Οι τρεις Έλληνες που «κύκλωσε» ο Ολυμπιακός - Πλειστηριασμος για Ροντρίγκες

Η προεργασία στο Λιμάνι για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, το δύσκολο παζλ για τη μεσαία γραμμή και το κέντρο και ο παίκτης έκπληξη για την άμυνα.

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