Μπακ από το πάνω ράφι για ΟΣΦΠ – ΠΑΟΚ – ΑΕΚ – ΠΑΟ!

Ένα πολύ κλασικό ποδοσφαιρικό ρητό λέει ότι «η καλύτερη επίθεση είναι η άμυνα». Εάν έχεις δηλαδή συμπαγή μετόπισθεν τότε μπορείς να κερδίζεις και πιο εύκολα.

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