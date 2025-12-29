Σκοράρει σε 8 σερί αγώνες η ΚΠΡ, τρεις συνεχόμενες εντός έδρας νίκες η Νόριτς

Για την 24η αγωνιστική της Τσάμπιονσιπ Αγγλίας η 16η Γουέστ Μπρομ υποδέχεται την 9η Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς, ενώ η 23η Νόριτς φιλοξενεί την 8η Γουότφορντ. Είναι οι τελευταίες υποχρεώσεις τους, με τις επόμενες να έρχονται ανήμερα Πρωτοχρονιά.

Οι 13/19 τελευταίοι αγώνες ανάμεσα στη Γουέστ Μπρομ και την ΚΠΡ και στις δύο έδρες είχαν γκολ/γκολ. Πριν 23 ημέρες η ΚΠΡ νίκησε εντός έδρας την Γουέστ Μπρομ, διακόπτοντας αρνητικό σερί με 4 ήττες και μια ισοπαλία, ανεξαρτήτως έδρας.

Την εντός έδρας ήττα με 2-1 γνώρισε την Παρασκευή η Γουέστ Μπρομ από την Μπρίστολ Σίτι. Δέχτηκε τα γκολ μέχρι το 22’ και μείωσε πέντε λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα. Το πρώτο του επίσημο γκολ με τη φανέλα της Γουέστ Μπρομ σημείωσε ο μέσος από το Μάλι, Ντιακιτέ, στον 2ο χρόνο του στην ομάδα. Ήταν η 4η ήττα στους 5 τελευταίους αγώνες της και έτσι απομακρύνθηκε οκτώ βαθμούς από την 6η θέση (πλέι οφ), στην οποία ανέβηκε η ομάδα από την οποία έχασε. Η ΚΠΡ έφυγε με το 1-1 από το Πόρτσμουθ και έφτασε τα 8 σερί ματς που βρίσκει δίχτυα. Στα 7 εξ αυτών δέχτηκε και η ίδια γκολ. Σκόραρε στους 11/13 φετινούς εκτός έδρας αγώνες της. Η τάση να σημειώνονται εκατέρωθεν γκολ στα παιχνίδια της και η επιθετική της προσέγγιση φέτος καθιστούν πιθανό τον συνδυασμό του Χ2 με το γκολ/γκολ.

Κάθε ομάδα μετράει από 8 νίκες στις 16 πιο πρόσφατες μονομαχίες τους στο Νόριτς. Εννέα γκολ/γκολ στα 10 τελευταία της γηπεδούχου, η οποία σκόραρε στους 10 πιο πρόσφατους αγώνες της. Μπορεί η Νόριτς να βρίσκεται στην προτελευταία θέση, είναι ωστόσο αήττητη εδώ και τέσσερις αγωνιστικές. Την Boxing Day επικράτησε 1-0 εντός έδρας της Τσάρλτον με το όγδοο φετινό γκολ του Μακάμα, ο οποίος ήρθε φέτος από τη Λίνκολν. Ήταν το τρίτο διαδοχικό ματς που σκοράρει ο 21χρονος. Και οι τρεις εντός έδρας νίκες της Νόριτς έχουν γίνει στα ισάριθμα πιο πρόσφατα παιχνίδια της στο «Κάροου Ρόουντ», μετρώντας 0-1-7 πριν από το εν λόγω σερί. Από νίκη έρχεται και η Γουότφορντ, καθώς πέρασε με 2-1 από την έδρα της Λέστερ, με ανατροπή. Έφτασε τα πέντε διαδοχικά ματς χωρίς αποτυχία. Μόνο οι 2 από τις 9 νίκες της, ωστόσο, επιτεύχθηκαν εκτός έδρας. Στον α’ γύρο, πριν από 23 μέρες, επικράτησε 3-2 εντός έδρας της Νόριτς, από την οποία είχε ηττηθεί 1-2 τον Αύγουστο για το Λιγκ Καπ.

Η υψηλότερη ποιότητα της Γουότφορντ ισοσταθμίζεται με την καλή πρόσφατη φόρμα της γηπεδούχου. Πιθανή η εμφάνιση της ισοπαλίας μετά από 10 χρόνια (7-0-11) σε μεταξύ τους παιχνίδι.

729. ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ - ΚΠΡ Χ2&G 2,70

733. ΝΟΡΙΤΣ - ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ Χ 3,50