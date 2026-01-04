Δεύτερο ματς με νέο τεχνικό στον πάγκο της Οβιέδο, συνέρχεται η Σαραγόσα

Αλαβές και Οβιέδο για τη 18η αγωνιστική της La Liga, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στο δεύτερο μισό της κατάταξης και να τις χωρίζουν 7 βαθμοί. Για τη Β’ Ισπανίας, η προτελευταία Σαραγόσα φιλοξενεί τη 2η Λας Πάλμας, που έχει την καλύτερη άμυνα της κατηγορίας.

Οι 9 τελευταίοι αγώνες ανάμεσα στην Αλαβές και την Οβιέδο σε επίσημο και φιλικό επίπεδο έληξαν με Under 3,5.

Τρεις μέρες μετά από τη νίκη της επί της Σεβίλλης με 1-0 στο Κύπελλο Ισπανίας και την πρόκριση στους «16», η Αλαβές έχασε με 3-0 στην έδρα της Οσασούνα, δεχόμενη όλα τα γκολ στο τελευταίο εικοσάλεπτο. Έχει σημειώσει μόνο 14 γκολ σε 17 ματς, επίδοση που είναι η δεύτερη χειρότερη στο πρωτάθλημα. Τιμωρημένος ο 23χρονος αμυντικός Παράντα. Ο Γκιγιέρμο Αλμάδα είναι ο τρίτος προπονητής μέσα στη σεζόν για την Οβιέδο και καθοδήγησε την ομάδα πρώτη φορά στο προηγούμενο παιχνίδι της, το εντός έδρας 0-0 με τη Θέλτα. Θετικό αποτέλεσμα μεν, που κράτησε όμως τον σύλλογο για 11ο σερί ματς (ένα για το Κύπελλο) μακριά από τις νίκες. Δεν κατάφερε να πετύχει γκολ στα 7 τελευταία παιχνίδια της. Ο Αγκολέζος αμυντικός Κάρμο επέστρεψε από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Ένα παιχνίδι που πιθανότατα θα κριθεί σε χαμηλό σκορ. Αν πετύχει γκολ η φαβορί Αλαβές μπορεί να πάρει και τη νίκη.

Η Σαραγόσα είναι αήττητη από τη Λας Πάλμας εδώ και μία δεκαετία με απολογισμό 5 νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες. Τέσσερις νίκες, δύο ισοπαλίες και πέντε ήττες είναι ο απολογισμός του Ρούμπεν Σέλες στον πάγκο της Σαραγόσα από τις 20 Οκτωβρίου που ήρθε στον σύλλογο. Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της η Σαραγόσα έφυγε με το 1-1 από την έδρα της 8ης Μπούργος, σκοράροντας στο 92’ με τον αναπληρωματικό Τούρκο επιθετικό Μπάκις, ο οποίος είχε περάσει στο ματς στο 85’. Έχει μόλις μία ήττα στους 7 τελευταίους αγώνες της, έχοντας σκοράρει σε όλους, στοιχεία που καταδεικνύουν την αγωνιστική της άνοδο με τον 42χρονο προπονητή στον πάγκο της. Τιμωρημένος ο 32χρονος αμυντικός Ινσούα. Η Λας Πάλμας έρχεται από το υπέρ της 4-0 επί της Κουλτουράλ Λεονέσα, σκορ που διαμορφώθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Έχασε μόλις στο ένα από τα 9 εκτός έδρας παιχνίδια της, μένοντας στο «Χ» στα 5 εξ αυτών. Έχει δεχτεί τα λιγότερα γκολ μακριά από το σπίτι της, 4 σε 9 ματς και, συνολικά, έχει την καλύτερη άμυνα της κατηγορίας με παθητικό 11 γκολ σε 19 αγώνες.

Μια πιθανή ισοπαλία, καθώς η Λας Πάλμας μπορεί να φύγει με τον βαθμό από την παραδοσιακά δύσκολη έδρα της Σαραγόσα.

408. ΑΛΑΒΕΣ - ΟΒΙΕΔΟ 1&U 2,5 3,05

411. ΣΑΡΑΓΟΣΑ - ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ X 2,85

