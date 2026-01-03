Τέσσερις διαδοχικές νίκες για τη Γιουβέντους, θετικό σερί για την Έλτσε

Επτά νίκες και τρεις ισοπαλίες για τη Γιουβέντους στους 10 τελευταίους αγώνες της με τη Λέτσε.
Με τέσσερις σερί επιτυχίες έκλεισε το 2025 η Γιουβέντους. Νίκησε 2-0 την Πάφο, 1-0 την Μπολόνια, 2-1 τη Ρόμα και 2-0 την Πίζα στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της. Παραμένει αήττητη εντός έδρας στο πρωτάθλημα, με 5 νίκες και 3 ισοπαλίες. Εκτός παραμένουν οι αμυντικοί Καμπάλ, Γκάτι, Ρουγκάνι και ο επιθετικός Βλάχοβιτς. Επιστρέφει έπειτα από απουσία ενός ματς ο Πορτογάλος επιθετικός Κονσεϊσάο, ο οποίος είχε σκοράρει στο 2-1 με τη Ρόμα. Η Λέτσε έκλεισε τη χρονιά με την εντός έδρας ήττα με 3-0 από την Κόμο. Αποβλήθηκε στο 24’ ο προπονητής Ντι Φραντσέσκο και θα απουσιάσει τώρα από τον πάγκο της – θα είναι στην εξέδρα. Ο μέσος Κουλιμπαλί λείπει με την εθνική Μάλι, διαθέσιμος όμως ξανά είναι ο επιθετικός της Ζάμπια, Μπαντά, καθώς η ομάδα του δεν συνεχίζει στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Η Λέτσε σκόραρε και στα δύο περσινά παιχνίδια με τη Γιούβε, σε αμφότερες τις περιπτώσεις στο τελευταίο πεντάλεπτο. Δεν είναι απίθανο να απειλήσει ξανά την αντίπαλό της, η οποία είναι δικαιολογημένα το φαβορί.
Δύο νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες για την Έλτσε στα 4 πιο πρόσφατα εντός έδρας παιχνίδια της με την ερχόμενη από δύο ήττες Βιγιαρεάλ. Με νίκη 4-0 επί της Βαγιεκάνο ολοκλήρωσε το έτος η Έλτσε και διατήρησε το εντός έδρας αήττητό της στο πρωτάθλημα με 5 νίκες και 4 ισοπαλίες. Τα 5 γκολ που έχει δεχτεί στο σπίτι της αποτελούν μία από τις καλύτερες επιδόσεις στη La Liga. Πέντε μέρες νωρίτερα είχε επικρατήσει 1-0 εκτός έδρας της Έιμπαρ και προκρίθηκε στους «16» του Κυπέλλου Ισπανίας. Για τρίτο σερί ματς θα λείψει ο επιθετικός Αντρέ Σίλβα (4 γκολ). Η Βιγιαρεάλ υπέστη την πρώτη της εντός έδρας ήττα στη λίγκα, με το 2-0 από την Μπαρτσελόνα, έχοντας νικήσει τα 7 από τα 8 προηγούμενα παιχνίδια της εντός πόλεως. Μακριά από αυτήν έχει απολογισμό 4-1-2. Τέσσερα 24ωρα πιο πριν είχε ηττηθεί με 2-1 από τη Σανταντέρ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Κόπα ντελ Ρέι. Τιμωρημένος είναι ο 22χρονος διεθνής Πορτογάλος αμυντικός Βέιγκα (2 γκολ φέτος), όπως και ο Καναδός μέσος Μπιουκάναν (5 γκολ).
Οι εξαιρετικές εντός έδρας επιδόσεις της Έλτσε ισοσταθμίζονται από την ποιοτική ανωτερότητα της Βιγιαρεάλ. Πιθανή η καλοπληρωμένη ισοπαλία στο ματς.
299. ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ - ΛΕΤΣΕ 1&G 3,70
302. ΕΛΤΣΕ - ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Χ 3,50