον τίτλο και αποτελείται ακόμη από τις Ίντερ, Νάπολι, Γιουβέντους και Ρόμα. Η εντός έδρας ήττα της πρεμιέρας από την Κρεμονέζε εξακολουθεί να είναι η μοναδική της στο πρωτάθλημα, ενώ τα 13 γκολ που έχει δεχτεί αποτελούν μία από τις καλύτερες επιδόσεις στη Serie A. Τραυματίες ο μέσος Λόφτους Τσικ (1 γκολ) και ο επιθετικός Ενκουνκού (3 γκολ). Η Τζένοα προηγήθηκε στο 15’ του εντός έδρας αγώνα με την ουραγό της κατάταξης Πίζα, για να δεχτεί την ισοφάριση στο 38’ (1-1). Με 3 νίκες σε 18 ματς κινείται μόνιμα στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Εκτός έδρας έχει σημειώσει τα διπλάσια γκολ (12 σε 8 ματς) απ ότι εντός έδρας (6 γκολ σε 10 ματς). Τραυματίστηκε και θα λείψει ο φορ Εκούμπαν (1 γκολ), εκτός και ο Δανός χαφ Γκρόνμπαεκ. Με την εθνική Καμερούν ο μέσος Ονανά.

Η Τζένοα έχει σκοράρει φέτος και στα 8 παιχνίδια πρωταθλήματος που έδωσε μακριά από το γήπεδό της. Η Μίλαν είναι το φαβορί και αναμένεται να πάρει τη νίκη, έστω κι αν δεχθεί γκολ.

476. ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ - ΚΑΛΙΑΡΙ Χ 3,00

481. ΜΙΛΑΝ - ΤΖΕΝΟΑ 1&G 3,85