Φιλόδοξες οι Μπολόνια και Σασουόλο, 15 ματς αήττητη η Ίντερ από την Αταλάντα

Κλείνει το πρόγραμμα στη Serie A σήμερα, με το Μπολόνια – Σασουόλο, όπου οι ομάδες έρχονται από δύο παιχνίδια χωρίς νίκη και το Αταλάντα – Ίντερ, ματς στο οποίο η ομάδα που έχει τις περισσότερες ισοπαλίες (7) στο πρωτάθλημα να υποδέχεται την πρωτοπόρο.

Οι 11/13 τελευταίοι αγώνες της Μπολόνια με τη Σασουόλο είχαν γκολ/γκολ. Τέσσερις νίκες και τρεις ήττες για τη γηπεδούχο στις 7 τελευταίες φορές που φιλοξένησε τη συγκεκριμένη αντίπαλο.

Η Μπολόνια βρέθηκε στη Σαουδική Αραβία για να συμμετάσχει στο Σούπερ Καπ Ιταλίας. Στον ημιτελικό επικράτησε στα πέναλτι της Ίντερ και στον τελικό έχασε δικαίως με 2-0 από τη Νάπολι. Στο πρωτάθλημα μετράει 7-4-4, είναι 6η, ενώ τα 13 γκολ που έχει δεχτεί είναι μία από τις καλύτερες επιδόσεις στην κατηγορία. Τιμωρημένος ο Νορβηγός αμυντικός Χέγκεμ. Στο 66’ με πέναλτι δέχτηκε το γκολ η 10η Σασουόλο στο εντός έδρας παιχνίδι με την Τορίνο, σε ένα ματς που οι δύο ομάδες αλληλοεξουδετερώθηκαν, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο. Ο 22χρονος μέσος Βολπάτο ήταν ο μοναδικός Ιταλός στην 11άδα της. Στο 3-2-3 η εκτός έδρας συγκομιδή της, ενώ έχει συγκεντρώσει περισσότερους βαθμούς μακριά από την πόλη της από ό,τι εντός αυτής. Στο Κύπελλο Αφρικής ο αμυντικός από το Μάλι, Κουλιμπαλί. Η διπλή ευκαιρία υπέρ της γηπεδούχου σε συνδυασμό με το σύνηθες μεταξύ των δύο αντιπάλων G/G καλύπτει πολλά ενδεχόμενα.

Οκτώ διαδοχικές επιτυχίες για την Ίντερ απέναντι στην Αταλάντα, από την οποία έχει να ηττηθεί εδώ και 7 χρόνια (10 νίκες, 5 ισοπαλίες). Την 6η νίκη στους 7 τελευταίους αγώνες της πέτυχε πριν από έξι ημέρες η Αταλάντα, με το 1-0 στην Τζένοα. Από το 3’ έπαιζε με παίκτη παραπάνω, αλλά το γκολ ήρθε στο 94’ από τον Χίεν, στο πρώτο τέρμα του Σουηδού αμυντικού από τον Γενάρη του ’24 που ήρθε από τη Βερόνα. Βρίσκεται στην 9η θέση, μετράει όμως μόλις 4 ήττες σε 16 ματς, όσες και η αποψινή της αντίπαλος που κατέχει την 1η θέση. Στο Κύπελλο Αφρικής βρίσκονται οι Κοσουνού (αμυντικός, 1 γκολ) και Λούκμαν (επιθετικός, 3 γκολ). Η Ίντερ εκτός από την πρωταγωνιστική της πορεία στη Serie A, κινείται σε τροχιά πρόκρισης στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ (4-0-2), ενώ βρίσκεται και στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ρόμα - Τορίνο. Βρήκε δίχτυα στους 22/24 φετινούς αγώνες της σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ τα 34 γκολ που έχει σημειώσει στη Serie A αποτελούν την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος.

Η Αταλάντα των τεσσάρων σερί εντός έδρας νικών είναι ικανή να δυσκολέψει τους πρωτοπόρους και να τους πάρουν τουλάχιστον τον βαθμό.

711. ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΣΑΣΟΥΟΛΟ 1Χ&G 2,10

714. ΑΤΑΛΑΝΤΑ - ΙΝΤΕΡ Χ 3,45