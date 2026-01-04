Γειτονικό ντέρμπι στο Παρίσι, με δυνατό σερί η Ατλέτικο επί της Σοσιεδάδ

Για τη 17η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος η Παρί Σεν Ζερμέν υποδέχεται τη συμπολίτισσα Παρί στο πρώτο επίσημο ματς μετά από 1978. Σε 8 μέρες θα παίξουν ξανά στο ίδιο γήπεδο για το Κύπελλο. Σοσιεδάδ εναντίον Ατλέτικο Μαδρίτης για τη La Liga.

Παρί Σεν Ζερμέν και Παρί έχουν συναντηθεί δύο φορές την τελευταία δεκαετία, σε φιλικό επίπεδο. Το 2017 ήρθαν ισόπαλες 1-1 , ενώ το 2022 η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με 2-1.

Το Intercontinental Cup κατέκτησε στο Κατάρ η Παρί Σεν Ζερμέν, νικώντας στα πέναλτι τη Φλαμένγκο. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε απέτυχε να σκοράρει δις από το λευκό στίγμα, όμως η «Φλα» αστόχησε τέσσερις. Ακολούθησε η εκτός έδρας πρόκριση στο Κύπελλο Γαλλίας επί της Φοντενέ με 4-0. Στο πρωτάθλημα έχει απολογισμό 11-3-2. Με την εθνική τους βρίσκονται οι Χακίμι (αμυντικός, 2 γκολ) και Εμπαγιέ (επιθετικός, 1 γκολ). Η Παρί προκρίθηκε στο Κύπελλο επικρατώντας με 3-0 της Ραόν Λ’ Ετάπ. Μία εβδομάδα νωρίτερα είχε ηττηθεί με το ίδιο σκορ εντός έδρας από την Τουλούζ. Αγνοεί τη νίκη στο πρωτάθλημα εδώ και πέντε ματς, από εκείνο το υπέρ της 1-0 στο Μονακό επί της ομώνυμης ομάδας. Στο Κύπελλο Αφρικής οι αμυντικοί Σεργκουί (1 γκολ), Τραορέ, ο μέσος Κεμπάλ (6 γκολ) και οι επιθετικοί Κρασό (2 γκολ), Σάιμον (3 γκολ). Η νταμπλούχος Γαλλίας έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη, όμως η γειτόνισσα Παρί -τα γήπεδά τους απέχουν 30 μέτρα- βρήκε δίχτυα στους 7/8 τελευταίους εκτός έδρας αγώνες της.

Αήττητη η Ατλέτικο Μαδρίτης στους 11 τελευταίους αγώνες της με τη Σοσιεδάδ για το πρωτάθλημα (7 νίκες). Η Σοσιεδάδ ήταν έτοιμη να πανηγυρίσει τη νίκη στη Βαλένθια, όμως ισοφαρίστηκε στο 94’ με πέναλτι από τη Λεβάντε και έφυγε έτσι με το 1-1. Αποτέλεσμα που την κράτησε δύο θέσεις πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, μετρώντας μόλις 4 νίκες στα 17 πρώτα παιχνίδια της La Liga, με τις 3 από αυτές να έρχονται εντός έδρας. Μετά από το ματς στη Βαλένθια την τεχνική ηγεσία ανέλαβε ο 48χρονος Αμερικανός Πελεγκρίνο Ματαράτσο, πρώην προπονητής των Στουτγάρδης και Χόφενχαϊμ. Τιμωρημένοι είναι οι Γκοροτσατέγκι (μέσος, 1 γκολ) και Ζουμπέλντια (αμυντικός). Τραυματίες παραμένουν οι Ρουπέρες (αμυντικός), Ερέρα (μέσος). Η Ατλέτικο Μαδρίτης έκλεισε το 2025 με 3-0 επί της Χιρόνα, στην 4η διαδοχική της επιτυχία ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Λείπει ο Γάλλος αμυντικός Λενγκλέ.

Δεδομένου ότι η Ατλέτικο Μαδρίτης δέχτηκε γκολ στα 8/11 πιο πρόσφατα παιχνίδια της, οι αποδόσεις του διπλού σε συνδυασμό με το γκολ/γκολ εντυπωσιάζουν.

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