Μία κατηγορία ανώτερη η Ερντριόνιανς, από τον Αύγουστο χωρίς νίκη η Λίβινγκστον

Για τη φάση των «16» του Τσάλεντζ Καπ Σκωτίας η Ερντριόνιανς υποδέχεται τη Μόντροουζ. Στον θεσμό ξεκίνησαν οι 30 σύλλογοι από την Τσάμπιονσιπ, τη Λιγκ 1, τη Λιγκ 2, αλλά και 10 Β’ ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ. Λίβινγκστον και Σεντ Μίρεν συναντιούνται σε εξ αναβολής αγώνα για την μεγάλη κατηγορία.

Νοκ άουτ ματς που αν λήξει ισόπαλο ακολουθούν απευθείας πέναλτι. Η Ερντριόνιανς νίκησε 2-1 τον Ιούλιο τη Μόντροουζ για το Λιγκ Καπ Σκωτίας και έφτασε τις 4 σερί νίκες εναντίον της.

Με ισοπαλία ολοκλήρωσε το 2025 η Ερντριόνιανς, με «Χ» ξεκίνησε και το 2026. Μετά από το 1-1 στο Άρμπροουθ, παραχώρησε 0-0 στη Ρέιθ Ρόβερς για το πρωτάθλημα της Τσάμπιονσιπ. Εκεί όπου βρίσκεται στην 8η θέση ανάμεσα σε 10 ομάδες, έχοντας να επιδείξει 1-5-5 στα εντός έδρας παιχνίδια της. Το αποψινό ματς είναι το πρώτο της Μόντροουζ για το νέο έτος. Την προηγούμενη χρονιά την έκλεισε με δύο σερί νίκες, αμφότερες με 2-1, επί των Σπάρτανς για το Τσάλεντζ Καπ και επί της Ινβερνές για τη Λιγκ 1. Και στις δύο περιπτώσεις σημείωσε το καθοριστικό γκολ στο 75’. Είναι 7η στο πρωτάθλημα, με απολογισμό 2-3-4 εκτός έδρας. Μετράει 5 σερί ήττες στην έδρα της αποψινής της αντιπάλου, ενώ οι 9/13 πιο πρόσφατες μονομαχίες της με αυτήν είχαν γκολ/γκολ (12 Over).

Με τέρμα που δέχτηκε στο 18’, η Λίβινγκστον ηττήθηκε με 1-0 στην έδρα της πρωτοπόρου της Πρέμιερ Λιγκ, Χαρτς. Ήταν η 4η διαδοχική αποτυχία της στο πρωτάθλημα, φτάνοντας τα 19 σερί ματς χωρίς νίκη (14 ήττες) σε όλες τις διοργανώσεις. Το 3-1 επί της Φόλκερκ τη 2η αγωνιστική είναι η μοναδική επιτυχία της Λίβινγκστον έως τώρα, που τη φέρνει μόνη στην τελευταία θέση της κατάταξης, έχοντας δεχτεί τα περισσότερα γκολ, 40 σε 20 αγωνιστικές. Η Σεντ Μίρεν έχασε 2-0 το Σάββατο στην έδρα της πολύ καλής φέτος Μάδεργουελ, στη δεύτερη διαδοχική της ήττα στο πρωτάθλημα. Είχε προηγηθεί αυτή από τη Ρέιντζερς με 2-1, αποτέλεσμα που διέκοψε το αήττητο σερί της των 5 αγώνων, ανάμεσα στους οποίους πανηγύρισε και την κατάκτηση του Λιγκ Καπ Σκωτίας με αντίπαλο τη Σέλτικ (3-1). Βρήκε δίχτυα στους 6/7 τελευταίους εκτός έδρας αγώνες της.

Στον α’ γύρο, πριν από 17 μέρες, η Σεντ Μίρεν επικράτησε με 1-0 της Λίβινγκστον με γκολ στο 72’, στο 14ο Under στα 16 τελευταία παιχνίδια της με τη συγκεκριμένη ομάδα. Το να νικήσει και σήμερα τους «Λίβις» προσφέρεται σε ικανοποιητική απόδοση.

449. ΕΡΝΤΡΙΟΝΙΑΝΣ - ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 1&G 2,95

451. ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ - ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 2 2,30

