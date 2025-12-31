Προβάδισμα λόγω εμπειρίας για την Ακτή Ελεφαντοστού και το Καμερούν

Για την 3η και τελευταία αγωνιστική του 6ου ομίλου του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής η Γκαμπόν αντιμετωπίζει στο Μαρακές την Ακτή Ελεφαντοστού, ενώ η Μοζαμβίκη συναντά στο Αγκαντίρ το Καμερούν. Όλες πλην της Γκαμπόν έχουν προκριθεί στους «16» της διοργάνωσης και αναμένεται η κατάταξή τους στο γκρουπ.

Τέσσερις νίκες, δύο ισοπαλίες και μία ήττα για την Ακτή Ελεφαντοστού απέναντι στην Γκαμπόν.

Η Γκαμπόν έδειχνε να πατάει καλύτερα από τη Μοζαμβίκη στο μεταξύ τους ματς για τη 2η αγωνιστική, όμως η αντίπαλός της ήταν πιο ενθουσιώδης και πιο αποτελεσματική και πήρε τη νίκη με 3-2. Ο συνήθως αναπληρωματικός στον Άρη Λεμεσού Μουκετού-Μουσουντά ήταν ο σκόρερ ενός εκ των δύο γκολ της Γκαμπόν, με το άλλο να έρχεται από τον 36χρονο φορ της Μαρσέιγ, Ομπαμεγιάνγκ. Αποκλείστηκε έτσι από τη συνέχεια του θεσμού, έχοντας δύο ήττες, καθώς είχε χάσει και στην πρεμιέρα, 1-0 από το Καμερούν με γκολ στο 6’. Η Ακτή Ελεφαντοστού ήρθε ισόπαλη 1-1 με το Καμερούν, σε ένα ματς όπου προηγήθηκε στο 51’ με τον 23χρονο φορ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Ντιαλό και ισοφαρίστηκε πέντε λεπτά αργότερα με αυτογκόλ. Ο Γιαν Ντιομαντέ της Λειψίας (9 γκολ φέτος) ήταν ο παρτενέρ του Ντιαλό στην επίθεση, με συμπαραστάτη τον Μπαγιό της Ουντινέζε. Η πιο αποτελεσματική και φαβορί Ακτή Ελεφαντοστού έχει τα φόντα να πάρει το τρίποντο, ακόμη και αν δεχτεί γκολ από την Γκαμπόν η οποία σκόραρε στους 9/11 τελευταίους αγώνες της. Το combo με το γκολ/γκολ πληρώνει καλά.

Το Καμερούν επικράτησε και τις 4 φορές που αντιμετώπισε τη Μοζαμβίκη, όλες την τελευταία πενταετία. Η Μοζαμβίκη περνάει για πρώτη φορά στην ιστορία της στους «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Πριν από δύο χρόνια ολοκλήρωσε τον όμιλό της με δύο ισοπαλίες και μία ήττα. Το 3-2 επί της Γκαμπόν ήταν η πρώτη της νίκη στον θεσμό σε σύνολο 17 αγώνων (4 ισοπαλίες, 12 ήττες). Ο 30χρονος Μπανγκάλ που αγωνίζεται στη Μέστρε της Δ’ Ιταλίας ήταν ένας εκ των σκόρερ της, ενώ βασικός αγωνίστηκε ο 42χρονος Ντομίνγκες, που είναι και ο αρχηγός της. Το Καμερούν έπαιξε με τον Κοφανέ της Λεβερκούζεν ως επιθετική αιχμή, έχοντας πίσω του τον Μπεμό τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Προκρίνεται για πέμπτη διαδοχική διοργάνωση από τη φάση των ομίλων. Έχει κατακτήσει πέντε φορές το τρόπαιο, με πιο πρόσφατο αυτό του 2017. Τιμωρημένος είναι ο αμυντικός της Στόουκ, Τσαμαντό.

Η Μοζαμβίκη σκόραρε στους 6/8 πιο πρόσφατους αγώνες της, ενώ έρχεται από ένα άκρως παραγωγικό παιχνίδι με την Γκαμπόν. Θα προσπαθήσει να κάνει την υπέρβαση, όμως, είναι δύσκολο να τα καταφέρει.

172. ΓΚΑΜΠΟΝ - ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 2&G 4,35

174. ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ - ΚΑΜΕΡΟΥΝ 2&G 4,15

