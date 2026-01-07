Δύο βαθμοί σε 10 εκτός για τη Γουλβς, με δυνατή παράδοση η Κρίσταλ Πάλας

Οκτώ αγώνες διεξάγονται απόψε για την 21η αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ. Σε δύο από αυτούς, η 12η Έβερτον υποδέχεται την 20ή Γουλβς, η οποία έρχεται από την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα και στο Λονδίνο, η 14η Κρίσταλ Πάλας φιλοξενεί την 3η Άστον Βίλα.

Χωρίς ισοπαλία οι 8 τελευταίοι αγώνες της Έβερτον με τη Γουλβς στο Λίβερπουλ, με 4 νίκες για την κάθε ομάδα.

Την εντός έδρας ήττα με 4-2 γνώρισε η Έβερτον από την Μπρέντφορντ, βρισκόμενη πίσω στο σκορ με 0-3 και 1-4. Είχε κλείσει το 2025 με δύο ματς χωρίς να δεχτεί γκολ, 0-0 στο Μπέρνλι και το 2-0 στη Νότιγχαμ. Τραυματίες είναι οι μέσοι Άλκαρας (1 γκολ) και Ντιούσμπερι-Χολ (4 γκολ). Στο Κύπελλο Αφρικής βρίσκονται οι Σενεγαλέζοι Γκουεγιέ (μέσος, 2 γκολ) και Εντιαγέ (επιθετικός, 4 γκολ). Με τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο ήρθε το 3-0 της Γουλβς επί της Γουέστ Χαμ. Με αυτό το πρώτο τρίποντο στο πρωτάθλημα έφτασε τους 6 βαθμούς, αλλά απέχει ακόμα πολύ από τη 17η θέση που ανανεώνει το εισιτήριο για την Πρέμιερ. Με την Ακτή Ελεφαντοστού ο αμυντικός Αγκμπαντού, ενώ εκτός παραμένουν ο αμυντικός Γκόμες (2 γκολ) και οι μέσοι Μουνέτσι (2 γκολ), Μπέλεγκαρντ (1 γκολ). Φαβορί η Έβερτον για τη νίκη, δέχτηκε όμως γκολ στους 6/8 τελευταίους εντός έδρας αγώνες της, αλλά και στους δύο φετινούς με τη Γουλβς, στη νίκη με 3-2 στον α’ γύρο και στην ήττα με 2-0 στο Λιγκ Καπ. Σε καλές αποδόσεις το combo του άσου.

Για έβδομο σερί αγώνα χωρίς νίκη έμεινε η Κρίσταλ Πάλας, καθώς ηττήθηκε με 2-0 στο Νιούκαστλ, με γκολ στο τελευταίο 20λεπτο. Το Σάββατο θα παίξει για το Κύπελλο στην έδρα της Μάκλσφιλντ, ομάδα της Νάσιοναλ Λιγκ Βορρά. Ο επιθετικός Σαρ (3 γκολ στο πρωτάθλημα) λείπει με την εθνική Σενεγάλης. Απών ξανά ο Κολομβιανός αμυντικός Μουνιός (3 γκολ). Η Άστον Βίλα επανήλθε από το 4-1 από την Άρσεναλ, επικρατώντας 3-1 της Νότιγχαμ. Εκείνη η ήττα στο Λονδίνο ήταν η πρώτη έπειτα από 11 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Απέχει 6 βαθμούς από την κορυφή και οι οπαδοί της ονειρεύονται το πρώτο πρωτάθλημα μετά από το 1981. Είχε σαφώς πιο δύσκολη κλήρωση από την Κρίσταλ Πάλας στο Κύπελλο, καθώς θα παίξει το Σάββατο και πάλι στην πρωτεύουσα, με την Τότεναμ. Απών με την Ακτή ο επιθετικός Γκεσάντ. Συνεχίζει εκτός ο μέσος Μπάρκλεϊ (1 γκολ).

Η Κρίσταλ Πάλας είναι η μία από τις 4 ομάδες που έχει νικήσει στο φετινό πρωτάθλημα την Άστον Βίλα (3-0), της οποίας επικράτησε στις 6/7 τελευταίες φορές που τη φιλοξένησε. Σε υψηλή τιμή ο άσος.

461. ΕΒΕΡΤΟΝ - ΓΟΥΛΒΣ 1&G 4,00

462. ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ - ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 1 3,10

