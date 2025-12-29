Έξι ματς εντός χωρίς νίκη η Στόκπορτ και οκτώ στο σύνολο η Τζίλιγχαμ

Για την 23η αγωνιστική της Α’ Αγγλίας η 6η Στόκπορτ υποδέχεται την 23η και προτελευταία Ντόνκαστερ. Οι δύο ομάδες έρχονται από ήττα. Για την αντίστοιχη ημέρα της Β’ Αγγλίας, η 12η Τζίλιγχαμ αντιμετωπίζει τη 10η Κόλτσεστερ, με τις δύο αντιπάλους να τις χωρίζει ένας βαθμός.

Στόκπορτ και Ντόνκαστερ έχουν από 6 νίκες στις 16 τελευταίες μεταξύ τους μονομαχίες της στην έδρα της πρώτης (4 ισοπαλίες).

Με πέναλτι στο 92’ η Στόκπορτ ηττήθηκε 2-1 εντός έδρας από τη Λίνκολν την Παρασκευή και υποχώρησε μία θέση στην κατάταξη. Ήταν το έκτο διαδοχικό εντός έδρας παιχνίδι της που δεν φτάνει στη νίκη. Στα τρία από αυτά έμεινε στο «Χ», μεταξύ των οποίων και το 0-0 με την κατώτερης κατηγορίας Κέμπριτζ για το Κύπελλο, ματς που πήγε στα πέναλτι και κέρδισε η αντίπαλός της, βγάζοντας έτσι τη Στόκπορτ εκτός θεσμού. Με γκολ στο 17’ η Ντόνκαστερ ηττήθηκε 1-0 στο Μπλάκπουλ, στην τέταρτη διαδοχική της αποτυχία να πάρει βαθμούς. Το πρώτο από τα 4 αυτά ματς ήταν απέναντι στην αποψινή της αντίπαλο, το οποίο έχασε με 0-2 για τον α’ γύρο στις 9 του τρέχοντος μήνα. «Απλώς πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να επανέλθουμε στα θετικά αποτελέσματα. Όταν συμβεί αυτό, τότε το μομέντουμ θα επιστρέψει», ανέφερε ο 32χρονος αμυντικός Πίρσον. Η εντός έδρας αστάθεια της Στόκπορτ προσφέρει πιθανότητες επιτυχίας στην αουτσάιντερ Ντόνκαστερ.

Η Κόλτσεστερ δεν ηττήθηκε στις 5 τελευταίες παρουσίες της στο Τζίλιγχαμ (3 νίκες). Φέτος τη νίκησε 2-1 εντός έδρας στο Λιγκ Τρόφι με ανατροπή και παραχώρησε 0-0 στον α’ γύρο στο πρωτάθλημα. Η Τζίλιγχαμ ισοφάρισε στο 72’ την 8η Κέμπριτζ και πήρε τη 10η ισοπαλία της σε 22 αγώνες. Έφτασε ωστόσο τα 8 σερί ματς χωρίς νίκη (έξι «Χ»), ενώ εντός έδρας έχει να νικήσει από τα μέσα Σεπτέμβρη, μετρώντας 5 ισοπαλίες και 3 ήττες. Δέχτηκε γκολ στα 11/14 φετινά εντός έδρας παιχνίδια της. Είναι η 4η διαδοχική της σεζόν στην κατηγορία, έπειτα από μία 9ετία στη Λιγκ 1. Για 10η χρονιά αγωνίζεται από την πλευρά της στη Λιγκ 2 η Κόλτσεστερ, έχοντας βρεθεί μόνο μία χρονιά στα πλέι οφ. Την Παρασκευή πήρε το 1-1 στο Κρόουλι, ισοφαρίζοντας στο 20’ το γκολ που δέχτηκε στο 13’. Ηττήθηκε μόνο στο 1/6 τελευταία παιχνίδια της στο πρωτάθλημα. Στο 4-4-3 η εκτός έδρας συγκομιδή της, ενώ τα 36 τέρματα που έχει σημειώσει είναι η 4η παραγωγικότερη επίθεση του πρωταθλήματος.

Η διπλή ευκαιρία υπέρ της Κόλτσεστερ σε συνδυασμό με το G/G που εμφανίστηκε στα 6/7 τελευταία της Τζίλιγχαμ συνθέτουν ένα αρκετά πιθανό combo.

750. ΣΤΟΚΠΟΡΤ - ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 2 DNB 2,87

759. ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ - ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ Χ2&G 2,50