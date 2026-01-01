Σερί νικών στο Σέφιλντ για την Λέστερ, αήττητη εντός έδρας η Σάντερλαντ

Η 17η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ υποδέχεται τη 12η Λέστερ για την 25η αγωνιστική της Τσάμπιονσιπ. Από 4 ήττες έχουν στην Πρέμιερ Λιγκ η 7η στην κατάταξη Σάντερλαντ και η 2η Μάντσεστερ Σίτι, καθώς η φιλοξενούμενη έχει μόλις ένα «Χ» και βρίσκεται 12 βαθμούς μπροστά.

Η Λέστερ επικράτησε της Γιουνάιτεντ στις 4 πιο πρόσφατες παρουσίες της στο Σέφιλντ. Το 2-3 που έχασε η Λέστερ στον πρώτο γύρο ήταν η πρώτη ήττα της μετά από 7 συνεχόμενες νίκες.

Με δύο γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ πέρασε νικηφόρα από το Στόουκ Ον Τρεντ, δεχόμενη τη μείωση από την Στόουκ στο 65’ (2-1). Ρέφαρε έτσι την ήττα με 5-3 από τη Ρέξαμ στην Ουαλία, σε ένα ματς που προηγήθηκε 3-1 στο 24’. Το αποψινό είναι το πρώτο από τα τρία σερί εντός έδρας παιχνίδια της. Τα 4 πρώτα που έδωσε φέτος στο σπίτι της τα έχασε, όμως τώρα παραμένει αήττητη σε αυτό εδώ και 5 αγώνες. Απουσιάζουν οι μέσοι Πεκ και Ντέιβις. Η Λέστερ επιβλήθηκε με 2-1 της Ντέρμπι, σκορ που διαμορφώθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν το έβδομο διαδοχικό G/G και Over για αυτήν, ενώ τα 10/11 τελευταία παιχνίδια της είχαν γκολ εκατέρωθεν. Λείπουν οι μέσοι Σουντουρί και Ράμσεϊ. Βρήκε δίχτυα στους 11/13 φετινούς εκτός έδρας αγώνες της, ενώ οι 9/15 πιο πρόσφατοι με την αποψινή της αντίπαλο είχαν γκολ/γκολ. Το combo υπέρ της Λέστερ με γκολ/γκολ στο ματς προσφέρεται σε ικανοποιητική απόδοση.

Πολύ καλά τα πάει η Σάντερλαντ στην πρώτη της παρουσία στην Πρέμιερ Λιγκ μετά από 8 χρόνια στην Τσάμπιονσιπ και τη Λιγκ 1. Η ομάδα που καθοδηγεί από πέρσι ο Ρεζίς Λε Μπρις μετράει 7 νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες σε 18 ματς, με τις 4 ήττες να έρχονται από Μπέρνλι, Φούλαμ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μάντσεστερ Σίτι. Εντός έδρας παραμένει αήττητη την τρέχουσα σεζόν, με 5-5-0. Έξι παίκτες λείπουν στο Κύπελλο Αφρικής, με πιο σημαντικούς τους Μαντάβα (αμυντικός, Μοζαμβίκη) και Σαντίκι (μέσος, ΛΔ Κονγκό) και τραυματίας είναι ο μπακ Μπάλαρντ. Η Μάντσεστερ Σίτι έρχεται από 8 νίκες, σερί που ξεκίνησε έπειτα από εκείνο το 0-2 από τη Λεβερκούζεν για το Τσάμπιονς Λιγκ. Έφτασε στους δύο βαθμούς απόσταση από την κορυφή, ενώ έχει σημειώσει τα περισσότερα γκολ στη λίγκα, 43 σε 18 ματς. Με την εθνική Αιγύπτου ο φορ Μαρμούς και με αυτήν της Αλγερίας ο αναπληρωματικός αμυντικός Αϊτ Νουρί. Με τραυματισμό ο Βέλγος φορ Ντοκού (3 γκολ).

Η αήττητη στο σπίτι της Σάντερλαντ έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ περισσότερο από την φαβορί αντίπαλό της, με την οποία μετρούν τον ίδιο αριθμό αποτυχιών.

217. ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. - ΛΕΣΤΕΡ Χ2&G 2,90

220. ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ Χ 4,85

