Με Κλοντ Πιέλ στον πάγκο η Νις, δυσκολεύεται με την Αταλάντα η Ρόμα

Για τη 17η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος η 13η Νις άλλαξε προπονητή και υποδέχεται το 8ο Στρασβούργο. Αταλάντα και Ρόμα κοντράρονται για τη 18η ημέρα της Serie A, με τις δύο ομάδες να έχουν σημειώσει τον ίδιο αριθμό τερμάτων, από 20.

Τρεις νίκες και μία ισοπαλία για τη Νις στις 4 τελευταίες μονομαχίες της με το Στρασβούργο.

Τη νίκη με 2-1 πήρε η Νις στο εντός έδρας ματς με τη Σεντ Ετιέν για το Κύπελλο Γαλλίας και έκλεισε τη χρονιά με χαμόγελα και την πρόκριση στην επόμενη φάση. Μέχρι εκείνο το σημείο μετρούσε 9 διαδοχικές ήττες, σερί που οδήγησε τη διοίκηση στη διακοπή συμβολαίου με τον Φρανκ Εζ. Τη θέση του πήρε ο 64χρονος Κλοντ Πιέλ, ο οποίος ήταν ανενεργός για μία τετραετία, γνωρίζει όμως καλά τον σύλλογο από τη θητεία του σε αυτόν την περίοδο 2012-2016. Στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής ο τερματοφύλακας Ντιούφ, οι αμυντικοί Μεντί, Αμπντί και ο μέσος Μπουνταουί. Τιμωρημένοι οι μέσοι Λουσέτ, Φανχούτ. Τέσσερα σερί ματς χωρίς νίκη συμπλήρωσε στο πρωτάθλημα το Στρασβούργο, το οποίο όμως πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση τόσο του Κόνφερενς Λιγκ όσο και του Κυπέλλου Γαλλίας. Εκεί, στο πιο πρόσφατο παιχνίδι του, επικράτησε με 2-1 της Δουνκέρκης. Με τις εθνικές τους ο αμυντικός Σαρ και ο μέσος Ντουέ. Η αλλαγή στον πάγκο της Νις σε συνδυασμό με την σταθερότητα του Στρασβούργου στην τρέχουσα σεζόν κάνουν το «Χ» να φαντάζει ως πιθανότερο αποτέλεσμα στο ματς.

Πέντε νίκες και μία ισοπαλία για την Αταλάντα στους 6 τελευταίους αγώνες της με τη Ρόμα. Σε 11/15 πιο πρόσφατα μεταξύ τους σκόραραν και οι δύο ομάδες. Με ένα γκολ στο 68’ η Αταλάντα ηττήθηκε 0-1 από τη γειτόνισσα Ίντερ και έκλεισε το 2025 στη μέση της βαθμολογίας, με απολογισμό 5-7-5. Στο 3-4-2 ο εντός έδρας απολογισμός της, την στιγμή που συνεχίζει τόσο στο Κύπελλο Ιταλίας (στα προημιτελικά με τη Γιουβέντους) όσο και στο Τσάμπιονς Λιγκ (στην 5η θέση, έχοντας να παίξει με Μπιλμπάο και Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ). Ο αμυντικός Κοσουνού και ο επιθετικός Λούκμαν συνεχίζουν στο Κύπελλο Αφρικής. Η Ρόμα έρχεται από την εντός έδρας νίκη με 3-1 επί της Τζένοα. Δεν έχει ισοπαλία στο πρωτάθλημα, μετρώντας 11 νίκες και 6 ήττες. Εμφανίζει την καλύτερη άμυνα στην κατηγορία με παθητικό 11 γκολ. Με την εθνική Μαρόκου ο μέσος Ελ Αϊναουί, με αυτήν της Ακτής Ελεφαντοστού ο αμυντικός Εντικά. Τραυματίες ο μέσος Πελεγκρίνι και ο Τζαμαϊκανός επιθετικός Μπέιλι.

Η διπλή ευκαιρία υπέρ των «μπεργκαμάσκι» σε συνδυασμό με το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βγάζουν combo με απόδοση για παιχνίδι.

306. ΝΙΣ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ Χ 3,55

316. ΑΤΑΛΑΝΤΑ - ΡΟΜΑ 1Χ&G 2,30

