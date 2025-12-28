Μετά το τέλος της 18ης αγωνιστικής: Οι 2 ομάδες που βλέπουν οι μπουκ στο Final-4 μαζί με ΠΑΟ- ΟΣΦΠ

Τι «βλέπουν» οι μπουκ για το F4;

Η 18η αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώθηκε και η εικόνα της βαθμολογίας, σε συνδυασμό με τις αποδόσεις των στοιχηματικών εταιρειών, αρχίζει να σχηματίζει ένα ξεκάθαρο —και ιδιαίτερα ενδιαφέρον— τοπίο για το ποιοι έχουν τον πρώτο λόγο για το Final-4. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός παραμένουν σταθερά μέσα στα φαβορί, όμως το πραγματικό ερώτημα είναι ποιες δύο ομάδες συμπληρώνουν την τετράδα σύμφωνα με τους μπουκ.